Ποιότητα, ισορροπία, ανάπτυξη: Η επόμενη μέρα του τουρισμού μας, στην Ελλάδα

Γράφει ο Νικόλας Κελαϊδίτης, Expert group member in Directorate General Move - Tourism Team

Ο παγκόσμιος τουρισμός αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι συνήθειες των ταξιδιωτών. Η χρονιά δεν είναι πλέον μόνο καλοκαίρι, όλο και περισσότεροι επιλέγουν άνοιξη και φθινόπωρο για ηπιότερες θερμοκρασίες, καλύτερες τιμές και πιο ήρεμες εμπειρίες. Κερδίζει έδαφος το αργό ταξίδι, λιγότερες μετακινήσεις και περισσότερη ουσία, συμμετοχή σε τοπικές δραστηριότητες με θετικό αποτύπωμα.

Οι προορισμοί αναζητούν έξυπνους τρόπους να μοιράσουν την κίνηση μέσα στη μέρα και στον χρόνο για να προστατεύσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την εμπειρία του επισκέπτη. Το ταξίδι δένει ψηφιακά από την κράτηση μέχρι την είσοδο σε ένα μνημείο και την πληρωμή στο εστιατόριο, ενώ η υγεία και η κλιματική προσαρμογή ανεβαίνουν στην πρώτη γραμμή, σκιά, νερό, σήμανση, βραδινές εμπειρίες, ενημέρωση σε πολλές γλώσσες. Ανοίγουν δυναμικά αγορές υψηλής δαπάνης, ιδίως από την Ασία, και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις μπαίνουν σε πιο καθαρό πλαίσιο κανόνων. Μέσα σε αυτό το τοπίο, η Ελλάδα μπορεί όχι μόνο να ακολουθήσει αλλά να προηγηθεί.

Το κλειδί είναι να δώσουμε λόγο επίσκεψης σε κάθε μήνα και σε κάθε τόπο. Αυτό σημαίνει χαρτογράφηση θεματικών εμπειριών, πολιτισμός και γαστρονομία το φθινόπωρο, πεζοπορίες και ορεινές διαδρομές την άνοιξη, city breaks όλο τον χρόνο, ιαματικά και ευεξία τον χειμώνα. Στα σημεία με πίεση, νησιά πολύ δημοφιλή και ιστορικά κέντρα, εφαρμόζουμε απλά και δίκαια εργαλεία, ηλεκτρονικά ραντεβού σε μνημεία, όρια σε πολύ μεγάλα γκρουπ, ήπιο ημερήσιο τέλος για ημερήσιους επισκέπτες με ανταποδοτικά έργα σε καθαριότητα, νερό και σκίαση. Οι μετακινήσεις γίνονται πιο ήπιες με πακέτα χωρίς αυτοκίνητο που συνδυάζουν αεροπλάνο, τρένο, πλοίο, island hopping που εντάσσει λιγότερο γνωστά νησιά και πολυήμερες πολιτιστικές και οινικές διαδρομές. Η ψηφιακή εμπειρία απλοποιείται, επιβεβαίωση πτήσης, μεταφορά, self check in, είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους και κρατήσεις σε εστιατόρια συνδέονται σε ενιαία ροή, ενώ στα αεροδρόμια δοκιμάζονται λύσεις γρήγορης ταυτοποίησης για μικρότερες ουρές. Η προσαρμογή στον ζεστότερο καιρό γίνεται πλεονέκτημα, περισσότερες σκιές και σταθμοί νερού, σκίαστρα σε ουρές, διευρυμένα βραδινά ωράρια σε μουσεία και χώρους πολιτισμού, έξυπνες ειδοποιήσεις για θερμικό στρες. Στο μέτωπο των αγορών, καλλιεργούμε συνεργασίες με αεροπορικές για καλύτερες συνδέσεις από Ασία και συμπαράγουμε καμπάνιες πόλη συν νησιά. Στις βραχυχρόνιες μισθώσεις εφαρμόζουμε καθαρούς κανόνες, ενιαίο μητρώο, ζώνες ανά γειτονιά, διαφάνεια στοιχείων, δίκαιη φορολόγηση.

Τα τουριστικά γραφεία έχουν ρόλο κλειδί και μπαίνουν στο κέντρο. Είναι οι ενορχηστρωτές της εμπειρίας, σχεδιάζουν, πακετάρουν, συμβουλεύουν και λύνουν προβλήματα πριν εμφανιστούν. Μπορούν να οδηγήσουν την επιμήκυνση της περιόδου με πακέτα μεσοσεζόν που δένουν πολιτισμό, γαστρονομία και ύπαιθρο, να ενσωματώσουν προτεινόμενες ώρες επίσκεψης και έξυπνες ροές στα δρομολόγια, να κατανείμουν γκρουπ σε λιγότερο φορτωμένες ζώνες της πόλης, να προσφέρουν εναλλακτικές όταν ο δείκτης συμφόρησης ανεβαίνει. Μέσα από συμβόλαια με ξενοδοχεία και μεταφορές κρατούν ανταγωνιστικές τιμές εκτός αιχμής, δίνουν κίνητρα για μεγαλύτερη παραμονή και φέρνουν επισκέπτες με υψηλότερη κατά κεφαλήν δαπάνη στις κατάλληλες περιόδους. Στη βιωσιμότητα, περνούν πράσινα κριτήρια στην επιλογή προμηθευτών, προσφέρουν επιλογές χωρίς αυτοκίνητο και εντάσσουν δράσεις με θετικό αποτύπωμα, τοπικές εμπειρίες, μικρούς παραγωγούς, περιπατητικές διαδρομές με πιστοποιημένους οδηγούς. Ως επίσημοι διανομείς εισιτηρίων και εμπειριών στηρίζουν συστήματα κρατήσεων σε μνημεία, κατευθύνουν τη ζήτηση σε ώρες χαμηλής αιχμής και λειτουργούν ως αξιόπιστοι αγωγοί ενημέρωσης για κανόνες, ωράρια και καιρικές συνθήκες. Σε θέματα ποιότητας, υιοθετούν και προωθούν έναν απλό Χάρτη Ποιότητας και Σεβασμού για ομάδες, μέγεθος γκρουπ, θόρυβος, χρήση δημόσιου χώρου, υπεύθυνες επισκέψεις σε γειτονιές κατοικίας. Σε κρίσεις, καιρικά φαινόμενα, απεργίες, ακυρώσεις, προσφέρουν το πιο πολύτιμο, διαχείριση αλλαγών, ασφάλεια, επαναδρομολόγηση, στήριξη επί τόπου.

Για να περάσουμε από το σήμερα στο αύριο με ρεαλισμό, προτείνεται σταθερή χρηματοδότηση με στόχευση και απλούς κανόνες. Δημιουργούμε Ταμείο Ανθεκτικότητας Προορισμών που τροφοδοτείται από μικρό ποσοστό τέλους διαμονής και ημερήσιων επισκέψεων και επιστρέφει σε έργα που βλέπει ο πολίτης, σκιά, νερό, καθαριότητα, μονοπάτια, προσβασιμότητα. Τα έργα ιεραρχούνται κάθε χρόνο με ανάλυση κόστους και οφέλους για τον προορισμό. Για υποδομές μικρού κόστους αλλά μεγάλης αξίας, όπως σκιάσεις, σταθμοί πόσιμου νερού, ψυχρά υλικά σε δημόσιους χώρους και εξοπλισμό σκιάς σε ουρές, προχωράμε με απλές συμβάσεις απόδοσης με τον ιδιωτικό τομέα, όπου ο ανάδοχος προχρηματοδοτεί τις λύσεις και αποπληρώνεται σταδιακά από εξοικονομήσεις ή από προκαθορισμένο μέρος εσόδων. Παράλληλα στήνουμε έναν κόμβο δεδομένων τουρισμού ανά περιφέρεια με ανωνυμοποιημένες πληρότητες, ροές αφίξεων, ένταση ζέστης, κατανάλωση νερού και απορριμμάτων και παράπονα κατοίκων, με ανοιχτά API ώστε τα τουριστικά γραφεία να δημιουργούν έξυπνα δρομολόγια σε πραγματικό χρόνο. Σε σημεία υψηλής πίεσης ορίζονται εκ των προτέρων όρια δυναμικότητας, πόσους, πότε, πώς, με μέγιστο ανά ώρα, μέγεθος γκρουπ και υποχρεωτική κράτηση στις αιχμές, και ετήσια επανεξέταση με διαφάνεια στα αποτελέσματα. Η προσβασιμότητα γίνεται στρατηγική αγοράς, χαρτογράφηση προσβάσιμων διαδρομών, πιστοποιήσεις καταλυμάτων και μουσείων, κατάρτιση προσωπικού.

Για την αβεβαιότητα της εποχής διαμορφώνονται τρία ρεαλιστικά σενάρια με κοινό τρόπο μέτρησης. Σενάριο βάσης, ομαλή ζήτηση και σταθερές αερομεταφορές, επικέντρωση σε επιμήκυνση περιόδου, πλήρη εφαρμογή κρατήσεων σε σημεία συμφόρησης, βραδινές εμπειρίες και πακέτα χωρίς αυτοκίνητο σε τουλάχιστον έξι περιφέρειες. Σενάριο θερμικής πίεσης, δεκαπέντε με είκοσι ημέρες καύσωνα πάνω από τριάντα οκτώ βαθμούς, ενεργοποιείται θερινό πρωτόκολλο, μετατόπιση ωραρίων σε απογευματινά και βραδινά, δωρεάν πόσιμο νερό στα δημοφιλή σημεία, δυναμικές ειδοποιήσεις σε εφαρμογές και τουριστικά γραφεία και ρήτρες ευελιξίας στα συμβόλαια χωρίς ακυρωτικά για αλλαγή ώρας επίσκεψης. Σενάριο διαταραχής μεταφορών ή γεωπολιτικής, προσωρινή μείωση πτήσεων ή κρατήσεων, στροφή σε αγορές εγγύτητας και πακέτα τρένου και πλοίου, καμπάνιες city break με νησιά εκτός αιχμής και επανακρατήσεις μέσω των τουριστικών γραφείων με εγγύηση τιμής και άμεση εξυπηρέτηση, ενώ αντλούνται πόροι από το Ταμείο Ανθεκτικότητας για προσωρινή στήριξη μικρών παρόχων εμπειριών. Σε όλα τα σενάρια μετρούνται οι ίδιοι βασικοί δείκτες απόδοσης, ποσοστό αφίξεων εκτός Ιουλίου και Αυγούστου, μέση δαπάνη ανά επισκέπτη, μέση διάρκεια παραμονής, χρόνοι αναμονής σε δημοφιλή σημεία, δείκτης ικανοποίησης κατοίκων, κατανάλωση νερού και απορρίμματα ανά χίλιους επισκέπτες και μερίδιο πακέτων χωρίς αυτοκίνητο στο σύνολο.

Το χρονοδιάγραμμα είναι απλό και εφαρμόσιμο. Σε τρεις έως έξι μήνες ιδρύεται το Ταμείο Ανθεκτικότητας και ο κόμβος δεδομένων, θεσπίζονται ελάχιστοι κανόνες χωρητικότητας σε πέντε έως επτά σημεία πιλοτικά και δίνονται στα τουριστικά γραφεία πρόσβαση σε ζωντανά δεδομένα συμφόρησης με κίνητρα όταν κατευθύνουν ροές σε ώρες και γειτονιές χαμηλής πίεσης. Σε έξι έως δώδεκα μήνες επεκτείνονται τα πιλοτικά σε ακόμη δέκα προορισμούς, ξεκινούν οι συμβάσεις απόδοσης με τον ιδιωτικό τομέα για σκιά και νερό στις πιο θερμές περιοχές και λανσάρεται επίσημα κατηγορία εμπειριών χωρίς αυτοκίνητο με εγγυημένες ανταποκρίσεις. Σε δώδεκα έως είκοσι τέσσερις μήνες η μετάβαση περνά από πιλοτικά σε κανονικότητα, κρατήσεις στις αιχμές όπου χρειάζεται, πλήρης διαφάνεια στα έσοδα και τις δαπάνες του Ταμείου με δημόσιο πίνακα έργων και μονιμοποίηση του Συμβουλίου Διαχείρισης Προορισμού με τακτική λογοδοσία. Με αυτόν τον τρόπο οι επενδύσεις πηγαίνουν εκεί που πονάει, ο επισκέπτης ζει καλύτερα, ο κάτοικος ανασαίνει και ο κλάδος γίνεται πιο ανθεκτικός και πιο κερδοφόρος χάρη στην οργάνωση και στη συνεργασία όλων.