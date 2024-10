Just Go! Holidays: Η Ελλάδα προστίθεται στα προγράμματα διακοπών του 2025

H Just Go! Holidays πρόσθεσε, για πρώτη φορά, την Ελλάδα στο χαρτοφυλάκιο των διακοπών που προσφέρει στη βρετανική αγορά.

Ειδικότερα, στα προγράμματα «Jewels» για το 2025, περιλαμβάνονται δεκαπενθήμερες διακοπές με τίτλο «Jewels of the Aegean», με διαμονή στη Ρόδο και τη Λέρο, καθώς και η 10ήμερη επιλογή διακοπών «Jewels of Crete» με βάση στο Ρέθυμνο.

Οι διακοπές αυτές προσφέρονται με αεροπορικές συνδέσεις και για αναχωρήσεις σε επιλεγμένες ημερομηνίες τον Απρίλιο, το Μάιο, τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2025, με τις τιμές να ξεκινούν από 1.449 λίρες το άτομο.

Στα πακέτα περιλαμβάνονται γεύματα και ποτά, καθώς και οι πτήσεις και μεταφορές αλλά και εκδρομές, ενώ προβλέπεται και συνοδεία από τουρ μάνατζερ.