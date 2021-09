Τα προγράμματα ERASMUS+ του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων εργαλείο για τις τουριστικές επιχειρήσεις

Με αυστηρή τήρηση των μέτρων και των πρωτοκόλλων και την απόλυτη αφοσίωση του προσωπικού του ΜΑΙΧ για την εξασφάλιση της υγειονομικής ασφάλειας όλων των εμπλεκομένων, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ). κατάφερε να ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία το πρόγραμμα ERASMUS+ και συγκεκριμένο το έργο "Innovating the WBL to increase employability in sustainable and accessible tourist 4.0 destinations - WBL4SlowTour".

Λόγω της μεγάλης επιτυχίας υλοποίησης του προγράμματος την περυσινή χρονιά, το ΜΑΙΧ υποδέχτηκε φέτος τον τριπλάσιο αριθμό σπουδαστών σε σχέση με πέρυσι, δικαιώνοντας έτσι τις επίπονες προσπάθειες και την πρωτοφανή πρωτοβουλία που ανέλαβε και συνεχίζει να αναλαμβάνει το ΜΑΙΧ κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Το έργο αυτό αφορούσε την υλοποίηση πρακτικής εκπαίδευσης 60 Ιταλών σπουδαστών από Ανώτατες Δημόσιες Σχολές Τουρισμού του Σπολέτο και Τσιτά ντι Καστέλο (Citta di Castello) της Ιταλίας κατά το διάστημα 17 Ιουλίου-11 Σεπτεμβρίου 2021 σε διάφορες επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης στο Ν. Χανίων με στόχο την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων, γνώσεων και εμπειριών μέσω της έκθεσης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Το έργο ταυτόχρονα συνέβαλλε στη συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και στην ενδυνάμωση της φιλίας μεταξύ των δύο χωρών.

Το ΜΑΙΧ θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τις επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης που συμμετείχαν στο έργο ως οργανισμοί υποδοχής και αποδέχτηκαν τους συγκεκριμένους σπουδαστές για την υλοποίηση της μαθητείας κατά τους τελευταίους δύο μήνες και συγκεκριμένα τα ξενοδοχεία:

“PANORAMA HOTEL” στο Καλαμάκι

“ATLANTICA KALLISTON RESORT” στο Καλαμάκι

“SIRIOS VILLAGE LUXURY HOTEL & BUNGALOWS” στο Δαράτσο

“ALTHEA VILLAGE” στο Δαράτσο

“CHRISTINA APARTMENTS” στη Νέα Χώρα

“BALANCE HOTEL” στη Νέα Χώρα

“DIONYSOS VILLAGE” στους Αγ. Αποστόλους

“OKEANIS GOLDEN RESORT” στους Αγ. Αποστόλους

“GOLDEN BAY SUITES” στους Αγ. Αποστόλους

“HELIOS APARTMENTS” στους Αγ. Αποστόλους

“AIRIS BOUTIQUE HOTEL & SUITES” στους Αγ. Αποστόλους

“STELLINA GROUP HOTELS” στη Χρυσή Ακτή

“HALEPA HOTEL” στη Χαλέπα

“SANSAL BOUTIQUE HOTEL” στο Π. Λιμάνι

“ATRION RESORT HOTEL” στην Αγ. Μαρίνα

“ALOE BOUTIQUE HOTEL & SUITES” στην Αλμυρίδα

αλλά και επιχειρήσεις εστίασης, όπως είναι τα εστιατόρια:

"CAPPUCCIO" στη Νέα Χώρα

“KALIPSO” στο Π. Λιμάνι

“TASTY” στο Π. Λιμάνι

Αξιοσημείωτο είναι ότι κάποιες από τις επιχειρήσεις αυτές συμμετάσχουν στο έργο για έκτη συνεχή χρονιά ενώ εκφράζουν την ικανοποίηση τους για τη συγκεκριμένη συνεργασία.

Αποτέλεσμα αυτής της συντονισμένης & αποτελεσματικής διαχείρισης και ικανοποίησης τόσο από τους σπουδαστές όσο και από τους υπεύθυνους φορείς από την υλοποίηση του έργου, είναι ότι τα Εκπαιδευτικά και Τουριστικά Ινστιτούτα του Σπολέτο και Τσιτά ντι Καστέλο (Citta di Castello) από όπου προέρχονται οι εκπαιδευόμενοι θα αποστείλλουν την επόμενη χρονιά 100 εκπαιδευόμενους για να υλοποιήσουν την πρακτική τους εκπαίδευση στα Χανιά.

Μάλιστα την Παρασκευή 10/09/2021 πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης του έργου στο Συνεδριακό Κέντρο του ΜΑΙΧ και απονεμήθηκαν τα πιστοποιητικά εξειδίκευσης στους Ιταλούς εκπαιδευόμενους από τους επιχειρηματίες στο χώρο του τουρισμού.