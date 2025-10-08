Βρετανία | Οι δροσεροί προορισμοί δεν φαίνεται να κερδίζουν κρατήσεις - τι λένε οι μεγάλοι t.o's
08 Oct 2025, 12:41 | TOUR OPERATORS
TornosNews.gr
Οι μεγάλες ταξιδιωτικές εταιρείες παρατηρούν μια «κάποια μετατόπιση» στις κρατήσεις προς τις ενδιάμεσες τουριστικές περιόδους, χωρίς όμως να είναι σαφές αν αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή ή στο αυξημένο κόστος των καλοκαιρινών διακοπών.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Jet2.com και Jet2holidays, Steve Heapy, δήλωσε στο συνέδριο της ABTA στην Calvia:
«Δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχει τεράστια στροφή προς ψυχρότερους προορισμούς· υπάρχει μια κάποια μετατόπιση προς τις ενδιάμεσες σεζόν, αλλά δεν ξέρω αν αυτό σχετίζεται με το κλίμα ή με το κόστος».
Ανάλογες τάσεις βλέπει και ο Neil Swanson, CEO της TUI Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος σημείωσε ότι αρκετές οικογένειες επιλέγουν πλέον να ταξιδεύουν στις διακοπές του Πάσχα ή του φθινοπώρου, γύρω από την κύρια θερινή περίοδο.
Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, «δεν παρατηρούμε ακόμα μια μαζική αλλαγή στις προτιμήσεις. Οι οικογένειες μετακινούνται ελαφρώς στις ενδιάμεσες περιόδους, αλλά η Μεσόγειος εξακολουθεί να παραμένει η αγαπημένη επιλογή για το καλοκαίρι».
Και οι δύο ηγέτες συμφωνούν ότι είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς αν οι αλλαγές αυτές οφείλονται στην αυξανόμενη ζέστη των καλοκαιρινών μηνών ή απλώς στο ότι οι τιμές είναι χαμηλότερες εκτός αιχμής.
Η βιωσιμότητα παραμένει δευτερεύουσα προτεραιότητα για τους ταξιδιώτες
Παράλληλα, ο Χίπι παραδέχτηκε ότι οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα δεν φαίνεται να επηρεάζουν ακόμα ουσιαστικά τη συμπεριφορά των πελατών.
Η Jet2holidays δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αναζητούν «πράσινα» ξενοδοχεία στην ιστοσελίδα της, όμως –όπως είπε– «ο αριθμός αυτών που το κάνουν παραμένει πολύ μικρός».
«Ο κόσμος ενδιαφέρεται για τη βιωσιμότητα, αλλά όταν ρωτάς αν θα πληρώσουν παραπάνω, η απάντηση είναι “όχι”. Οι καιροί είναι δύσκολοι· οι άνθρωποι θέλουν απλώς να ξεφύγουν και να κάνουν διακοπές. Οι ανησυχίες για το περιβάλλον έρχονται μάλλον χαμηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων τους», πρόσθεσε ο Steve Heapy.
Από την πλευρά του, ο Neil Swanson, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες και της στήριξης των τοπικών οικονομιών:
«Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να συνεργαζόμαστε με τις τοπικές κοινότητες – να προσλαμβάνουμε ανθρώπους από εκεί και να προμηθευόμαστε τρόφιμα από την περιοχή».
