Νέο brand, νέα εποχή: Η Regal Travel ανοίγει φτερά για την Ασία

Γράφει η Βίκη Τρύφωνα

Μετά από 44 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελληνική και διεθνή αγορά, το ιστορικό Heraklio Travel, που ξεκίνησε το 1981 από την οικογένεια Ρήγα, αλλάζει σελίδα και αποκτά νέα εταιρική ταυτότητα. Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν τα αδέλφια Πάνος και Βίβιαν Ρήγα στην Αθήνα, ανακοινώθηκε το rebranding της εταιρείας σε Regal Travel Management Company, με στόχο –όπως ειπώθηκε– να εκφράσει την εξωστρέφεια, τη διεθνή διάσταση και το νέο όραμα ανάπτυξης.

Η μετονομασία, όπως τόνισαν οι επικεφαλής, δεν αποτελεί μια απλή αλλαγή εικόνας, αλλά μια στρατηγική εξέλιξη που σηματοδοτεί το μέγεθος και την προοπτική της εταιρείας. «Το όνομα Regal αντλεί την έμπνευσή του από τη λατινική λέξη rex που σημαίνει “βασιλιάς”, αλλά και από το επώνυμό μας. Αντικατοπτρίζει την ποιότητα, την αρχοντιά και την αξιοπιστία που θέλουμε να αποπνέει το brand», σημείωσε η Αντιπρόεδρος, Βίβιαν Ρήγα.

Ένα ταξιδιωτικό γραφείο των 90 εκατ. ευρώ

Σήμερα, η Regal Travel καταγράφει ετήσιο κύκλο πωλήσεων 90 εκατ. ευρώ, απασχολεί περισσότερους από 100 εργαζόμενους και συνεργάζεται με πάνω από 500 εξωτερικούς συνεργάτες. Στην πορεία της από το 2015 έως σήμερα, ο τζίρος υπερδιπλασιάστηκε, ενώ οι πελάτες του corporate τμήματος ξεπέρασαν τους 820. Η εταιρεία διαχειρίζεται πάνω από 300.000 αεροπορικά εισιτήρια ετησίως και έχει αναπτύξει ισχυρή παρουσία τόσο στον εισερχόμενο όσο και στον εξερχόμενο τουρισμό.

Στον πυρήνα των υπηρεσιών της περιλαμβάνονται τα εταιρικά ταξίδια (corporate travel), τα MICE events (συνέδρια, επαγγελματικές εκθέσεις, ταξίδια κινήτρων), οι λύσεις για τον ναυτιλιακό κλάδο, αλλά και τα tailor-made πακέτα για τον εισερχόμενο τουρισμό. Ειδικό βάρος δίνεται σε ψηφιακά εργαλεία, όπως η B2B πλατφόρμα tickettravelhotel.com με πρόσβαση σε 800.000 ξενοδοχεία, καθώς και στα συστήματα GDS που προσφέρουν άμεση διασύνδεση με όλες τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες.

Στρατηγικές συνεργασίες με αεροπορικές – Η περίπτωση της Air Arabia

Ένα από τα δυνατά χαρτιά της Regal Travel είναι οι γενικές αντιπροσωπεύσεις αεροπορικών εταιρειών. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Πάνος Ρήγας αναφέρθηκε εκτενώς στη συνεργασία με την Air Arabia, η οποία έχει βάση τη Σάρζα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η εταιρεία ξεκίνησε το 2009 καθημερινές πτήσεις από την Αθήνα προς τα ΗΑΕ, τις οποίες διέκοψε λόγω συνθηκών αλλά επανεκκίνησε το 2024. Το πλάνο περιλαμβάνει σύντομα καινούργιες συνδέσεις από την Ελλάδα προς το Μαρόκο και την Αίγυπτο, ενισχύοντας έτσι την πρόσβαση σε δύο σημαντικές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό και καθιστώντας την Ελλάδα έναν ισχυρό κόμβο μεταξύ των χωρών του Κόλπου και της Βόρειας Αφρικής.

Τουριστικές ροές από Αμερική και Ασία

Η Regal Travel δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στον εισερχόμενο τουρισμό, με κύριες πηγές πελατών την Αμερική και την Ασία –ιδίως το Ισραήλ, τις χώρες του Κόλπου και την Κίνα. Το 2019 η εταιρεία είχε διακινήσει 25.000 Κινέζους επισκέπτες στην Ελλάδα, όμως η πανδημία διέκοψε απότομα τις ροές. Σήμερα παρατηρείται σταδιακή ανάκαμψη, χωρίς ωστόσο να έχουν επανέλθει ακόμα τα προ πανδημίας επίπεδα.

Οι δημοφιλέστεροι ελληνικοί προορισμοί που ζητούν οι πελάτες της Regal είναι η Αθήνα, η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Ζάκυνθος, ενώ υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για θεματικά ταξίδια και πολυτελείς εμπειρίες.

Από την Αθήνα στο Ντουμπάι – και επόμενος σταθμός η Ασία

Η εξωστρέφεια αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Regal. Μετά την ίδρυση γραφείου στο Ντουμπάι, η διοίκηση σχεδιάζει να ανοίξει ακόμη ένα γραφείο στην Ασία, χωρίς να έχει ακόμη αποκαλύψει σε ποια χώρα θα γίνει η κίνηση. Στόχος είναι να ενισχυθεί η πρόσβαση σε αγορές με δυναμική ζήτηση, όπως η Κίνα και οι χώρες του Κόλπου.

Ένα brand με διεθνή προσανατολισμό

Η επιλογή του νέου ονόματος, πέρα από το λεκτικό παιχνίδι με το επίθετο Ρήγας, υποδηλώνει μια πιο διεθνή προοπτική. Η εταιρεία θέλει να ξεπεράσει τα όρια του «Heraklio» που παρέπεμπε σε τοπικότητα, και να παρουσιάσει ένα brand με κύρος και παγκόσμια αναγνώριση. «Η μετονομασία μας σε Regal δεν είναι απλώς αλλαγή ονόματος, αλλά μια στρατηγική εξέλιξη που αποτυπώνει το όραμά μας για το μέλλον», υπογράμμισε η Βίβιαν Ρήγα.

Με συνδυασμό παραδοσιακών αξιών -όπως η αξιοπιστία, η ποιότητα και η προσωπική εξυπηρέτηση- και νέας δυναμικής σε ψηφιακά εργαλεία, διεθνείς συνεργασίες και στρατηγική επέκταση, η Regal Travel Management Company φιλοδοξεί να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στον ελληνικό τουριστικό χάρτη και να ενισχύσει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές.