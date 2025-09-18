Dertour | Πρώτη επιλογή στα πολυτελή ταξίδια η Ελλάδα το καλοκαίρι του 2025
18 Sep 2025, 13:09 | TOUR OPERATORS
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Ισχυρή αύξηση της τάξης του 21% καταγράφει, σε σχέση με πέρυσι, ο δεύτερος μεγαλύτερος τουρ οπερέιτορ της Γερμανίας, Dertour, στον αριθμό των πελατών του που προτίμησαν πολυτελείς διακοπές στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2025, με τη χώρα μας να κατακτά την πρώτη θέση στη ζήτηση.
Στην κατάταξη των δημοφιλέστερων προορισμών πολυτελών ταξιδιών ακολούθησε η Ισπανία και η Γερμανία, με τη δεύτερη να παρουσιάζει αύξηση 30% και να φιγουράρει ανάμεσα στους πιο δυναμικούς προορισμούς πολυτελών διακοπών.
Τα στοιχεία του τουρ οπερέιτορ (Dertour, ITS, Meiers Weltreisen και Travelix Last Minute) για την περίοδο Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2025, καταγράφουν ισχυρή τάση για πολυτελή και all inclusive ταξίδια, με τη ζήτηση για πολυτελείς διακοπές να παρουσιάζει αύξηση 15% συγκριτικά με πέρυσι, ενώ ζήτηση ρεκόρ καταγράφηκε και στα all inclusive.
Όσον αφορά τα πολυτελή ταξίδια, οι ταξιδιώτες δίνουν τη μεγαλύτερη σημασία στην ιδιωτικότητα, το ντιζάιν, την αυθεντικότητα και την αειφορία. Οι περισσότερες κρατήσεις πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο.
Το καλοκαίρι του 2025, περισσότεροι από τους μισούς πελάτες του Dertour προτίμησαν διατροφή all inclusive, συγκεντρώνοντας μερίδιο ρεκόρ (57%), αυξημένο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το καλοκαίρι του 2024.
Στο All inclusive, η Τουρκία παραμένει ο δημοφιλέστερος προορισμός με μερίδιο 23%, και ακολουθούν η Ισπανία και η Ελλάδα. Η Γερμανία, παρότι παρουσίασε αύξηση μεριδίου ζήτησης κατά 23%, εκτοπίστηκε από την πρώτη τετράδα από την Αίγυπτο. Σύμφωνα με την εταιρία, αυτό αποδίδεται στην ελκυστική ισορροπία τιμής-ποιότητας που προσφέρει η Αίγυπτος.
Παράλληλα, μόνο το 11% επέλεξε μακρινό προορισμό, με αποτέλεσμα το μερίδιο των ταξιδιωτών που επέλεξαν μακρινές διακοπές να συρρικνωθεί κατά 1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με πέρυσι.
Σε γενικές γραμμές, ο τουρ οπερέιτορ εμφανίζεται ικανοποιημένος με τον σταθερό αριθμό επισκεπτών.
Στον ανταγωνισμό, ο όμιλος TUI, σύμφωνα με δεδομένα που παρουσίασε, κατέγραψε το καλοκαίρι 2% λιγότερους επισκέπτες στον τομέα τουρ οπερείτορ συγκριτικά με πέρυσι, με απώλειες 5% για τη Γερμανία.
διαβάστε ακόμα
- Τα δημοφιλέστερα ξενοδοχεία της TUI για το καλοκαίρι του 2026 05/09 | 07:23
- Ο τουρ οπερέιτορ alltours εγκαινιάζει την πρώτη του 5άστερη μονάδα στην Κρήτη 03/09 | 08:20
- TUI: Ηράκλειο & Ρόδος στους 5 πιο «καυτούς» προορισμούς διακοπών για τους Αυστριακούς το φθινόπωρο 02/09 | 06:10
- TUI Musement: 750 νέες εκδρομές διαθέσιμες μέσω TravelExchange 02/09 | 07:48
- TUI | Η top "ενδεκάδα" των ελληνικών νησιών για τις διακοπές των Γερμανών 30/08 | 06:35
- Dertour | Εγκρίθηκε η εξαγορά της Hotelplan από την Ελβετική Επιτροπή Ανταγωνισμού 26/08 | 10:15
- Anex | Άνοιξαν οι κρατήσεις για το καλοκαίρι του 2026 και με ελληνικά ξενοδοχεία 25/08 | 19:30
- TUI: «Περιορισμένος ο αντίκτυπος των φετινών πυρκαγιών στους ταξιδιώτες» 18/08 | 10:40
- Τα σχέδια της DERTOUR στην Ελλάδα | Αποκαλυπτική συνέντευξη στο Tornos News του Leif Vase Larsen- Τι λέει για τα ξενοδοχεία και την ...κυβέρνηση 08/08 | 06:10
- Alltours: Άνοιξαν οι κρατήσεις για το καλοκαίρι του 2026 – Νέο ρεκόρ φέτος στην Ελλάδα, τα επόμενα σχέδια 25/07 | 06:10
δημοφιλέστερα
- 1 Μ. Χαχλιούτης: Πέντε θητείες, ένα όραμα | Το ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου στην πρώτη γραμμή της τουριστικής ανάπτυξης | Συνέντευξη στο Tornos News 17.09.2025 | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
- 2 AEGEAN: Πτήσεις, νέα δρομολόγια και ανάπτυξη παρά τις προκλήσεις του 2025 18.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 3 Δήμος Παιονίας: Αρνητική γνωμοδότηση σε αίτημα για ερευνητικές εργασίες για διαπίστωση κοιτάσματος καολίνη 18.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Διοικητική αποβολή από ξενώνα στη Μήλο - Διαγωνισμός για εκμίσθωση ξενοδοχείου στη Δοϊράνη 18.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 5 Χερσόνησος | Σταθερός δεσμός με τη Μεγάλη Βρετανία και όραμα για βιώσιμο τουρισμό 18.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τη νέα διοίκηση του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης 17.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 ΤΕΕ: Μεγάλος διαγωνισμός σχεδόν 5 εκατ. ευρώ για προώθηση και προβολή του ορεινού τουρισμού 18.09.2025 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
- 8 Σεπτέμβριος γεμάτος εμπειρίες: Από τα βουνά της Ηπείρου έως τη Μεσσηνία και το Αιγαίο 18.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
- 9 Πέντε μέρες γεμάτες τέχνη: Η Art Athina επιστρέφει στο Ζάππειο 18.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
- 10 Leav Aviation | Νέες συνδέσεις με Κρήτη, Ρόδο και Κω από τρεις νέες βάσεις στη Γερμανία 18.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ