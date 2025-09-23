Θετική δυναμική για την TUI στο Ηνωμένο Βασίλειο – Σταθερή η ζήτηση για τη χειμερινή σεζόν

Θετικά μηνύματα καταγράφει η TUI στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς οι κρατήσεις για το καλοκαίρι αυξήθηκαν κατά 1%, ενώ οι χειμερινές κρατήσεις από τη βρετανική αγορά βρίσκονται «σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα» με την περσινή σεζόν.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν την Τρίτη κατά την ενημέρωση των χρηματιστηριακών αναλυτών για τις επιδόσεις του ομίλου φέτος.

Οι εκπρόσωποι της TUI τόνισαν ότι η ζήτηση παραμένει σταθερή παρά τις πιέσεις του ανταγωνισμού, τα κύματα καύσωνα σε βασικές αγορές προέλευσης, αλλά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Από την προηγούμενη ενημέρωση του Αυγούστου, οι κρατήσεις αυξήθηκαν κατά 1,4 εκατ., φθάνοντας τα 14,1 εκατ. συνολικά για τη θερινή περίοδο. Αν και σε ετήσια βάση καταγράφεται μείωση 2%, οι μέσες τιμές πώλησης ενισχύθηκαν κατά 3%, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του υψηλού κόστους.

Προορισμοί με ζήτηση

Η Ελλάδα, η Τουρκία, οι Βαλεαρίδες και οι Κανάριοι Νήσοι παραμένουν οι πιο δημοφιλείς κοντινοί και μεσαίας απόστασης προορισμοί, ενώ η Αίγυπτος σημειώνει «αξιοσημείωτη ανάπτυξη» ως οικονομικότερη επιλογή. Στο χαρτοφυλάκιο των μακρινών ταξιδιών, το Μεξικό και η Δομινικανή Δημοκρατία οδηγούν τη ζήτηση, με την Ταϊλάνδη, τα ΗΑΕ και τη Ζανζιβάρη να εμφανίζουν «σημαντική ανάπτυξη».

Ενίσχυση κερδοφορίας

Η TUI επιβεβαίωσε την πρόβλεψή της για αύξηση του EBIT ( κέρδη προ τόκων και φόρων) κατά 9%-11% σε σχέση με το €1,3 δισ. του 2023. Ο χειμώνας προχωρά θετικά με 1,8 εκατ. κρατήσεις έως σήμερα, ενώ οι συνολικές κρατήσεις είναι κατά 1% υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι.

Για τον χειμώνα, οι Κανάριοι Νήσοι, η Αίγυπτος, η ηπειρωτική Ισπανία και το Πράσινο Ακρωτήρι ξεχωρίζουν ως οι πιο δημοφιλείς προορισμοί, ενώ στην κατηγορία των μακρινών ταξιδιών η Ταϊλάνδη καταγράφει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Κρουαζιέρες και νέες εμπειρίες

Ισχυρή παραμένει η ζήτηση και για τα brands κρουαζιέρας της εταιρείας σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία, με άνοδο στην πληρότητα παρά την αύξηση χωρητικότητας. Η ανάπτυξη του TUI Musement, που αφορά εκδρομές και δραστηριότητες, εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο, με στόχο μεσοσταθμική ανάπτυξη μονών ψηφίων ποσοστών στο δ’ τρίμηνο.

Η TUI θα ανακοινώσει τα πλήρη ετήσια αποτελέσματά της στις 10 Δεκεμβρίου.