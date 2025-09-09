5 αναθέσεις για την παροχή ταξιδιωτικών και άλλων υπηρεσιών
09 Sep 2025, 07:45 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Σοφία Κοντογιάννη
Σε 5 αναθέσεις προχώρησαν οι αρμόδιοι φορείς για την παροχή ταξιδιωτικών και ξενοδοχειακών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών εστίασης.
Αναλυτικά, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος έχει αναθέσει για τη φετινή χρονιά στην εταιρεία ASK 2 TRAVEL A.E. την παροχή υπηρεσιών διαμονής των αιρετών, των επίσημων καλεσμένων, των στελεχών, υπαλλήλων και των συνεργατών της τόσο για εσωτερικό όσο και για το εξωτερικό. Η συνολική αμοιβή της αναδόχου για την παροχή ανέρχεται στο ποσό των 190.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων που ισχύουν για τις δημόσιες συμβάσεις. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου.
Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας κατόπιν διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών ταξιδίων για τις ανάγκες της φετινής χρονιάς ανέδειξε οριστικό ανάδοχο την εταιρεία Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ έναντι προσφερόμενης τιμής ύψους 161.610 ευρώ. Ειδικότερα, αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών (έκδοσης ακτοπλοϊκών, οδικών, σιδηροδρομικών και αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού, ενοικίασης μεταφορικών μέσων, κρατήσεις ξενοδοχείων, έξοδα διαμονής και διατροφής κ.α.) για τις ανάγκες της Ομοσπονδίας μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου αυτής.
Ο ΟΣΕ έχει προχωρήσει στην ανάθεση της υπηρεσίας μίσθωσης δωματίων σε ξενοδοχείο ROTONDA στην πόλη της Θεσσαλονίκης, για κάλυψη αναγκών κατακλίσεως του προσωπικού του ΟΣΕ», συνολικής αξίας 29.832 ευρώ με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων λοιπών φόρων έως και 31-01-2026.
Η διοικητική Επιτροπή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών έχει λάβει απόφαση για την ανάθεση στην εταιρεία ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΡΑΒΕΛ Α.Ε. έναντι του ποσού των 31.620 ευρώ με ΦΠΑ τις υπηρεσίες διαμονής 62 συνέδρων στις 17 και 18 Οκτωβρίου στην Αθήνα στο πλαίσιο της 7ης Εθνική Συνδιάσκεψη Εκλεγμένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στα Επιμελητήρια της χώρας.
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών του για την περίοδο 2025-2027 στην εταιρεία ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη φθάνει σε περίπου 10 εκατ. ευρώ.
