TUI: Ηράκλειο & Ρόδος στους 5 πιο «καυτούς» προορισμούς διακοπών για τους Αυστριακούς το φθινόπωρο

H Κρήτη και η Ρόδος βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα των δημοφιλέστερων προορισμών μεσαίας απόστασης για τους Αυστριακούς τουρίστες που πρόκειται να ταξιδέψουν αυτό το φθινόπωρο μέσω της TUI.

Σύμφωνα με την έρευνα TUI Autumn Holiday Trend Check που βασίζεται σε στοιχεία κρατήσεων του τουρ οπερέιτορ στην Αυστρία, η Κρήτη (Ηράκλειο) σημειώνει ισχυρή αύξηση της ζήτησης για αποδράσεις το φθινόπωρο και αποτελεί τον τρίτο δημοφιλέστερο προορισμό των Αυστριακών.

Πρώτος προορισμός είναι η Χουργκάντα και ακολουθεί, με σημαντική άνοδο σε σχέση με πέρυσι η Αττάλεια. Οι τρεις πρώτοι προορισμοί, συμπεριλαμβανομένου του Ηρακλείου, σημειώνουν αύξηση της ζήτησης έως και 18% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με την TUI.

Η TUI προσφέρει έναν αριθμό εβδομαδιαίων πτήσεων από τη Βιέννη και μία εβδομαδιαία πτήση από το Σάλτσμπουργκ προς Κρήτη.

Πέμπτος δημοφιλέστερος προορισμός για τους Αυστριακούς, μετά τη Λάρνακα, είναι η Ρόδος.

Παράλληλα, στην κατάταξη χωρών, η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Αυτη τη χρονιά η Αίγυπτος έριξε την Ισπανία από την πρώτη θέση, σημειώνοντας άνοδο της ζήτησης κατά 16%. Μετά την Ισπανία ακολουθούν η Τουρκία, η Ελλάδα και η Κύπρος. Αίγυπτος και Τουρκία σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των 5 κορυφαίων χωρών προορισμού, η οποία κυμαίνεται άνω του 15%.