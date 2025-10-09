Τουρισμός: +15% οι κρατήσεις των Γάλλων για Ελλάδα τον Σεπτέμβριο
09 Oct 2025, 14:40 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Ισχυρή αύξηση, της τάξης του 15%, παρουσίασαν οι κρατήσεις των Γάλλων ταξιδιωτών για την Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.
Αυτό προκύπτει από την πιο πρόσφατη ανάλυση δεδομένων Σεπτεμβρίου από τον Γαλλικό τουρισμό, που δημοσιεύονται από την γαλλική εταιρία τεχνολογίας στον τουρισμό Orchestra σε συνεργασία με την ένωση των ταξιδιωτικών γραφείων στη Γαλλία Entreprises du Voyage (EDV).
Η Ελλάδα βρέθηκε στην 5η θέση της κατάταξης με τους δημοφιλέστερους προορισμούς για τον Σεπτέμβριο, μετά τη Γαλλία (-8), την Ισπανία (+12,6%), την Τυνησία (-15,1%) και το Μαρόκο (+8,1%).
Ταυτόχρονα, η χώρα μας ήταν στην πρώτη πεντάδα προορισμών που τον Σεπτέμβριο ανέπτυξαν τη μεγαλύτερη δυναμική στις κρατήσεις, μαζί με την Αίγυπτο (+30,1%), την Ιταλία (+37,1%), το Ην. Βασίλειο (+37%) και τη Σενεγάλη (+43,9%).
Στους χαμένους ήταν οι ΗΠΑ (-11,4%), ο Μαυρίκιος (-21,8%), το Μεξικό (-9,8%), η Τυνησία (-15,1%) και η Δομινικανή Δημοκρατία (-8,7%).
Στο σύνολο της Γαλλικής αγοράς οργανωμένου τουρισμού, ενώ ο τζίρος Σεπτεμβρίου αυξήθηκε (+2,2%) και επέστρεψε σε ανοδική τροχιά, ο αριθμός των κρατήσεων παρουσίασε μείωση (–1,4%). Η ανάπτυξη της δραστηριότητας οφείλεται κυρίως στον πληθωρισμό, καθώς η αύξηση της μέσης δαπάνης ανά κράτηση παρουσιάζει αύξηση κατά 3,7%, αγγίζοντας τα 1.868 ευρώ.
Ο μέσος χρόνος μεταξύ κράτησης και αναχώρησης παρουσίασε αύξηση κατά 4 ημέρες τον Σεπτέμβριο του 2025, φτάνοντας συνολικά τις 69 ημέρες.
Αναφορικά με την επόμενη μεγάλη αργία για τους Γάλλους, την εορτή των Αγίων Πάντων (αργία της 1ης Νοεμβρίου), οι κρατήσεις για Ελλάδα παρουσιάζουν αύξηση 8,3% από πέρυσι με τη χώρα μας να είναι ο 5ος δημοφιλέστερος προορισμός.
Στην ευρύτερη εικόνα των οργανωμένων ταξιδιών των Γάλλων, οι κρατήσεις για την αργία αυτή παρουσιάζουν μείωση 5,4%, και αντισταθμίζονται από την αύξηση της μέσης δαπάνης ανά κράτηση κατά 5%, η οποία διαμορφώθηκε σε 2.237 ευρώ.
Κορυφαίοι προορισμοί τους για την 1η Νοεμβρίου είναι η Γαλλία (-6,5%), η Ισπανία (+0,2%), η Τυνησία (-11,7%) και το Μαρόκο (+4,5%).
