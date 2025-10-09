Νέα ΣΣΕ στα γραφεία ταξιδίων και τουρισμού με αυξήσεις 4% και 5%
09 Oct 2025, 06:04 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Αυξήσεις 4% και 5% προβλέπει διαδοχικά για το δωδεκάμηνο Μάιος-Απρίλιος του 2025/26 και από το Μάιο του 2026 και ύστερα, η νέα Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των εργαζομένων στα γραφεία ταξιδίων και τουρισμού όλης της χώρας.
Η σύμβαση υπεγράφη την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, μεταξύ της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού (FedHATTA), του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) και του Πανελληνίου Συνδέσμου Εργαζομένων στη Ναυτιλία και τον Τουρισμό (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.).
Σύμφωνα με τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας οι βασικοί μισθοί της κλίμακας του υπαλληλικού και βοηθητικού προσωπικού διαμορφώθηκαν μετά από αύξηση 4%, από τις 9 Μαΐου 2025 έως τις 8 Μαΐου 2026, στους διαμορφωμένους βασικούς μισθούς της διαιτητικής απόφασης του Απριλίου του 2024.
Επιπλέον, οι μισθοί αυτοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 8η Μαΐου του 2026 βάσει της προηγούμενης αύξησης, αυξάνονται από τις 9 Μαΐου του 2026 κατά 5%.
Ο πρόεδρος της FedHATTA, κ. Λύσανδρος Τσιλίδης, υπογραμμίζει ότι «η συλλογική σύμβαση εργασίας υπεγράφη στο πνεύμα της αγαστής συνεργασίας εργαζομένων και επιχειρήσεων στον χώρο των γραφείων ταξιδίων και τουρισμού και στο πλαίσιο της ομαλής και σταθερής λειτουργίας της αγοράς».
«Η συμφωνία αυτή πετυχαίνει τη “χρυσή τομή”, τονίζει η πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ, κ. Νικόλας Κελαϊδίτης. Όπως επισημαίνει ο κ. Κελαϊδίτης, «αφουγκραστήκαμε τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων μας—συνεργατών πολύτιμων για κάθε τουριστικό γραφείο—οι οποίοι δοκιμάζονται από το αυξημένο κόστος διαβίωσης.
Ταυτόχρονα, διασφαλίσαμε τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων σε οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, ώστε ο κλάδος να παραμείνει ανθεκτικός, ανταγωνιστικός και παραγωγικός».
Ο πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ υπογραμμίζει ότι με τη νέα ΣΣΕ...
- Ενισχύονται οι αποδοχές με στοχευμένο και ρεαλιστικό τρόπο, ώστε να στηρίζεται το διαθέσιμο εισόδημα χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι ισορροπίες των επιχειρήσεων.
- Θωρακίζονται δικαιώματα και προβλέπονται ρυθμίσεις για ευελιξία με ασφάλεια, υγεία και ασφάλεια στην εργασία, καθώς και μέτρα φιλικά προς την οικογένεια.
- Προάγεται η κατάρτιση και αναβάθμιση δεξιοτήτων, ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν ορίζοντα εξέλιξης και τα γραφεία μας να διαθέτουν σύγχρονα, ανταγωνιστικά στελέχη.
- Καθιερώνονται μηχανισμοί παρακολούθησης και διαφάνειας, για έγκαιρη επίλυση θεμάτων και πιστή εφαρμογή των συμφωνηθέντων.
Μεταξύ άλλων, η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας προβλέπει τα ακόλουθα...
- Για τους μισθωτούς που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια προϋπηρεσίας, αλλά παραμένουν γιατί δεν έχουν συμπληρώσει το προβλεπόμενο από το νόμο όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση, χορηγείται προσαύξηση 15 ευρώ ανά κλιμάκιο.
- χορηγείται επίδομα γάμου 10%, επί του βασικού μισθού του κλιμακίου τους, στους έγγαμους εργαζομένους, ανεξαρτήτως φύλου και ανεξάρτητα εάν εργάζονται στον ίδιο εργοδότη. Επίδομα γάμου χορηγείται και στους χήρους/ες, διαζευγμένους/ες και στους άγαμους γονείς.
- Στους άνδρες και γυναίκες μισθωτούς, καθως και στους χήρους/ες, διαζευγμένους/ες και στους άγαμους γονείς χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 6% για κάθε τέκνο έως 18 ετών, που υπολογίζεται στο βασικό μισθό του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου τους.
