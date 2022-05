Thomas Cook | Το 30% των κρατήσεων για το 2022 αφορούν Ελλάδα – Οι απόλυτοι προορισμοί και η τάση για 5άστερα

Το 30% των κρατήσεων στην Thomas Cook αφορούν Ελληνικούς προορισμούς –ξεπέρασαν αυτή την εβδομάδα τις κρατήσεις για το σύνολο της Ισπανίας - όντας σε επίπεδα σταθερά υψηλότερα από την Τουρκία.

Όπως αποκάλυψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Thomas Cook, Alan French, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σήμερα στην Αθήνα, οι ταξιδιώτες κάνουν κρατήσεις ακόμη πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης για το ταξίδι σε σχέση με την περασμένη χρονιά, με το 52% των κρατήσεων να αφορούν το ερχόμενο 10μηνο.

Οι κρατήσεις είναι υψηλότερες σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου, με τους ταξιδιώτες να φαίνεται ότι νοιάζονται λιγότερο για τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά κάνουν κρατήσεις με σχετικά κοντινές ημερομηνίες αναχώρησης.

Οι δαπάνες συνεχίζουν να αυξάνονται καθώς οι ταξιδιώτες προτιμούν τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία καθώς και περισσότερα στο πρότυπο του all in. Η μέση δαπάνη για πελάτες που προτιμούν Ελλάδα για το 2022 ανέρχεται σε 2.600 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 5%. Η μέση διάρκεια διαμονής είναι 8 ημέρες.

H μέση δαπάνη στην Ελλάδα είναι κατά 30% υψηλότερη σε σχέση με την αντίστοιχη στην Ισπανία, καταδεικνύοντας την αυξημένη προτίμηση για υψηλότερης ποιότητας all in και υψηλότερης κατηγορίας ξενοδοχεία. Το 45% προτιμά πεντάστερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα και το 58% all in.

Η Ρόδος είναι το δημοφιλέστερο ελληνικό νησί για τους ταξιδιώτες του Thomas Cook, και ακολουθεί η Κρήτη, η Κως και η Κέρκυρα.

Για τα ζευγάρια, δημοφιλέστερος προορισμός της Thomas Cook συνολικά είναι η Ρόδος και η Σαντορίνη είναι ο τρίτος δημοφιλέστερος.

Οι κρατήσεις για Ρόδο είναι επτά φορές υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι, και μόνο οι Τουρκικοί προορισμοί είναι εκείνοι που ξεπερνούν την ταχύτητα ανάκαμψης στην Thomas Cook. Οι κρατήσεις για Κρήτη είναι αυξημένες 4,6 φορές έναντι του 2021, για Κέρκυρα 3,6 φορές, για Κω 5,2 φορές και για Σαντορίνη 3,9 φορές.

Η Ελλάδα ήταν το 2021 ο προορισμός με τις καλύτερες πωλήσεις.

Επισημαίνεται ότι η νέα Thomas Cook κατάφερε να ξεπεράσει τις προκλήσεις της πανδημίας και να πετύχει περισσότερες από 25.000 κρατήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, ενώ αναπτύσσει την ήδη ισχυρή βάση του πελατολογίου της με περισσότερους από 100.000 ταξιδιώτες.

«Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού το 2022. Η Ελλάδα παίζει τεράστιο ρόλο στον παγκόσμιο τουρισμό και ιδιαίτερα για τους ταξιδιώτες της Thomas Cook, αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς. Η Ελλάδα είναι μια φανταστική χώρα που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα διακοπών που ταιριάζουν σε όλους τους ταξιδιώτες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, επομένως αναμένουμε ότι η δημοτικότητα της χώρας θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Alan French. «Είναι στρατηγική μας απόφαση να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας στην περιοχή με νέες συνεργασίες με τις επιχειρήσεις της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. French, το νέο ευέλικτο μοντέλο της εταιρείας δίνει τη δυνατότητα στην Thomas Cook να προσφέρει μια τεράστια ποικιλία διακοπών στην Ελλάδα για πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία, όπου ξεκίνησε δραστηριότητα πρόσφατα. «Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως τις πολλές αεροπορικές εταιρείες στην Ελλάδα και τους τύπους καταλυμάτων για να προσφέρουμε στους πελάτες μας επιλογές και ευελιξία», σημείωσε.

Η στρατηγική της εταιρείας για την Ελλάδα ήδη αποδίδει καρπούς. Η Ρόδος είναι το πιο δημοφιλές ελληνικό νησί, ακολουθούμενη από την Κρήτη, την Κω, την Κέρκυρα και τη Σαντορίνη, ενώ για ζευγάρια, η Ρόδος είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός καλοκαιρινών διακοπών συνολικά και η Σαντορίνη είναι η τρίτη πιο δημοφιλής. Για όλους αυτούς τους προορισμούς, υπάρχει ήδη αρκετά μεγάλη αύξηση στις κρατήσεις σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, οι κρατήσεις για τη Ρόδο είναι επτά φορές περισσότερες από πέρυσι, για την Κω είναι 5,2 φορές, για την Κρήτη είναι 4,6, για τη Σαντορίνη είναι 3,9 φορές υψηλότερη και για την Κέρκυρα είναι 3,6 φορές υψηλότερη.

Συνάντηση με την Γκερέκου

Ο κ. French πραγματοποίησε και συνάντηση με την Πρόεδρο του ΕΟΤ, κ. Άντζελα Γκερέκου, όπου αναγνώρισαν τα λάθη του παρελθόντος και συμφώνησαν ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν, ενώ συζήτησαν και για το νέο οικονομικό μοντέλο της εταιρείας που διασφαλίζει τα χρήματα των πελατών της, λειτουργώντας πλέον ως μια αποκλειστικά διαδικτυακή ταξιδιωτική επιχείρηση υπό τον διεθνή όμιλο Fosun Tourism Group. Παράλληλα, συζήτησαν για την προώθηση του τουρισμού όλο το χρόνο καθώς και σύγχρονων πρακτικών βιωσιμότητας στο τουριστικό προϊόν της Ελλάδας.

H Thomas Cook λειτουργεί με ένα νέο οικονομικό μοντέλο, όπου όλοι οι πελάτες προστατεύονται. «Ένα μοντέλο εμπιστοσύνης εγκεκριμένο από την CAA σημαίνει ότι όλα τα χρήματα των πελατών προστατεύονται εκτός της επιχείρησης, ενώ οι προμηθευτές και οι πελάτες μπορούν να είναι σίγουροι ότι σε περίπτωση που συμβεί το χειρότερο, τα χρήματά τους είναι ασφαλή και οι διακοπές μπορούν να προχωρήσουν όπως έχουν προγραμματιστεί», τόνισε ο επικεφαλής της Thomas Cook. «Η νέα Thomas Cook συνδυάζει την καλύτερη τεχνολογική καινοτομία με την καλύτερη ανθρώπινη εξειδίκευση στις διακοπές για να προσφέρει στους πελάτες διακοπές που τους ταιριάζουν. Είμαστε σε μια αποστολή να σχεδιάσουμε ψηφιακές εμπειρίες που επιτρέπουν στους πελάτες να δημιουργήσουν τις διακοπές των ονείρων τους για να ταιριάζουν σε αυτούς και την οικογένειά τους – και έτσι επιστρέφουν σε εμάς χρόνο με το χρόνο για την αξιόπιστη ταξιδιωτική μας εμπειρία», πρόσθεσε.