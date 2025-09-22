Irene Palace | O alltours ανοίγει το πρώτο του ξενοδοχείο στη Ρόδο

Ο τρίτος μεγαλύτερος τουρ οπερέιτορ της Γερμανίας alltours φέρνει το επιτυχημένο ξενοδοχειακό brand allsun στη Ρόδο, με το Irene Palace να αποτελεί το πρώτο allsun κατάλυμα στο νησί του ήλιου. Το άνετο 4άστερο resort στην περιοχή Κολύμπια ξεχωρίζει για την προνομιακή του τοποθεσία ακριβώς πάνω στη θάλασσα, τη μεγάλη πισίνα και τις εκτεταμένες εγκαταστάσεις που καλύπτουν τις ανάγκες οικογενειών, ζευγαριών αλλά και μεμονωμένων ταξιδιωτών.

«Η λειτουργία του allsun Hotel Irene Palace σηματοδοτεί ένα ακόμη στρατηγικό βήμα στην ανάπτυξη της αλυσίδας μας στην Ελλάδα. Ο συνδυασμός τοποθεσίας, σύγχρονων υποδομών και της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών allsun, σε συνδυασμό με το πλούσιο πρόγραμμα ψυχαγωγίας, fitness και wellness, αντικατοπτρίζει το όραμα της εταιρείας», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του ομίλου alltours, Willi Verhuven. Όπως τόνισε, κατά τη διάρκεια της ερχόμενης χειμερινής περιόδου το ξενοδοχείο θα ανακαινιστεί εκ βάθρων, ώστε από τον Απρίλιο του 2026 να επαναλειτουργήσει με το γνώριμο επίπεδο allsun.

Το νέο allsun Hotel εκτείνεται σε έκταση άνω των 30.000 τ.μ., περιβάλλεται από μεσογειακούς κήπους με φοίνικες και διαθέτει 247 δωμάτια, ανάμεσά τους και ευρύχωρα οικογενειακά που φτάνουν τα 50 τ.μ. Στα highlights συγκαταλέγεται το υδάτινο πάρκο με νεροτσουλήθρες και ξεχωριστή παιδική πισίνα.

Η τοποθεσία στα Κολύμπια συνδυάζει ηρεμία και κεντρικότητα: λίγα μόλις λεπτά με τα πόδια οδηγούν στο κέντρο με εστιατόρια, ταβέρνες, καταστήματα και χώρους διασκέδασης, ενώ η εγγύτητα με τη Ρόδο και τη Λίνδο το καθιστά ιδανική βάση για εξερεύνηση του νησιού.

Σχετικά με την alltours

Για περισσότερα από 50 χρόνια, η alltours αντιπροσωπεύει ποιοτικές διακοπές σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές. Με περίπου 2,3 εκατομμύρια επισκέπτες στη χρήση 2023/24, η εταιρεία συγκαταλέγεται στους κορυφαίους διοργανωτές ταξιδιών στη Γερμανία. Η alltours διαθέτει επίσης αναγνωρισιμότητα μάρκας άνω του 90%, γεγονός που την κατατάσσει ανάμεσα στα κορυφαία ονόματα του κλάδου. Ο όμιλος alltours περιλαμβάνει τους διοργανωτές ταξιδιών alltours και byebye, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία alltours, το γραφείο εισερχόμενου τουρισμού Viajes allsun, καθώς και την αλυσίδα ξενοδοχείων allsun.