Dertour | Πρώτη επιλογή στα πολυτελή ταξίδια η Ελλάδα το καλοκαίρι του 2025

Ισχυρή αύξηση της τάξης του 21% καταγράφει, σε σχέση με πέρυσι, ο δεύτερος μεγαλύτερος τουρ οπερέιτορ της Γερμανίας, Dertour, στον αριθμό των πελατών του που προτίμησαν πολυτελείς διακοπές στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2025, με τη χώρα μας να κατακτά την πρώτη θέση στη ζήτηση.

Στην κατάταξη των δημοφιλέστερων προορισμών πολυτελών ταξιδιών ακολούθησε η Ισπανία και η Γερμανία, με τη δεύτερη να παρουσιάζει αύξηση 30% και να φιγουράρει ανάμεσα στους πιο δυναμικούς προορισμούς πολυτελών διακοπών.

Τα στοιχεία του τουρ οπερέιτορ (Dertour, ITS, Meiers Weltreisen και Travelix Last Minute) για την περίοδο Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2025, καταγράφουν ισχυρή τάση για πολυτελή και all inclusive ταξίδια, με τη ζήτηση για πολυτελείς διακοπές να παρουσιάζει αύξηση 15% συγκριτικά με πέρυσι, ενώ ζήτηση ρεκόρ καταγράφηκε και στα all inclusive.

Όσον αφορά τα πολυτελή ταξίδια, οι ταξιδιώτες δίνουν τη μεγαλύτερη σημασία στην ιδιωτικότητα, το ντιζάιν, την αυθεντικότητα και την αειφορία. Οι περισσότερες κρατήσεις πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο.

Το καλοκαίρι του 2025, περισσότεροι από τους μισούς πελάτες του Dertour προτίμησαν διατροφή all inclusive, συγκεντρώνοντας μερίδιο ρεκόρ (57%), αυξημένο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το καλοκαίρι του 2024.

Στο All inclusive, η Τουρκία παραμένει ο δημοφιλέστερος προορισμός με μερίδιο 23%, και ακολουθούν η Ισπανία και η Ελλάδα. Η Γερμανία, παρότι παρουσίασε αύξηση μεριδίου ζήτησης κατά 23%, εκτοπίστηκε από την πρώτη τετράδα από την Αίγυπτο. Σύμφωνα με την εταιρία, αυτό αποδίδεται στην ελκυστική ισορροπία τιμής-ποιότητας που προσφέρει η Αίγυπτος.

Παράλληλα, μόνο το 11% επέλεξε μακρινό προορισμό, με αποτέλεσμα το μερίδιο των ταξιδιωτών που επέλεξαν μακρινές διακοπές να συρρικνωθεί κατά 1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με πέρυσι.

Σε γενικές γραμμές, ο τουρ οπερέιτορ εμφανίζεται ικανοποιημένος με τον σταθερό αριθμό επισκεπτών.

Στον ανταγωνισμό, ο όμιλος TUI, σύμφωνα με δεδομένα που παρουσίασε, κατέγραψε το καλοκαίρι 2% λιγότερους επισκέπτες στον τομέα τουρ οπερείτορ συγκριτικά με πέρυσι, με απώλειες 5% για τη Γερμανία.