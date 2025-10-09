Jet2holidays | Γάμοι στην Ελλάδα από το 2027 σε 29 τοποθεσίες
09 Oct 2025, 12:46 | TOUR OPERATORS
TornosNews.gr
Η Jet2holidays ανακοίνωσε την επέκταση της νέας υπηρεσίας Jet2Weddings στην Ελλάδα, ανταποκρινόμενη στη μεγάλη ζήτηση από πελάτες και ανεξάρτητους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Από το καλοκαίρι του 2027, τα ζευγάρια θα μπορούν να επιλέξουν την Κρήτη, τη Ρόδο ή τη Ζάκυνθο για το γάμο τους, μέσω συνεργασίας της Jet2holidays με την Perfect Weddings Abroad.
Η υπηρεσία Jet2Weddings παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2024, προσφέροντας αρχικά τελετές στην Κύπρο από το καλοκαίρι του 2026. Η Jet2holidays αναλαμβάνει το ταξιδιωτικό πακέτο — πτήσεις, διαμονή και μεταφορές — ενώ η Perfect Weddings Abroad φροντίζει για όλες τις λεπτομέρειες της γαμήλιας τελετής.
Συνολικά, 29 τοποθεσίες γαμήλιων χώρων στην Ελλάδα είναι ήδη διαθέσιμες για κράτηση, σε ξενοδοχεία 3+ έως 5 αστέρων, τα περισσότερα εκ των οποίων προσφέρουν άμεση επιβεβαίωση ημερομηνίας γάμου.
Στην Κρήτη, οι επιλογές περιλαμβάνουν περιοχές όπως Αδελιανός Κάμπος, Ρέθυμνο, Άγιος Νικόλαος, Αμμουδάρα, Ελούντα, Μάλια και Γούβες. Στη Ρόδο, οι τελετές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε Ιξιά, Κάλαθο, Καλλιθέα, Λαχανιά, Λίνδο και Πεύκο, ενώ στη Ζάκυνθο προσφέρονται τοποθεσίες σε Καλαμάκι, Λαγανά, Τραγάκι και Τσιλιβή.
Οι πράκτορες και οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικές σειρές προϊόντων της Jet2holidays, όπως Indulgent Escapes, Luxe, Family Favourites και Adults Only, καθώς και τρεις τύπους γάμου — Classic, Deluxe και Ultimate. Παράλληλα, διατίθενται διάφορα στυλ τελετών, όπως all-inclusive, πολυτελείας, οικογενειακά, οικονομικά, μόνο για ενήλικες ή γάμοι ομόφυλων ζευγαριών.
Με την προσθήκη της Ελλάδας, οι γαμήλιες διακοπές της Jet2Weddings είναι πλέον διαθέσιμες σε περισσότερες από 80 τοποθεσίες σε Κύπρο και Ελλάδα.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Jet2holidays, Steve Heapy, δήλωσε:
«Η έναρξη της υπηρεσίας Jet2Weddings έχει τύχει εξαιρετικής αποδοχής από τους πελάτες και τους ανεξάρτητους ταξιδιωτικούς πράκτορες, γι’ αυτό και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που την επεκτείνουμε σε τρεις εντυπωσιακούς ελληνικούς προορισμούς — την Κρήτη, τη Ρόδο και τη Ζάκυνθο.
Η διαχρονική γοητεία ενός γάμου στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με τα κορυφαία πλεονεκτήματα που προσφέρουν η Jet2holidays και η Perfect Weddings Abroad, κάνουν την υπηρεσία μας ιδιαίτερα δημοφιλή και ανυπομονούμε να ανακοινώσουμε σύντομα περισσότερα ευχάριστα νέα».
