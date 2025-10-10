DERTOUR: Τρίτος δημοφιλέστερος προορισμός των Γερμανών η Ελλάδα το φθινόπωρο

Με τα μάτια του ξεναγού

Σε ισχυρό πόλο έλξης για τους Γερμανούς ταξιδιώτες εξελίσσεται η Ελλάδα και το φθινόπωρο.

Σύμφωνα με τους γερμανούς τουρ οπερέιτορ DERTOUR, ITS και Meiers Weltreisen, οι επιλογές των πελατών τους τοποθετούν την Ελλάδα στην πρώτη τριάδα των δημοφιλέστερων προορισμών μεσαίας απόστασης για φθινοπωρινά ταξίδια.

Δημοφιλέστερος προορισμός των Γερμανών για αυτό το φθινόπωρο είναι η Τουρκία και ακολουθούν η Ισπανία (συμπεριλαμβανομένων των Καναρίων και της Βαλεαρίδων), η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Τυνησία.

Διαθεσιμότητα για φθινοπωρινά ταξίδια συνεχίζει να υφίσταται σε πολλές περιπτώσεις, και μάλιστα σε πολύ προσιτές τιμές, σύμφωνα με τους τουρ οπερέιτορ που ανήκουν στον όμιλο DERTOUR, συμφερόντων της REWE.

Για παράδειγμα, πακέτο επτά ημερών στο Cosmopolitan Kos, συμπεριλαμβανομένης ημιδιατροφής και πτήσεων, προσφέρεται έναντι 799 ευρώ ανά επισκέπτη.

Οι τιμές στον ανταγωνισμό, στις κρατήσεις τελευταίας στιγμής, είναι οι ακόλουθες...