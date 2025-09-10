Η Forum ΑΕ εξαγόρασε την O.Mind Creatives – Νέο εκθεσιακό «σχήμα» στην Ελλάδα
10 Sep 2025, 14:51 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
TornosNews.gr
Την εξαγορά της O.Mind Creatives ανακοίνωσε η Forum ΑΕ, μέλος από το 2019 του γερμανικού ομίλου Nurnberg Messe, που συγκαταλέγεται στους κορυφαίους διοργανωτές διεθνών εκθέσεων. Η Forum, γνωστή για διοργανώσεις όπως η Horeca και η Foodexpo, ενισχύει έτσι το χαρτοφυλάκιό της με νέες εκθέσεις, προϊόντα και αγορές.
Σε συνέντευξη Τύπου, ο διευθύνων σύμβουλος της Forum, Θάνος Παναγιούλιας, τόνισε ότι η συμφωνία δημιουργεί «οικονομίες κλίμακας» και ενδυναμώνει τη στρατηγική θέση της εταιρείας στον εκθεσιακό χάρτη της ΝΑ Ευρώπης. Όπως ανέφερε, το τίμημα της εξαγοράς «κρίνεται δίκαιο».
Η O.Mind Creatives δραστηριοποιείται στις εμπορικές εκθέσεις, τις εκδόσεις και τη διαφήμιση, με επίκεντρο κλάδους όπως τα logistics, οι μεταφορές, η βιομηχανία τροφίμων και η εστίαση. Η συνεργασία με τη Forum εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σχήμα, ικανό να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς.
Παράλληλα, ο κ. Παναγιούλιας υπογράμμισε ότι η σχεδιαζόμενη επέκταση του Metropolitan Expo θα καλύψει μέρος των αναγκών που αναδύονται σε τρεις στρατηγικούς τομείς για την Ελλάδα – τουρισμός, αγροτοδιατροφή και logistics – προσφέροντας νέες ευκαιρίες στον εκθεσιακό κλάδο.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο ενοποιημένος τζίρος της Forum αναμένεται να ξεπεράσει τα 23 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ η συνολική αγορά διοργάνωσης εκθέσεων και κατασκευής περιπτέρων στην Ελλάδα εκτιμάται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ, με την επίδραση στην εθνική οικονομία να υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.
διαβάστε ακόμα
- 5 αναθέσεις για την παροχή ταξιδιωτικών και άλλων υπηρεσιών 09/09 | 07:45
- Κομισιόν: Επιστροφές χρημάτων από 5 μεγάλα online ταξιδιωτικά γραφεία 01/08 | 07:03
- Το Αζερμπαϊτζάν έρχεται... Ελλάδα! Στρατηγική συνεργασία της Danaos με την Pasha Travel 10/07 | 06:10
- Η Πόπη Ξυνοπούλου νέα Πρόεδρος στην Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας – Θράκης 10/07 | 11:24
- Γερμανοί ταξιδιωτικοί πράκτορες επισκέπτονται τη Δυτική Ελλάδα 17/06 | 07:41
- Έρχονται οι ταξιδιωτικοί πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης 08/06 | 10:10
- GetYourGuide | Nέα εποχή εμπειριών με καινοτόμα εργαλεία AI και είσοδο σε παραστάσεις και events 01/05 | 22:20
- Τουρισμός | Η αύξηση των τιμών στη Μεσόγειο προβληματίζει τους διοργανωτές ταξιδιών 30/04 | 06:08
- Τουριστικά γραφεία στην Αγγλία | 7 επιπλέον πωλήσεις ανά υπάλληλο για να καλυφθεί το εργοδοτικό κόστος 19/03 | 10:32
- Amadeus Bistro Portal | Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες θα έχουν πρόσβαση και στις κριτικές ξενοδοχείων της Holidaycheck 26/02 | 14:28
δημοφιλέστερα
- 1 Τι απαντά το υπουργείο Τουρισμού στην απεργία των ΤΑΞΙ 09.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 2 Ξενία Κύθνου: Θα ξεμπλοκάρει το μεγάλο project; 09.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 3 Ξενοδοχεία: «Μάχη» για το food waste στον πρωινό μπουφέ – Τι αλλάζουν οι μεγάλες αλυσίδες 09.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 4 Ryanair: Υπερχρεώσεις έως +125% από τα ΟΤΑ - Στο στόχαστρο eDreams, Tix και Vola 09.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 5 ΕΛΙΜΕ: Συνεδρίαση και συνάντηση με Α. Τζιτζικώστα στη Θεσσαλονίκη για την ανάπτυξη των Ελληνικών λιμένων 09.09.2025 | ΦΟΡΕΙΣ
- 6 Βενετία: «Απέτυχε το πείραμα» – Γιατί η χρέωση εισόδου δεν «έκοψε» τον υπερτουρισμό 09.09.2025 | ΚΟΣΜΟΣ
- 7 Α. Τζιτζικώστας από ΔΕΘ: Να αλλάξουμε συνολικά το μοντέλο του τουρισμού - Αν δεν τον διαχειριστούμε σωστά κινδυνεύει 09.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
- 8 Ο Γενικός Διευθυντής στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης 09.09.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 9 ΔΕΘ: Συναυλία για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη απόψε στις 21:30 09.09.2025 | ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ
- 10 Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως για μέτρα μείωσης της σπατάλης τροφίμων στα κράτη-μέλη έως το 2030 09.09.2025 | ΚΟΣΜΟΣ