Τα δημοφιλέστερα ξενοδοχεία της TUI για το καλοκαίρι του 2026

Άνοιξαν οι κρατήσεις για τους Σουηδούς πελάτες της TUI από το αεροδρόμιο του Σμόλαντ (Växjö Småland) για την καλοκαιρινή σεζόν του 2026, από όπου προσφέρονται, όπως και το 2025, τσάρτερ προς τους δημοφιλείς προορισμούς της Κρήτης και της Ρόδου, αλλά και νέες πτήσεις προς Κύπρο.

Ειδικότερα, θα προσφέρονται τσάρτερ από το αεροδρόμιο του Σμόλαντ της Σουηδίας προς την Κρήτη με πρώτη αναχώρηση στις 6 Αυγούστου και τελευταία αναχώρηση στις 8 Οκτωβρίου, προς τη Ρόδο από τις 9 Αυγούστου έως τις 11 Οκτωβρίου και προς την Κύπρο από τις 24 Απριλίου έως τις 19 Ιουνίου.

Ο τουρ οπερέιτορ δίνει τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να εκμεταλλευθούν αυτή την περίοδο προκειμένου να πραγματοποιήσουν κρατήσεις για το επόμενο καλοκαίρι, παρουσιάζοντας τα δημοφιλέστερα ξενοδοχεία, από τις μέχρι στιγμής προκρατήσεις για το 2026. Ένα από αυτά είναι το Blue Star Caldera Village στην Αγία Μαρίνα Χανίων, ένα σύγχρονο μικρό χωριό μέσα στο χωριό με 5 πισίνες, beach club και 2 εστιατόρια, που προσφέρεται για all inclusive.

Στα δημοφιλέστερα ξενοδοχεία της TUI για το 2026 είναι και το TUI Blue Village Atlantica Aegean Park στη Ρόδο, οικογενειακό θέρετρο δίπλα στην παραλία Κολύμπια. Το ξενοδοχείο διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια με θέα στη θάλασσα, την πισίνα ή τον κήπο, που περιλαμβάνουν επιλογές πισίνας και τζακούζι.