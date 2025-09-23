Θετική δυναμική για την TUI στο Ηνωμένο Βασίλειο – Σταθερή η ζήτηση για τη χειμερινή σεζόν
23 Sep 2025, 11:05 | TOUR OPERATORS
TornosNews.gr
Θετικά μηνύματα καταγράφει η TUI στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς οι κρατήσεις για το καλοκαίρι αυξήθηκαν κατά 1%, ενώ οι χειμερινές κρατήσεις από τη βρετανική αγορά βρίσκονται «σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα» με την περσινή σεζόν.
Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν την Τρίτη κατά την ενημέρωση των χρηματιστηριακών αναλυτών για τις επιδόσεις του ομίλου φέτος.
Οι εκπρόσωποι της TUI τόνισαν ότι η ζήτηση παραμένει σταθερή παρά τις πιέσεις του ανταγωνισμού, τα κύματα καύσωνα σε βασικές αγορές προέλευσης, αλλά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Από την προηγούμενη ενημέρωση του Αυγούστου, οι κρατήσεις αυξήθηκαν κατά 1,4 εκατ., φθάνοντας τα 14,1 εκατ. συνολικά για τη θερινή περίοδο. Αν και σε ετήσια βάση καταγράφεται μείωση 2%, οι μέσες τιμές πώλησης ενισχύθηκαν κατά 3%, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του υψηλού κόστους.
Προορισμοί με ζήτηση
Η Ελλάδα, η Τουρκία, οι Βαλεαρίδες και οι Κανάριοι Νήσοι παραμένουν οι πιο δημοφιλείς κοντινοί και μεσαίας απόστασης προορισμοί, ενώ η Αίγυπτος σημειώνει «αξιοσημείωτη ανάπτυξη» ως οικονομικότερη επιλογή. Στο χαρτοφυλάκιο των μακρινών ταξιδιών, το Μεξικό και η Δομινικανή Δημοκρατία οδηγούν τη ζήτηση, με την Ταϊλάνδη, τα ΗΑΕ και τη Ζανζιβάρη να εμφανίζουν «σημαντική ανάπτυξη».
Ενίσχυση κερδοφορίας
Η TUI επιβεβαίωσε την πρόβλεψή της για αύξηση του EBIT ( κέρδη προ τόκων και φόρων) κατά 9%-11% σε σχέση με το €1,3 δισ. του 2023. Ο χειμώνας προχωρά θετικά με 1,8 εκατ. κρατήσεις έως σήμερα, ενώ οι συνολικές κρατήσεις είναι κατά 1% υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι.
Για τον χειμώνα, οι Κανάριοι Νήσοι, η Αίγυπτος, η ηπειρωτική Ισπανία και το Πράσινο Ακρωτήρι ξεχωρίζουν ως οι πιο δημοφιλείς προορισμοί, ενώ στην κατηγορία των μακρινών ταξιδιών η Ταϊλάνδη καταγράφει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη.
Κρουαζιέρες και νέες εμπειρίες
Ισχυρή παραμένει η ζήτηση και για τα brands κρουαζιέρας της εταιρείας σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία, με άνοδο στην πληρότητα παρά την αύξηση χωρητικότητας. Η ανάπτυξη του TUI Musement, που αφορά εκδρομές και δραστηριότητες, εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο, με στόχο μεσοσταθμική ανάπτυξη μονών ψηφίων ποσοστών στο δ’ τρίμηνο.
Η TUI θα ανακοινώσει τα πλήρη ετήσια αποτελέσματά της στις 10 Δεκεμβρίου.
διαβάστε ακόμα
- Irene Palace | O alltours ανοίγει το πρώτο του ξενοδοχείο στη Ρόδο 22/09 | 12:16
- Dertour | Πρώτη επιλογή στα πολυτελή ταξίδια η Ελλάδα το καλοκαίρι του 2025 18/09 | 13:09
- Ο τουρ οπερέιτορ alltours εγκαινιάζει την πρώτη του 5άστερη μονάδα στην Κρήτη 03/09 | 08:20
- Τα σχέδια της DERTOUR στην Ελλάδα | Αποκαλυπτική συνέντευξη στο Tornos News του Leif Vase Larsen- Τι λέει για τα ξενοδοχεία και την ...κυβέρνηση 08/08 | 06:10
- Alltours: Άνοιξαν οι κρατήσεις για το καλοκαίρι του 2026 – Νέο ρεκόρ φέτος στην Ελλάδα, τα επόμενα σχέδια 25/07 | 06:10
- easyJet | 2,7 εκατ. θέσεις από και προς την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026 23/07 | 11:32
- TUI: Ηράκλειο & Ρόδος στους 5 πιο «καυτούς» προορισμούς διακοπών για τους Αυστριακούς το φθινόπωρο 02/09 | 06:10
- TUI | Η top "ενδεκάδα" των ελληνικών νησιών για τις διακοπές των Γερμανών 30/08 | 06:35
- Τα δημοφιλέστερα ξενοδοχεία της TUI για το καλοκαίρι του 2026 05/09 | 07:23
- TUI Musement: 750 νέες εκδρομές διαθέσιμες μέσω TravelExchange 02/09 | 07:48
δημοφιλέστερα
- 1 Γιατί έχει "μπλοκάρει" η εθνική καμπάνια "Rebranding Greece"; Διαβάστε στο Tornos News όλο το παρασκήνιο 23.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 2 Η νέα τουριστική ταυτότητα της Πελοποννήσου | Τι λέει στο Τ.Ν. ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θ Μιχελόγγονας 23.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Ο Έλληνας που αναλαμβάνει το φιλόδοξο σχέδιο της United Hospitality Management 22.09.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 4 Πώς θα αποσυμφορηθεί το ιστορικό λιμάνι της Ναυπάκτου 23.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Δήμος Θάσου: Ψήφισμα για τη μείωση του ΦΠΑ και ενίσχυση των υποδομών 23.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Δήμος Βέλου-Βόχας: Απαγόρευση χρήσης νερού για πισίνες 23.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 7ος Δίβρις HardTrailRace: Η Λαμπεία στο επίκεντρο του ορεινού τρεξίματος και του αθλητικού τουρισμού 23.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Αποκλεισμός του Ισραήλ από τη διεθνή τουριστική έκθεση TTG Travel Experience στο Ρίμινι 22.09.2025 | ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ
- 9 Έρευνα Wizz-Air | Γιατί οι επιβάτες χειροκροτούν μετά την προσγείωση; 23.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 10 H επιχορήγηση για 5άστερη ξενοδοχειακή επένδυση στην Πάτρα 23.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ