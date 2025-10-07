Momento: Πρόγραμμα πτήσεων από γερμανικά αεροδρόμια για Σαντορίνη και Χαλκιδική το 2026

Ο γερμανικός ταξιδιωτικός οργανισμός Momento, με έδρα το Wolfenbüttel και εξειδίκευση στα πτήσεις πλήρους ναύλωσης (Full Charter), ανακοίνωσε το μεγαλύτερο πτητικό του πρόγραμμα για τη σεζόν Άνοιξη – Καλοκαίρι 2026, προσφέροντας συνολικά 15.000 αεροπορικές θέσεις από οκτώ αεροδρόμια της Γερμανίας και της Δανίας.

Οι αναχωρήσεις θα πραγματοποιούνται από Braunschweig, Kassel, Dresden, Leipzig, Erfurt, Paderborn, Memmingen και Sonderborg, με σύγχρονα αεροσκάφη Boeing 737-800, ενώ η TUI Fly εντάσσεται για πρώτη φορά ως νέος συνεργάτης πτήσεων.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Ανάμεσα στους δώδεκα προορισμούς που περιλαμβάνει το πρόγραμμα, ξεχωρίζουν δύο ελληνικοί: η Χαλκιδική και η Σαντορίνη.

Η επιλογή των δύο αυτών περιοχών δεν είναι τυχαία, καθώς η Momento στοχεύει να ενισχύσει την παρουσία της στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τη δημοφιλία της Σαντορίνης ως κορυφαίου νησιωτικού προορισμού και τη Χαλκιδική ως αυθεντική, παραθαλάσσια εμπειρία με υψηλής ποιότητας φιλοξενία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, έχουν ήδη εξασφαλιστεί πάνω από 50.000 διανυκτερεύσεις σε περισσότερα από 120 ξενοδοχεία, ενώ σε ορισμένες περιόδους θα προσφέρονται αποκλειστικά πακέτα “Momento Hotels & Resorts”, ειδικά σχεδιασμένα για το κοινό του οργανισμού.

Νέο μοντέλο συνεργασιών και εξατομικευμένες εμπειρίες

Η Momento εφαρμόζει ένα καινοτόμο μοντέλο τοπικών συνεργασιών, όπου κάθε αεροδρόμιο συνεργάζεται με έναν αποκλειστικό ταξιδιωτικό εταίρο υπεύθυνο για πωλήσεις, μάρκετινγκ και διαχείριση εσόδων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται γνωστές εταιρείες όπως Der Schmidt, SZ-Reisen, Frölich Reisen, Bottenschein Reisen, Neubauer Reisen και Wur.

Οι συνεργάτες προωθούν τα πακέτα με την επωνυμία «momento by…», δίνοντας στους ταξιδιώτες πρόσβαση σε προορισμούς που μέχρι σήμερα δεν ήταν διαθέσιμοι από τα περιφερειακά τους αεροδρόμια.

Τα ταξιδιωτικά πακέτα είναι πλήρως ευέλικτα και modular, προσφέροντας τη δυνατότητα επιλογής ξενοδοχείου, κατηγορίας, γευμάτων και προαιρετικών εκδρομών, ώστε κάθε ταξίδι να προσαρμόζεται στις ανάγκες του επισκέπτη.

Δυνατότητα για επιπλέον ελληνικές συνεργασίες

Η διεύρυνση του προγράμματος της Momento αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση αφίξεων από δευτερεύοντα αεροδρόμια της Γερμανίας, ενισχύοντας όχι μόνο τη Σαντορίνη και τη Χαλκιδική, αλλά και άλλους ανερχόμενους προορισμούς της χώρας.