RateHawk: To 44% των ταξιδιωτικών πρακτόρων φοβάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να τους αντικαταστήσει

Με την γενετική τεχνητή νοημοσύνη να γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής μεταξύ των ταξιδιωτών για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των ταξιδιών τους, πολλοί ταξιδιωτικοί πράκτορες ανησυχούν ότι θα μείνουν πίσω και θα χάσουν πελάτες.

Μια παγκόσμια μελέτη της RateHawk, μιας B2B πλατφόρμας για κρατήσεις ξενοδοχείων, πτήσεων, μεταφορών και άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, αποκάλυψε ότι σχεδόν οι μισοί ταξιδιωτικοί πράκτορες φοβούνται τον ανταγωνισμό από την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία θεωρούν πιθανό να αντικαταστήσει τελικά τον ρόλο τους.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, η μελέτη της RateHawk τις στάσεις των ταξιδιωτικών πρακτόρων απέναντι στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και μοιράζεται την οπτική της εταιρείας για το πώς ο κλάδος μπορεί να αγκαλιάσει την καινοτομία, διατηρώντας παράλληλα την αξία της ανθρώπινης επαφής.

Αυτό είναι το τελευταίο μέρος της έρευνας «Πώς αναβαθμίζονται οι Επαγγελματίες του Τουρισμού» της RateHawk. Τα προηγούμενα τμήματα παρουσίασαν μια εις βάθος ανάλυση των παραγόντων που κινητοποιούν ή αποθαρρύνουν τον κλάδο, καθώς και των τεχνολογιών με τη μεγαλύτερη ζήτηση μεταξύ των ταξιδιωτικών πρακτόρων. Τα ευρήματα βασίζονται σε έρευνα σε περισσότερους από 1.300 συμμετέχοντες σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τη Λατινική Αμερική, την Ασία και την περιοχή του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Οι απόψεις σχετικά με τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στον ρόλο των ταξιδιωτικών επαγγελματιών διίστανται παγκοσμίως: ενώ η πλειονότητα (56%) πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα τους αντικαταστήσει, το 44% θεωρεί ότι κάτι τέτοιο είναι πραγματική πιθανότητα στο μέλλον. Στην Ασία και τον Κόλπο, το ποσοστό αυτό αγγίζει το 60% και 55% αντίστοιχα.

Αντίθετα, στην Ευρώπη (58%) και τη Λατινική Αμερική (55%) οι περισσότεροι δεν συμμερίζονται αυτή την άποψη. Οι επαγγελματίες στη Βόρεια Αμερική εμφανίζονται πιο δύσπιστοι, με μόλις 20% να πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναλάβει τις δουλειές τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με τα δεδομένα της RateHawk, οι ερωτηθέντες στις ΗΠΑ και τον Καναδά δείχνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την υιοθέτηση νέων εργαλείων εξατομίκευσης μέσω τεχνητής νοημοσύνης(45%).

«Φέτος, η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού είναι αφιερωμένη στον βιώσιμο μετασχηματισμό του κλάδου μας, γεγονός που την καθιστά την τέλεια στιγμή για να συζητήσουμε το μέλλον των ταξιδιωτικών πρακτόρων ως αναπόσπαστο κομμάτι του οικοσυστήματος», δηλώνει η Astrid Kastberg, Διευθύνουσα Σύμβουλος της RateHawk. «Ο κλάδος των ταξιδιών, που αποτιμήθηκε σε 10,9 τρισ. δολάρια το 2024 από το WTTC, περνάει σημαντικές αλλαγές. Σύμφωνα με έρευνα της Kantar, το 40% των ταξιδιωτών παγκοσμίως έχει ήδη χρησιμοποιήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τον προγραμματισμό ταξιδιών ενώ το 62% δηλώνει ότι είναι ανοιχτό να τα χρησιμοποιήσει στο μέλλον. Παρόλο που αυτό μπορεί να φαίνεται ανησυχητικό για τους επαγγελματίες του τουρισμού, η άνοδος της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί μεγαλύτερες απαιτήσεις για προσωποποιημένες εμπειρίες. Μάλιστα, μελέτες δείχνουν ότι περισσότεροι από τους μισούς νέους ταξιδιώτες θέλουν έναν ταξιδιωτικό πράκτορα ή έναν έμπιστο σύμβουλο για να τους βοηθήσει να σχεδιάσουν τα μεγάλα τους ταξίδια. Για τους πράκτορες, αυτό σημαίνει ότι η επαγγελματική εξειδίκευση και η ανθρώπινη επαφή γίνονται ακόμη πιο πολύτιμες καθώς η ζήτηση για εξατομικευμένες υπηρεσίες αυξάνεται».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι οι απόψεις για την τεχνητή νοημοσύνη διαφοροποιούνται ανάλογα με την εμπειρία στον κλάδο. Οι νεότεροι επαγγελματίες (με λιγότερα από 3 χρόνια εμπειρίας) βλέπουν την τεχνητή νοημοσύνη ως πιθανό υποκατάστατο, με 51% να πιστεύουν ότι μπορεί να τους αντικαταστήσει. Οι πιο έμπειροι (με πάνω από 15 χρόνια στον κλάδο) είναι πιο καθησυχαστικοί, με μόνο 40% να συμμερίζονται αυτήν την άποψη.

«Βλέπουμε το μέλλον των ταξιδιών ως έναν συνδυασμό ανθρώπινης εξειδίκευσης και καινοτόμου τεχνολογίας. Γι’ αυτό η RateHawk δεσμεύεται να βοηθήσει τους ταξιδιωτικούς πράκτορες σε όλο τον κόσμο να αγκαλιάσουν την τεχνολογία ως πολύτιμο συνεργάτη και όχι ως απειλή. Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, αναπτύσσουμε εργαλεία που υποστηρίζουν τους πράκτορες στο παρασκήνιο - από την έξυπνη αντιστοίχιση τιμών και τη διαχείριση περιεχομένου μέχρι την αναζήτηση ξενοδοχείων, την αυτοματοποιημένη υποστήριξη, τα chatbots και τους φωνητικούς βοηθούς που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των κρατήσεων. Αυτές οι λύσεις δίνουν τη δυνατότητα στους πράκτορες να παρέχουν πιο αποδοτικές, αξιόπιστες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες στους πελάτες τους», συνεχίζει η Kastberg.

«Είναι ενθαρρυντικό ότι ένας στους τρεις επαγγελματίες είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει περισσότερα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στη δουλειά του. Πιστεύουμε ότι όσο οι πράκτορες συνεχίζουν να προσαρμόζονται και να καινοτομούν, οι δεξιότητες και οι γνώσεις τους θα παραμείνουν αναντικατάστατες», καταλήγει η Kastberg.

Στα προηγούμενα τμήματα της μελέτης, η RateHawk αποκάλυψε ότι το 92% των ταξιδιωτικών επαγγελματιών δηλώνει ικανοποιημένο με την καριέρα του. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν καθημερινές προκλήσεις, όπως έντονο ανταγωνισμό, αυξανόμενες απαιτήσεις πελατών και χρονοβόρα χειροκίνητη αναζήτηση για τις καλύτερες προσφορές. Για να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια και να κάνουν την καθημερινή τους εργασία πιο αποτελεσματική, το 29% των επαγγελματιών του ταξιδιού είναι θετικοί στη μεγαλύτερη χρήση της τεχνολογίας. Πέρα από την τεχνητή νοημοσύνη, οι ερωτηθέντες προτιμούν την αυτοματοποίηση, την προηγμένη ανάλυση δεδομένων και τα εργαλεία κρατήσεων μέσω κινητού.

Σχετικά με τη RateHawk

Η RateHawk είναι μια καινοτόμα πλατφόρμα B2B για ταξιδιωτικές κρατήσεις, που αναπτύχθηκε από την Emerging Travel Group. Προσφέρει ξενοδοχεία, πτήσεις, εισιτήρια τρένων, μεταφορές, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πολλά άλλα - όλα σε ένα ενιαίο, φιλικό προς τον χρήστη σύστημα. Με υποστήριξη 24/7 και ισχυρά εργαλεία κρατήσεων, η RateHawk βοηθά τους επαγγελματίες του τουρισμού να δημιουργούν ολοκληρωμένα και ανταγωνιστικά δρομολόγια με αποδοτικό τρόπο.

Οι συνεργάτες της RateHawk έχουν πρόσβαση σε πάνω από 2,9 εκατομμύρια καταλύματα από πάνω από 220.000 ξενοδοχεία με άμεση σύμβαση και 330 παγκόσμιους προμηθευτές, καθώς και σε πτήσεις από περισσότερες από 400 αεροπορικές εταιρείες και μεταφορές σε περισσότερες από 150 χώρες.