DERTOUR: Τρίτος δημοφιλέστερος προορισμός των Γερμανών η Ελλάδα το φθινόπωρο

10 Oct 2025, 15:39 | TOUR OPERATORS

Χριστίνα Λαΐνοπούλου

Σε ισχυρό πόλο έλξης για τους Γερμανούς ταξιδιώτες εξελίσσεται η Ελλάδα και το φθινόπωρο.

Σύμφωνα με τους γερμανούς τουρ οπερέιτορ DERTOUR, ITS και Meiers Weltreisen, οι επιλογές των πελατών τους τοποθετούν την Ελλάδα στην πρώτη τριάδα των δημοφιλέστερων προορισμών μεσαίας απόστασης για φθινοπωρινά ταξίδια.

Δημοφιλέστερος προορισμός των Γερμανών για αυτό το φθινόπωρο είναι η Τουρκία και ακολουθούν η Ισπανία (συμπεριλαμβανομένων των Καναρίων και της Βαλεαρίδων), η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Τυνησία.

Διαθεσιμότητα για φθινοπωρινά ταξίδια συνεχίζει να υφίσταται σε πολλές περιπτώσεις, και μάλιστα σε πολύ προσιτές τιμές, σύμφωνα με τους τουρ οπερέιτορ που ανήκουν στον όμιλο DERTOUR, συμφερόντων της REWE.

Για παράδειγμα, πακέτο επτά ημερών στο Cosmopolitan Kos, συμπεριλαμβανομένης ημιδιατροφής και πτήσεων, προσφέρεται έναντι 799 ευρώ ανά επισκέπτη. 

Οι τιμές στον ανταγωνισμό, στις κρατήσεις τελευταίας στιγμής, είναι οι ακόλουθες...

  • επτά ημέρες στο Calimera Fido Gardens στη Μαγιόρκα, συμπεριλαμβανομένων πτήσεων και ημιδιατροφής, ξεκινούν από 859 ευρώ το άτομο.
  • μια εβδομάδα στο Sentido Bellevue Park της Τυνησίας με All-Inclusive Plus και πτήσεις προσφέρεται έναντι 959 ευρώ το άτομο.
  • επτά ημέρες στο Costa Calma Club Hotel Drago Park στη Φουερτεβεντούρα, all-inclusive με πτήσεις, ξεκινούν από 789 ευρώ το άτομο.
  • 7 διανυκτερεύσεις στο Puerto Palace, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων και πρωινού, έχουν κόστος που ξεκινά από 799 ευρώ. 
  • οι διακοπές στο Santa Monica Suites Hotel στη Γκραν Κανάρια, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων και πρωινού, ξεκινούν από 1.299 ευρώ.
