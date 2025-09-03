Ο τουρ οπερέιτορ alltours εγκαινιάζει την πρώτη του 5άστερη μονάδα στην Κρήτη
Η Κρήτη υποδέχεται το πρώτο 5άστερο ξενοδοχείο της αλυσίδας allsun, καθώς ο τουρ οπερέιτορ alltours επεκτείνει δυναμικά την παρουσία του στο νησί με το νεόδμητο allsun Hotel Carolina Sun Beach στη Μάλια. Το πολυτελές θέρετρο, που συνδυάζει κλασικό ελληνικό στυλ με σύγχρονες ανέσεις, άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του την 1η Σεπτεμβρίου 2025 με soft opening, ενώ η επίσημη λειτουργία του έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του 2026.
Ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης του ομίλου, Willi Verhuven, τόνισε ότι το νέο εγχείρημα σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την αλυσίδα: «Με το πρώτο μας 5άστερο ξενοδοχείο, στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα για τη συνεχή ανάπτυξη της allsun. Η πολυτέλεια, η ποιότητα και η προσωποποιημένη φιλοξενία αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας μας μονάδας».
Το Carolina Sun Beach βρίσκεται κυριολεκτικά πάνω στη χρυσαφένια παραλία των Μαλίων και υπόσχεται εμπειρία υψηλού επιπέδου. Ξεχωρίζει για τη μοντέρνα αρχιτεκτονική του με μεσογειακές πινελιές, τα φυσικά υλικά όπως πέτρα και ξύλο, αλλά και τους ευρύχωρους χώρους. Οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν μεγάλη πισίνα με chill-out bar, καταπράσινους κήπους και άμεση πρόσβαση στη θάλασσα.
Κατά τη φάση του soft opening, οι ταξιδιώτες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κράτηση σε επιλεγμένα δωμάτια, ενώ θα μπορούν να χρησιμοποιούν και τις εγκαταστάσεις του γειτονικού allsun Hotel Carolina Mare. Μέχρι την άνοιξη του 2026, το συγκρότημα θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως, προσφέροντας 113 πολυτελή Super-Comfort δωμάτια, πολλά εκ των οποίων με απεριόριστη θέα στο Αιγαίο.
Με το νέο αυτό ξενοδοχείο, η allsun ενισχύει την παρουσία της στην Κρήτη, διαθέτοντας πλέον τέσσερις μονάδες στο νησί. Συνολικά, το χαρτοφυλάκιό της θα αριθμεί 32 ξενοδοχεία: 21 στη Μαγιόρκα, 6 στα Κανάρια Νησιά, 4 στην Κρήτη και 1 στην Τουρκία.
