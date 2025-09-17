Μιχάλης Βλατάκης: Περισσότερους επισκέπτες, λιγότερα έσοδα βλέπει ο τουριστικός κόσμος της Κρήτης

Αύξηση περίπου 5% στις αφίξεις τουριστών καταγράφεται φέτος στην Κρήτη, ωστόσο τα οικονομικά οφέλη δεν είναι αντίστοιχα με τον όγκο των επισκεπτών. Το παράδοξο αυτό φαινόμενο, που έχει αρχίσει να γίνεται εμφανές τα τελευταία χρόνια, απασχολεί έντονα τους επαγγελματίες του τουρισμού στο νησί.

Ο Μιχάλης Βλατάκης, πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ Κρήτης 92,1, τόνισε ότι παρά την αύξηση των αφίξεων, τα έσοδα παραμένουν καθηλωμένα: «Έχουμε περισσότερους τουρίστες αλλά λιγότερα χρήματα. Ο επισκέπτης ξοδεύει πιο συντηρητικά, ενώ και οι τιμές σε πολλές αγορές, όπως η Πορτογαλία, παραμένουν πιο ανταγωνιστικές. Δεν αρκεί να μετράμε κεφάλια, πρέπει να δούμε πώς θα αυξήσουμε την τουριστική δαπάνη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ταξιδιώτες μένουν λιγότερες ημέρες και ξοδεύουν μικρότερα ποσά, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλότερα κέρδη για τα ξενοδοχεία και τις επιχειρήσεις. «Το ζητούμενο δεν είναι να γεμίσουμε απλώς τα δωμάτια, αλλά να καταφέρουμε να πάρουμε περισσότερη αξία από κάθε επισκέπτη. Να αγοράσει, να δοκιμάσει, να ζήσει εμπειρίες», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου και για τη φθινοπωρινή περίοδο, επισημαίνοντας ότι ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος ίσως κλείσουν με μικρότερες πληρότητες σε σχέση με το 2023. «Αν θέλουμε να διατηρήσουμε την Κρήτη στην κορυφή του τουριστικού χάρτη, πρέπει να επενδύσουμε στην ποιότητα, όχι μόνο στην ποσότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση για την «ποιότητα έναντι ποσότητας» στον τουρισμό ανοίγει ξανά δυναμικά στην Κρήτη, με τους φορείς να ζητούν στρατηγική κατεύθυνση που θα δώσει λύσεις σε ένα πρόβλημα που αφορά ολόκληρη τη Μεσόγειο.