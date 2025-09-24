TUI | Οι 5 κορυφαίες ταξιδιωτικές τάσεις των Γερμανών το 2026 – Ένας προορισμός δεν φτάνει!
24 Sep 2025, 06:15 | TOUR OPERATORS
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Στο τέλος του φτάνει ο κεντρικός ρόλος που κατείχε το κόνσεπτ «ήλιος και ξαπλώστρα» στις διακοπές των Γερμανών, όπως αποκαλύπτει πρόσφατη έρευνα της TUI, σύμφωνα με την οποία οι σύγχρονοι ταξιδιώτες δεν αρκούνται στις διακοπές «παλαιού τύπου» αλλά αναζητούν επίσης μεγαλύτερη ευελιξία, εμπειρίες με νόημα και προσωπική ολοκλήρωση.
Ο μεγάλος τουρ οπερέιτορ προβλέπει, βάσει των όσων έδειξε η έρευνα, ότι θεματικές όπως η φύση, η διασκέδαση και η εξατομίκευση θα διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι Γερμανοί θα σχεδιάσουν τις διακοπές τους το 2026. Οι τάσεις αυτές αποτυπώνουν ένα νέο μοντέλο διακοπών, όπου η ευελιξία, η βιωσιμότητα και η προσωπική ανακάλυψη μετατρέπουν κάθε ταξίδι σε εμπειρία ζωής.
«Οι ταξιδιωτικές τάσεις για το 2026 καταδεικνύουν πώς οι διακοπές γίνονται αντιληπτές σήμερα: Για κάποιους, η χαλάρωση είναι πρωταρχικής σημασίας. για άλλους, η ανακάλυψη νέων πολιτισμών και μοναδικών στιγμών είναι πρωταρχικής σημασίας. Πάνω απ' όλα, ωστόσο, βλέπουμε ότι αυτές οι ιδέες δεν αλληλοαποκλείονται. Ένα all-inclusive ταξίδι σε μια ονειρεμένη παραλία συνδυάζεται όλο και περισσότερο με εκδρομές και τοπικές δραστηριότητες ώστε [οι επισκέπτες να γνωρίσουν] από κοντά το τοπίο και τον πολιτισμό του προορισμού διακοπών», επισημαίνει ο Benjamin Jacobi, Διευθύνων Σύμβουλος της TUI Γερμανίας.
Η έρευνα, η οποία διεξήχθη σε δείγμα 2.000 Γερμανών από το ερευνητικό ινστιτούτο Appinio, εντόπισε 5 ταξιδιωτικές τάσεις...
Επιστροφή στη φύση
Περίπου το 35% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το τοπίο και η επαφή με τη φύση είναι το σημαντικότερο κίνητρο διακοπών και σχεδόν το 29% κοινοποιεί εικόνες από τη φύση πιο συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από πεζοπορίες σε δάση μέχρι χαλάρωση δίπλα σε λίμνες, οι ταξιδιώτες αναζητούν ηρεμία, υγεία και «αποσύνδεση». Οι γυναίκες φαίνεται να προτιμούν ακόμη περισσότερο τη γαλήνη και την ησυχία στη φύση κατά τη διάρκεια των διακοπών.
Multi-stop διακοπές
Ένα ταξίδι, πολλοί προορισμοί. Το ένα τρίτο των ερωτηθέντων προτιμά να ταξιδεύει σε πόλεις. Οι διακοπές με πολλαπλές στάσεις - για παράδειγμα, μέσω της Ανδαλουσίας με στάσεις στη Μάλαγα, τη Γρανάδα και τη Σεβίλλη – είναι απόλυτα στη μόδα. Δεν πρόκειται πλέον μόνο για την απόλαυση ενός μόνο προορισμού, αλλά για τον συνδυασμό πολλών αξιοθέατων, είτε πρόκειται για ειδυλλιακές παραλίες είτε για αστικά κέντρα. Επιπλέον, τα ταξίδια σε αρκετές μικρότερες πόλεις, μακριά από τις μεγάλες μητροπόλεις, γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Μεταξύ των ανερχόμενων της TUI για αυτό το φθινόπωρο είναι το Παλέρμο, το Μπιλμπάο, η Δρέσδη, η Λειψία και το Κίελο.
All-inclusive με… οικολογική συνείδηση
Οι διακοπές all-inclusive παραμένουν οι αγαπημένες των Γερμανών και αναβιώνουν, ειδικά μεταξύ των μικρότερων ηλικιών. Για το 38% των ατόμων ηλικίας 18 έως 24 ετών, η προτίμηση για καταλύματα all-inclusive είναι ακόμη υψηλότερη από τον μέσο όρο των ερωτηθέντων (35,3%). Ομοίως, τα ξενοδοχεία είναι μακράν τα πιο δημοφιλή καταλύματα (51,5%) - ακόμη και μεταξύ των νέων. Οι βιώσιμες επιλογές στα all-inclusive αποκτούν επίσης όλο και μεγαλύτερη σημασία. Πολλά ξενοδοχεία έχουν βελτιώσει τον προγραμματισμό της ζήτησης για να ελαχιστοποιήσουν τη σπατάλη τροφίμων. Οι επιλογές μαγειρικής σε ανοιχτή κουζίνα, όπου τα φρέσκα πιάτα παρασκευάζονται σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών, επεκτείνονται επίσης. Το all-inclusive επιτρέπει χαλάρωση χωρίς άγχος και προβλέψιμο κόστος, κρίσιμος παράγοντας για πολλούς παραθεριστές, ειδικά σε αυτές τις εποχές.
Γαστρονομικός τουρισμός
Η αναζήτηση τοπικών γεύσεων είναι πλέον βασικό κίνητρο ταξιδιού. Οι γαστρονομικές απολαύσεις είναι το κλειδί για την ευτυχία στις διακοπές: Ακόμα και οι χορτοφάγοι και οι vegan μερικές φορές αλλάζουν τις διατροφικές τους συνήθειες υπέρ των τοπικών λιχουδιών. Η Ιταλία είναι ιδιαίτερα περιζήτητη όσον αφορά τα γκουρμέ ταξίδια. Με το πρόγραμμα Field to Fork, το TUI Care Foundation χτίζει μια γέφυρα μεταξύ αυθεντικής γεύσης και βιώσιμης απόλαυσης: Οι επισκέπτες δοκιμάζουν τοπικές σπεσιαλιτέ επιτόπου, υποστηρίζουν τους τοπικούς παραγωγούς και δοκιμάζουν την κουζίνα του προορισμού στην αυθεντική της μορφή. Έτσι, οι γαστρονομικές απολαύσεις στις διακοπές δεν είναι μόνο ευχάριστες, αλλά συμβάλλουν και στη δημιουργία τοπικής αξίας.
Ανεξάρτητα Ταξίδια
Το 45% των ταξιδιωτών αναζητά... σόλο ταξίδια και το 59% εγκαταλείπει συνειδητά την άνεση υπέρ των ειδικών εμπειριών. Είτε πρόκειται για μοναχικό είτε για οδικό ταξίδι, τα ανεξάρτητα ταξίδια αντιπροσωπεύουν την ελευθερία και τις αυθεντικές εμπειρίες και είναι ιδανικά για όποιον θέλει να σχεδιάσει και να πραγματοποιήσει το ταξίδι του ανεξάρτητα — είτε μόνος του είτε με άτομα με παρόμοιο τρόπο σκέψης.
