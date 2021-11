WTTC: Στα δύο τρία των επιπέδων 2019 τα επαγγελματικά ταξίδια το 2022

Aύξηση μεγαλύτερη του ενός τέταρτου στις δαπάνες για παγκόσμια επαγγελματικά ταξίδια αυτή τη χρονιά και μεγέθη που αντιστοιχούν στα δύο τρίτα των επιπέδων προ πανδημίας το 2022, προβλέπει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού, WTTC, στο πλαίσιο νέας έκθεσης του Συμβουλίου σε συνεργασία με την McKinsey & Company με τίτλο «Adapting to Endemic Covid-19: The Outlook for Business Travel».

Η μελέτη, η οποία βασίζεται σε έρευνα, ανάλυση και συνεντεύξεις με ηγετικές προσωπικότητες από τον κλάδο των ταξιδιών και του τουρισμού, στοχεύει στην προετοιμασία των τουριστικών οργανισμών για τα επαγγελματικά ταξίδια στην εποχή μετά την πανδημία.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τη μέτρια αύξηση που καταγράφηκε στα επαγγελματικά ταξίδια αυτή τη χρονιά με αύξηση 26% στις σχετικές δαπάνες, θα διαδεχθεί περαιτέρω αύξηση της τάξης του 34% το 2022.

Ωστόσο, η ανοδική αυτή πορεία ακολουθεί την πτώση κατά 61% που σημειώθηκε στις δαπάνες των επαγγελματικών ταξιδιών το 2020, εξαιτίας των εκτενών ταξιδιωτικών περιορισμών.

Για την επιτάχυνση των επαγγελματικών ταξιδιών, η μελέτη προτείνει στις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τα μοντέλα εσόδων τους, να διευρύνουν τη γεωγραφική τους έμφαση και να βελτιώσεις τις ψηφιακές τους υπηρεσίες. Επιπλέον, υπογραμμίζεται πως η αποκατάσταση των επαγγελματικών ταξιδιών θα εξαρτηθεί από τη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και την ανάπτυξη νέων συνεργασιών.

Αναφορικά με το 2021 και το 2022, τα δεδομένα του WTTC δείχνουν ποιές περιοχές στον κόσμο θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή της οσιαστικής ανάκαμψης των επαγγελματικών ταξιδιών, με πρωταγωνιστή τη Μ. Ανατολή...

Μ. Ανατολή | Οι δαπάνες επαγγελματικών ταξιδιών αναμένεται να σημειώσουν αύξηση 49% αυτή τη χρονιά, δηλαδή μεγαλύτερη έναντι της αύξησης δαπανών για ταξίδια αναψυχής (36%), και το 2022 η αύξηση θα διαμορφωθεί σε +32%.

Ασία – Ειρηνικός | Αύξηση 32% το 2021 και 41% το 2022

Ευρώπη | Αύξηση 36% φέτος, ισχυρότερη από τον τομέα ταξιδιών αναψυχής (26%) και 28% το 2022.

Αφρική | Αύξηση 36% το 2021, ελαφρώς ισχυρότερη από τα ταξίδια αναψυχής (35%) και +23% το 2022

Αμερική | Αύξηση 14% το 2021 και 35% το 2022

Το 2020, ο κλάδος ταξιδιών και τουρισμού σημείωσε απώλειες 4,5 τρισ. δολαρίων ενώ χάθηκαν 62 εκατ. θέσεις εργασίας. Οι δαπάνες στα διεθνή ταξίδια μειώθηκαν κατά 69,4% και στα ταξίδια εσωτερικού κατά 45%.

Η έκθεση καταγράφει επίσης τη σημασία των επαγγελματικών ταξιδιών και των δαπανών που δημιουργούν στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Η ανάλυση δείχνει ότι το 2019 οι μεγαλύτερες χώρες εξαρτώνταν από τα επαγγελματικά ταξίδια για το 20% του τουρισμού τους, εκ των οποίων το 75-85% αφορούσαν το εσωτερικό.

Παρότι τα επαγγελματικά ταξίδια αντιπροσώπευαν μόλις το 21,4% των παγκόσμιων ταξιδιών το 2019, δημιουργούσαν τις υψηλότερες δαπάνες σε πολλούς προορισμούς.

Πριν την πανδημία, τα επαγγελματικά ταξίδια αντιπροσώπευαν το 70% των παγκόσμιων εσόδων στις πολυτελείς ξενοδοχειακές αλυσίδες, ενώ το 55-75% των κερδών των αεροπορκών εταιριών προέρχονταν από τους ταξιδιώτες αυτούς οι οποίοι αποτελούσαν το 12% του συνόλου των επιβατών.

Τέλος, το WTTC εκτιμά ότι εών τα επαγγελματικά ταξίδια θα επιστρέψουν, η άνιση ανάκαμψή τους θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στον παγκόσμιο κλάδο ταξιδιών και τουρισμού, καθιστώντας τις συνεργασίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα ακόμη πιο σημαντικές μέσα στους ερχόμενους μήνες και χρόνια.