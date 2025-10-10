TUI | 1 στους 3 ταξιδιώτες αποφεύγει προορισμούς λόγω προβλημάτων προσβασιμότητας
10 Oct 2025, 10:49 | TOUR OPERATORS
Σχεδόν ένας στους τρεις ταξιδιώτες (32%) έχει αποφύγει να ταξιδέψει σε έναν προορισμό λόγω ανησυχιών σχετικά με την προσβασιμότητα, σύμφωνα με νέα έρευνα της TUI. Τα κυριότερα εμπόδια περιλαμβάνουν την έλλειψη χώρων φιλικών προς τις αισθήσεις, τις ανεπαρκώς σχεδιασμένες εγκαταστάσεις και τον περιορισμένο χώρο για αναπηρικά αμαξίδια.
Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης ότι δύο στους τρεις (66%) θεωρούν πως οι δυσκολίες κατά το ταξίδι είναι «αναμενόμενες» για άτομα με αναπηρία, ενώ το 27% πιστεύει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν κάνει αρκετά για να εξασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση στα ταξίδια για άτομα με αναπηρίες ή νευροδιαφορετικότητα.
Από τα προβληματικά συστήματα κρατήσεων μέχρι τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια και την ελλιπή εκπαίδευση προσωπικού, τα εμπόδια είναι πολλά και γνωστά σε όσους ταξιδεύουν με πρόσθετες ανάγκες.
Η δέσμευση της TUI για πιο προσβάσιμα ταξίδια
Η TUI ανακοίνωσε σειρά πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών και των προορισμών της. Αυτές περιλαμβάνουν:
- Ενισχυμένη εκπαίδευση προσωπικού για καλύτερη υποστήριξη ταξιδιωτών με επιπλέον ανάγκες
- Βελτίωση της online προσβασιμότητας ώστε η διαδικασία κράτησης να είναι πιο εύκολη και χωρίς αποκλεισμούς
- Συνεργασία με συνεργάτες για την αναβάθμιση πληροφοριών προσβασιμότητας και εγκαταστάσεων σε ξενοδοχεία
Η εταιρεία συνεργάζεται επίσης με μια ομάδα Πρεσβευτών Προσβασιμότητας — τους The Cheetham Sisters, Yasmin & Remy, Lucy Edwards, και Tola & Kevin — οι οποίοι μοιράζονται τις προσωπικές τους εμπειρίες από ταξίδια με την TUI, μέσα από το νέο ειδικό microsite της εταιρείας.
Ο Neil Swanson, Managing Director της TUI UK & Ireland, τονίζει:
«Οι Πρεσβευτές μας βοηθούν να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει πραγματικά “συμπεριληπτικό ταξίδι”. Οι εμπειρίες τους και η ειλικρινής ανατροφοδότησή τους είναι ανεκτίμητες στο να διαμορφώσουμε υπηρεσίες που λειτουργούν για όλους».
Ταξίδια εμπειρίας – χωρίς εμπόδια
Η Lucy Edwards, μία από τις Πρεσβεύτριες Προσβασιμότητας, μοιράστηκε θετικά σχόλια από τη διαμονή της στο TUI Blue Sensatori Atlantica Aphrodite Hills στην Κύπρο:
«Το προσωπικό φρόντισε να ελέγξει αν όλα λειτουργούσαν σωστά για εμένα, και εκτίμησα πολύ ότι ζητούσαν άμεσα τη γνώμη μου. Όποτε χρειαζόμουν κάτι, μπορούσα να καλέσω τη ρεσεψιόν και είτε μου έστελναν buggy είτε με καθοδηγούσαν. Ήταν πραγματικά ξεκούραστες διακοπές».
Αντίστοιχα, η Tola Andu, που ταξιδεύει με τον γιο της Kevin, ο οποίος είναι νευροδιαφορετικός, περιέγραψε τη θετική της εμπειρία από το TUI Blue Aura στην Ίμπιζα:
«Το προσωπικό στο check-in ήταν εξαιρετικά εξυπηρετικό, και το αεροδρόμιο μας παρείχε Sunflower Lanyard, που μας επέτρεψε να περάσουμε πιο εύκολα από τους ελέγχους. Το ξενοδοχείο είχε ακόμη και ειδικά διαμορφωμένο αισθητηριακό χώρο – μια πραγματική όαση χαλάρωσης για τον γιο μου μετά από μια γεμάτη μέρα δραστηριοτήτων».
Συνολικά, τα ευρήματα της TUI υπογραμμίζουν την ανάγκη για πιο προσβάσιμες και συμπεριληπτικές ταξιδιωτικές εμπειρίες, που επιτρέπουν σε όλους να απολαμβάνουν τη χαρά του ταξιδιού χωρίς εμπόδια.
