Η Forum ΑΕ εξαγόρασε την O.Mind Creatives – Νέο εκθεσιακό «σχήμα» στην Ελλάδα

Την εξαγορά της O.Mind Creatives ανακοίνωσε η Forum ΑΕ, μέλος από το 2019 του γερμανικού ομίλου Nurnberg Messe, που συγκαταλέγεται στους κορυφαίους διοργανωτές διεθνών εκθέσεων. Η Forum, γνωστή για διοργανώσεις όπως η Horeca και η Foodexpo, ενισχύει έτσι το χαρτοφυλάκιό της με νέες εκθέσεις, προϊόντα και αγορές.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο διευθύνων σύμβουλος της Forum, Θάνος Παναγιούλιας, τόνισε ότι η συμφωνία δημιουργεί «οικονομίες κλίμακας» και ενδυναμώνει τη στρατηγική θέση της εταιρείας στον εκθεσιακό χάρτη της ΝΑ Ευρώπης. Όπως ανέφερε, το τίμημα της εξαγοράς «κρίνεται δίκαιο».

Η O.Mind Creatives δραστηριοποιείται στις εμπορικές εκθέσεις, τις εκδόσεις και τη διαφήμιση, με επίκεντρο κλάδους όπως τα logistics, οι μεταφορές, η βιομηχανία τροφίμων και η εστίαση. Η συνεργασία με τη Forum εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σχήμα, ικανό να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς.

Παράλληλα, ο κ. Παναγιούλιας υπογράμμισε ότι η σχεδιαζόμενη επέκταση του Metropolitan Expo θα καλύψει μέρος των αναγκών που αναδύονται σε τρεις στρατηγικούς τομείς για την Ελλάδα – τουρισμός, αγροτοδιατροφή και logistics – προσφέροντας νέες ευκαιρίες στον εκθεσιακό κλάδο.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο ενοποιημένος τζίρος της Forum αναμένεται να ξεπεράσει τα 23 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ η συνολική αγορά διοργάνωσης εκθέσεων και κατασκευής περιπτέρων στην Ελλάδα εκτιμάται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ, με την επίδραση στην εθνική οικονομία να υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.