TUI: Ηράκλειο & Ρόδος στους 5 πιο «καυτούς» προορισμούς διακοπών για τους Αυστριακούς το φθινόπωρο
02 Sep 2025, 06:10 | TOUR OPERATORS
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
H Κρήτη και η Ρόδος βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα των δημοφιλέστερων προορισμών μεσαίας απόστασης για τους Αυστριακούς τουρίστες που πρόκειται να ταξιδέψουν αυτό το φθινόπωρο μέσω της TUI.
Σύμφωνα με την έρευνα TUI Autumn Holiday Trend Check που βασίζεται σε στοιχεία κρατήσεων του τουρ οπερέιτορ στην Αυστρία, η Κρήτη (Ηράκλειο) σημειώνει ισχυρή αύξηση της ζήτησης για αποδράσεις το φθινόπωρο και αποτελεί τον τρίτο δημοφιλέστερο προορισμό των Αυστριακών.
Πρώτος προορισμός είναι η Χουργκάντα και ακολουθεί, με σημαντική άνοδο σε σχέση με πέρυσι η Αττάλεια. Οι τρεις πρώτοι προορισμοί, συμπεριλαμβανομένου του Ηρακλείου, σημειώνουν αύξηση της ζήτησης έως και 18% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με την TUI.
Η TUI προσφέρει έναν αριθμό εβδομαδιαίων πτήσεων από τη Βιέννη και μία εβδομαδιαία πτήση από το Σάλτσμπουργκ προς Κρήτη.
Πέμπτος δημοφιλέστερος προορισμός για τους Αυστριακούς, μετά τη Λάρνακα, είναι η Ρόδος.
Παράλληλα, στην κατάταξη χωρών, η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Αυτη τη χρονιά η Αίγυπτος έριξε την Ισπανία από την πρώτη θέση, σημειώνοντας άνοδο της ζήτησης κατά 16%. Μετά την Ισπανία ακολουθούν η Τουρκία, η Ελλάδα και η Κύπρος. Αίγυπτος και Τουρκία σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των 5 κορυφαίων χωρών προορισμού, η οποία κυμαίνεται άνω του 15%.
διαβάστε ακόμα
- TUI Musement: 750 νέες εκδρομές διαθέσιμες μέσω TravelExchange 02/09 | 07:48
- TUI | Η top "ενδεκάδα" των ελληνικών νησιών για τις διακοπές των Γερμανών 30/08 | 06:35
- Dertour | Εγκρίθηκε η εξαγορά της Hotelplan από την Ελβετική Επιτροπή Ανταγωνισμού 26/08 | 10:15
- Anex | Άνοιξαν οι κρατήσεις για το καλοκαίρι του 2026 και με ελληνικά ξενοδοχεία 25/08 | 19:30
- TUI: «Περιορισμένος ο αντίκτυπος των φετινών πυρκαγιών στους ταξιδιώτες» 18/08 | 10:40
- Τα σχέδια της DERTOUR στην Ελλάδα | Αποκαλυπτική συνέντευξη στο Tornos News του Leif Vase Larsen- Τι λέει για τα ξενοδοχεία και την ...κυβέρνηση 08/08 | 06:10
- Alltours: Άνοιξαν οι κρατήσεις για το καλοκαίρι του 2026 – Νέο ρεκόρ φέτος στην Ελλάδα, τα επόμενα σχέδια 25/07 | 06:10
- easyJet | 2,7 εκατ. θέσεις από και προς την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026 23/07 | 11:32
- TUI: Ρεκόρ κερδοφορίας στο γ’ τρίμηνο | -2% οι θερινές κρατήσεις, τάση για κρατήσεις τελευταίας στιγμής 13/08 | 10:33
- Όμιλος Jet2 | Η Κως έκτος ελληνικός προορισμός από Γλασκώβη το 2026 12/08 | 17:46
δημοφιλέστερα
- 1 ΠΑΣΚΕΔΙ: Τα παράνομα πανηγύρια στερούν 2 δισ. ευρώ από την εστίαση 31.08.2025 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
- 2 ΥΠΑ: Νέο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας, ραντάρ και προσλήψεις 01.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 3 Ένα βήμα πιο κοντά η πρώτη Μεσογειακή Βιοκλιματική Τράπεζα Σπόρων στα Χανιά 01.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Μαγιόρκα: | Το 40% των εξοχικών κατοικιών δεν έχει άδεια μίσθωσης (!) 01.09.2025 | ΔΙΕΘΝΗ
- 5 Αγώνας τριάθλου ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece τον Οκτώβριο στη Μεσσηνία 01.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Leonardo Hotels: Το NYX Hotel Thessaloniki ξεκινά τη λειτουργία του με πληρότητα άνω του 90% 01.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 7 Celestyal: Εκπτώσεις έως και 50% σε 45 κρουαζιέρες 01.09.2025 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
- 8 Τι εγκρίθηκε και τι όχι σε επένδυση με ξενοδοχείο στην Αίγινα 01.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 9 ΕΤΑΔ: Νέος Πρόεδρος ο κ. Δημήτρης Πολίτης 01.09.2025 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
- 10 Daios Cove: Επένδυση 1,5 εκατ. ευρώ σε νέο λιμένα - Στρατηγική αναβάθμιση για τον τουρισμό πολυτελείας στην Κρήτη 01.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ