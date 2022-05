Navigator Travel | Βράβευση στα Τourism Awards 2022

Ο ταξιδιωτικός οργανισμός Navigator Travel βραβεύτηκε με 2 Silver Awards, στις κατηγορίες Architecture & Design for Tourism για το κρουαζιερόπλοιο Celebrity Beyond της Celebrity Cruises και Travel Experience για το Wonder of the Seas της Royal Caribbean International.

Ο ταξιδιωτικός οργανισμός Navigator Travel & Tourist Services, από την ίδρυσή του το 1962, αποτελεί τον πλέον εξειδικευμένο οργανισμό στην Ελλάδα στον τομέα της κρουαζιέρας. Στο online cruiseshop, www.navigator.gr, μπορεί ο χρήστης να εντοπίσει περισσότερες από 6.000 κρουαζιέρες σε όλο τον κόσμο.

Είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος marketing και πωλήσεων σε Ελλάδα και Βουλγαρία των εταιριών Royal Caribbean International, Celebrity Cruises και Azamara Cruises και αποκλειστικός αντιπρόσωπος στη Κύπρο των εταιριών Celebrity Cruises και Azamara Cruises καθώς και στρατηγικός συνεργάτης των Oceania Cruises, Silversea Cruises, Paul Gauguin Cruises, Lueftner Cruises, A-Rosa Cruises, Compagnie Du Ponant, Cruceros Australis, Oceanwide Expeditions, Sea Cloud Cruises, SeaDream Yacht Club, Variety Cruises, Viking Cruises, Volga Dream Cruises.

Για την ποιότητα των εκδρομικών υπηρεσιών του έχει προσελκύσει ως πελάτες τις κορυφαίες εταιρείες κρουαζιέρας παγκοσμίως.

Είναι μέλος των IATA, SETE, HATTA και του AmCham GR.

Ο θεσμός των Tourism Awards έχει σκοπό την ανάδειξη Ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Travel, Hospitality & Leisure και διακρίνονται για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και την προσφορά υψηλής αξίας υπηρεσιών. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από ανεξάρτητη επιτροπή στην οποία συμμετέχουν πανεπιστημιακοί, εμπειρογνώμονες και εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο των τουριστικών υπηρεσιών, της εστίασης και της φιλοξενίας.

Δήλωση του κ. Ανδρέα Στυλιανόπουλου, Διευθύνοντα Συμβούλου του Navigator Travel (φωτογραφία) σχετικά με τη βράβευση της εταιρείας:

«Σε μια πρωτόγνωρη κρίση που βιώνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, τα βραβεία με τα οποία διακριθήκαμε φέτος αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για εμάς.

Η βράβευση μας οπλίζει με αισιοδοξία και επιμονή, την οποία όλοι έχουμε τόσο ανάγκη, ώστε τα 60 χρόνια που ήδη δραστηριοποιούμαστε στον τομέα της κρουαζιέρας να γίνουν πολύ περισσότερα συνεχίζοντας να παρέχουμε μοναδικές ταξιδιωτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας και εμπλουτίζοντας με ακόμα περισσότερες εμπειρίες.

Ευχόμαστε να συνεχίσουμε να γιορτάζουμε όλοι μαζί από κοντά – όλη η οικογένεια του ελληνικού τουρισμού - και να αφήσουμε πίσω μας αυτή την ιδιαίτερη κατάσταση που βιώνουμε.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την ομάδα του Navigator Travel!»