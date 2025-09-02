TUI Musement: 750 νέες εκδρομές διαθέσιμες μέσω TravelExchange

Η TUI Musement, ο κλάδος δραστηριοτήτων του Ομίλου TUI, επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της ενσωματώνοντας 750 πολυήμερες εκδρομές στην πλατφόρμα TravelExchange, μέσω API σύνδεσης. Η συνεργασία αυτή δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερα από 2.600 ταξιδιωτικά γραφεία και τουριστικούς πράκτορες, που δραστηριοποιούνται σε 92 χώρες, να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση σε ταξιδιωτικά προϊόντα της TUI Musement σε πάνω από 30 προορισμούς παγκοσμίως.

Η νέα τεχνολογική υποδομή προσφέρει στοιχεία πραγματικής διαθεσιμότητας, επικαιροποιημένες τιμές και άμεση επιβεβαίωση κρατήσεων, καθιστώντας τη διαδικασία ταχύτερη και πιο αποδοτική για τους επαγγελματίες του τουρισμού. Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται διαφορετικές μορφές ταξιδιών: ξεναγήσεις, seat-in-coach προγράμματα, διαδρομές οδήγησης και μίνι κρουαζιέρες.

Σύμφωνα με την Chief Product Officer της TUI Musement, Barbara Casdorff, η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής για μεγαλύτερη διανομή των πολυήμερων εκδρομών μέσα από τεχνολογικές λύσεις που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου.

Από την πλευρά της TravelExchange, ο Διευθυντής Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Σχέσεων, Benoit Demonsant, χαρακτήρισε τη συνεργασία «σημαντικό ορόσημο» για τη διανομή πολυήμερων ταξιδιών σε μεγάλη κλίμακα μέσω του B2B καναλιού.

Οι νέες εκδρομές καλύπτουν προορισμούς όπως Ταϊλάνδη, Κόστα Ρίκα, Ισπανία και Ιταλία, δίνοντας στους συνεργάτες τη δυνατότητα να προσφέρουν πιο ποικιλόμορφες και ευέλικτες επιλογές στους ταξιδιώτες.