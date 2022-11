Διακοπές για... γαλαζοαίματους: Πολυτελές πρόγραμμα με ιδιωτικό τζετ που περιλαμβάνει Σαντορίνη, Σίκινο και Ίο

Τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της Ευρώπης περιλαμβάνονται στο πρώτο, πολυτελές πρόγραμμα 12ήμερων διακοπών με τίτλο «Grand Tour of Europe by Private Jet» που ανακοίνωσε ο τουρ οπερέιτορ διακοπών πολυτελείας Red Savannah.

Στα σημεία ενδιαφέροντος περιλαμβάνεται το Λονδίνο, η Σικελία, η Σαντορίνη, το Ντουμπρόβνικ και η Βενετία και το ταξίδι θα ξεκινήσει στις 12 Σεπτεμβρίου του 2023 με ιδιωτικό τζετ Embraer Legacy ER 135.

Στο ταξίδια θα συμμετέχουν 15 ταξιδιώτες και θα ξεκινήσει με δείπνο στο Wellington Arch, που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του Hyde Park του Λονδίνου. Το Wellington Arch αποτέλεσε την πρώτη είσοδο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Στο δείπνο θα περιλαμβάνεται μουσική από το συγκρότημα His Majesty Regiments of Foot Guards και ομιλία του Nicolas Coleridge CBE, προέδρου του Μουσείου Victoria & Albert και συμπροέδρου του Her Late Majesty The Queen's Platinum Jubilee Pageant.

Η ταξιδιωτική εμπειρία θα συνεχιστεί στη Σικελία με ιδιωτική υποδοχή κοκτέιλ στη διάσημη εκκλησία Chiesa del Santissimo Salvatore και με δείπνο στο Palazzo Francavilla. Ακολουθεί η Σαντορίνη, με επισκέψεις στη Σίκινο και την Ίο. Στον επόμενο σταθμό, που είναι το Ντουμπρόβνικ, περιλαμβάνεται επίσκεψη στο νησί Šipan και δείπνο ακριβώς πάνω από τα μεσαιωνικά τείχη. Τέλος, στη Βενετία προβλέπεται ξενάγηση από ιστορικούς σε μυστικούς ιστορικούς κήπους και όλα τελειώνουν με αποχαιρετιστήριο δείπνο στο The Gritti Palace, a Luxury Collection.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, στους ταξιδιώτες θα σερβίρονται γεύματα από το αγαπημένο εστιατόριο των βασιλικών, Mosimann’s London, από τον σεφ Anton Mosimann ο οποίος ήταν επικεφαλής κέιτερινγκ στο γάμο του Πρίγκιπα Χάρι και της Κέιτ Μίντλετον καθώς και του εστιατορίου Dorchester με δύο αστέρια Μισελέν.

Του προγράμματος ηγείται η Julie Montagu, πρωταγωνίστρια στο «American Viscountess» του YouTube, η οποία είναι παντρεμένη με τον Luke Montagu, μέλος της βρετανικής αριστοκρατίας.

Το κόστος του προγράμματος ξεκινά από 139.500 δολάρια το άτομο για κρατήσεις έως τις 31 Ιανουαρίου του 2023, και ακολούθως η τιμή ανεβαίνει στα 145.000 δολάρια.