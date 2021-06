Στις 29 Ιουνίου το Συνέδριο του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ)

Το ετήσιο Συνέδριο και η Έκθεση του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων αποτελούν σημείο αναφοράς ως προς την Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία του Νησιού και έχει δικαίως καθιερωθεί ως η μεγαλύτερη ετήσια σύναξη τόσο των επιχειρηματιών όσο και των διευθυντικών στελεχών ολόκληρης της αλυσίδας του Τουρισμού.

Συνεχίζοντας περήφανα την δυναμική πορεία του μεγαλύτερου θεσμού της εγχώριας Ξενοδοχειακής και Τουριστικής Βιομηχανίας, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) σε συνεργασία με την ΙΜΗ διοργανώνουν στις 29 Ιουνίου 2021, το 43ο Ξενοδοχειακό Συνέδριο & Έκθεση. Το Συνέδριο και η Έκθεση αποτελούν το σημαντικότερο εμπορικό και κοινωνικό Φόρουμ του τομέα στην Κύπρο, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών του Τουρισμού στη χώρα.

Χαιρετισμούς ενώπιον του Συνεδρίου θα απευθύνουν οι Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Χάρης Λοΐζίδης, CEO PwC Κύπρου Ευγένιος Ευγενίου και Υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος.

Κύριος ομιλητής Συνεδρίου, ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, το Market Outlook της Κυπριακής Οικονομία, και τη σημαντικότητα του Ξενοδοχειακού και του ευρύτερου Τουριστικού τομέα σε αυτή.

Συντονιστής του Συνεδρίου θα είναι ο Φίλιππος Σώσειλος, Partner, Advisory της PwC Cyprus.

Τουριστική αγορά 2021-2022

Για το πώς προδιαγράφεται το μέλλον της τουριστικής αγορά σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τις προοπτικές της τουριστικής αγορά της Κύπρου θα μιλήσουν εκπρόσωποι των Tour Operators:

Taras Demura, CEO TUI Ρωσία και Ουκρανία

Nicole Pfammater, Deputy CEO and Director Distribution & Marketing, Hotelplan Suisse, Ελβετία

Sven Schikarsky, Chief Product Officer, DER Touristik Deutschland GmbH, Γερμανία

Ivor Vucelic, Director of Hotel Product and Purchasing East Of The World, Product and Purchasing

Board Member, TUI GROUP, Γερμανία

Συντονιστής της συζήτησης ο Χάρης Θεοχάρους, Οικονομικός Διαχειριστής και Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού, Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, ΕΤΑΠ Λεμεσού.

Νέα στρατηγική και προκλήσεις

Για την στρατηγική των αεροπορικών εταιρειών και πως αυτή έχει επηρεαστεί από την πανδημία, όπως επίσης και για το πως προδιαγράφεται το μέλλον της Κύπρου στον συγκεκριμένο κλάδο αναμένεται να μιλήσουν ενώπιον του 43ου Ξενοδοχειακού Συνεδρίου & Έκθεση οι:

George Michalopoulos, Chief Commercial Officer, Wizz Air, Ελβετία

Roland Jaggi, Chief Commercial Officer, Aegean Airlines, Ελλάδα

Ray Kelliher, Director of Route Development, Ryanair, Ιρλανδία

Paul Schwaiger, Commercial Director, Marketing & Sales, Condor Airlines, Γερμανία

Συντονίστρια της συζήτησης η Μαρία Κουρούπη, Senior Manager Aviation Development, Marketing and Communication, HERMES Airports.

Restart & Rebrand

Για τις κυβερνητικές πολιτικές και δράσεις για την επανέναρξη του ξενοδοχειακού και τουριστικού τομέα στην ανατολική Μεσόγειο θα συζητήσουν οι:

Σάββας Περδίος, Υφυπουργός Τουρισμού

Σοφία Ζαχαράκη, Υφυπουργός Τουρισμού Ελλάδας

Γιάννης Καρούσος, Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Χάρης Λοΐζίδης, Πρόεδρος ΠΑΣΥΞΕ

Jens Zimmer Christensen, Πρόεδρος HOTREC

Rita Marques, Secretary of State for Tourism Πορτογαλία

Συντονιστής της συζήτησης ο Φίλιππος Σώσειλος, Partner, Advisory της PwC Cyprus

Voice to the Hoteliers

Για το πώς έχει επηρεάζει τη λειτουργία των ξενοδοχείων η πανδημία, οι τάσεις στον τομέα και οι προοπτικές της αγοράς ξενοδοχείων την επόμενη διετία θα συζητήσουν οι:

Κώστας Καναράς, Chief Commercial Officer, KOKARI LTD, Ελλάδα

Jerome Lassara, Development Director for Southern Europe, Accor Hotels, Ιταλία

Γιάννης Ρέτσος, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ)

Συντονιστής της Συζήτησης ο Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης Γενικός Διευθυντής του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων.

Online Booking

Για πως η πανδημία επηρέασε τις στις on line κρατήσεις και πως οι επιχειρήσεις μπορούν να προετοιμαστούν για το μέλλον θα συζητήσουν οι Βασιλική Μαυροκεφάλου, Director, Market Management for Greece, Cyprus & East Adriatic, Expedia Group και ο Πέτρος Μυλωνάς, Regional Director for Greece, Balkans, Malta & Cyprus, Hotelbeds.

Συντονιστής της συζήτησης ο Χάρης Θεοχάρους, Οικονομικός Διαχειριστής και Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού, Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, ΕΤΑΠ Λεμεσού.

Επενδύσεις

Για τις τάσεις που επικρατούν διεθνώς σε ό,τι αφορά ξένες επενδύσεις στον ξενοδοχειακό τομέα θα συζητήσουν οι:

Αντρέας Πέτσας, Senior General Manager, Eurobank Cyprus

Γιώργος Καμπανέλλας, CEO, Invest Cyprus

Κωνσταντίνος Σαββίδης, Director, Advisory, PwC Κύπρου

Elie Milky, Vice President Development, Radisson Hotel Group, Middle East, Pakistan, Greece & Cyprus

Grant Johnson, Property General Manager, City of Dreams Mediterranean and Cyprus Casinos

Συντονιστής της συζήτησης ο Μιχάλης Στεφάνου, Partner, Advisory, In charge of Banking της PwC Cyprus.

Συνέδριο και Έκθεση του ΠΑΣΥΞΕ

Το Συνέδριο πλαισιώνεται από την «Έκθεση Προϊόντων & Υπηρεσιών», στη διάρκεια της οποίας οι επισκέπτες και σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν με επαγγελματίες και συνεργάτες που δραστηριοποιούνται σε συναφείς κλάδους. Η Έκθεση, που αποτελεί πραγματικά τον κορυφαίο εκθεσιακό θεσμό για τον Τουριστικό και Ξενοδοχειακό κλάδο, προσφέρει σε όλους τους επιχειρηματίες κι επαγγελματίες επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά όλα τα νέα προϊόντα από τους καλύτερους και μεγαλύτερους προμηθευτές της αγοράς. Επίσης, μέσω της Έκθεσης προσφέρεται η ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να διευρύνουν τον κύκλο επαφών τους, καθώς και να ενημερωθούν μέσα από μια σειρά διαδραστικών εκδηλώσεων.