TUI Musement: 750 νέες εκδρομές διαθέσιμες μέσω TravelExchange
02 Sep 2025, 07:48 | TOUR OPERATORS
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Η TUI Musement, ο κλάδος δραστηριοτήτων του Ομίλου TUI, επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της ενσωματώνοντας 750 πολυήμερες εκδρομές στην πλατφόρμα TravelExchange, μέσω API σύνδεσης. Η συνεργασία αυτή δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερα από 2.600 ταξιδιωτικά γραφεία και τουριστικούς πράκτορες, που δραστηριοποιούνται σε 92 χώρες, να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση σε ταξιδιωτικά προϊόντα της TUI Musement σε πάνω από 30 προορισμούς παγκοσμίως.
Η νέα τεχνολογική υποδομή προσφέρει στοιχεία πραγματικής διαθεσιμότητας, επικαιροποιημένες τιμές και άμεση επιβεβαίωση κρατήσεων, καθιστώντας τη διαδικασία ταχύτερη και πιο αποδοτική για τους επαγγελματίες του τουρισμού. Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται διαφορετικές μορφές ταξιδιών: ξεναγήσεις, seat-in-coach προγράμματα, διαδρομές οδήγησης και μίνι κρουαζιέρες.
Σύμφωνα με την Chief Product Officer της TUI Musement, Barbara Casdorff, η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής για μεγαλύτερη διανομή των πολυήμερων εκδρομών μέσα από τεχνολογικές λύσεις που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου.
Από την πλευρά της TravelExchange, ο Διευθυντής Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Σχέσεων, Benoit Demonsant, χαρακτήρισε τη συνεργασία «σημαντικό ορόσημο» για τη διανομή πολυήμερων ταξιδιών σε μεγάλη κλίμακα μέσω του B2B καναλιού.
Οι νέες εκδρομές καλύπτουν προορισμούς όπως Ταϊλάνδη, Κόστα Ρίκα, Ισπανία και Ιταλία, δίνοντας στους συνεργάτες τη δυνατότητα να προσφέρουν πιο ποικιλόμορφες και ευέλικτες επιλογές στους ταξιδιώτες.
διαβάστε ακόμα
- TUI: Ηράκλειο & Ρόδος στους 5 πιο «καυτούς» προορισμούς διακοπών για τους Αυστριακούς το φθινόπωρο 02/09 | 06:10
- TUI | Η top "ενδεκάδα" των ελληνικών νησιών για τις διακοπές των Γερμανών 30/08 | 06:35
- Dertour | Εγκρίθηκε η εξαγορά της Hotelplan από την Ελβετική Επιτροπή Ανταγωνισμού 26/08 | 10:15
- Anex | Άνοιξαν οι κρατήσεις για το καλοκαίρι του 2026 και με ελληνικά ξενοδοχεία 25/08 | 19:30
- TUI: «Περιορισμένος ο αντίκτυπος των φετινών πυρκαγιών στους ταξιδιώτες» 18/08 | 10:40
- Τα σχέδια της DERTOUR στην Ελλάδα | Αποκαλυπτική συνέντευξη στο Tornos News του Leif Vase Larsen- Τι λέει για τα ξενοδοχεία και την ...κυβέρνηση 08/08 | 06:10
- Alltours: Άνοιξαν οι κρατήσεις για το καλοκαίρι του 2026 – Νέο ρεκόρ φέτος στην Ελλάδα, τα επόμενα σχέδια 25/07 | 06:10
- easyJet | 2,7 εκατ. θέσεις από και προς την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026 23/07 | 11:32
- TUI: Ρεκόρ κερδοφορίας στο γ’ τρίμηνο | -2% οι θερινές κρατήσεις, τάση για κρατήσεις τελευταίας στιγμής 13/08 | 10:33
- Όμιλος Jet2 | Η Κως έκτος ελληνικός προορισμός από Γλασκώβη το 2026 12/08 | 17:46
δημοφιλέστερα
- 1 ΠΑΣΚΕΔΙ: Τα παράνομα πανηγύρια στερούν 2 δισ. ευρώ από την εστίαση 31.08.2025 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
- 2 ΥΠΑ: Νέο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας, ραντάρ και προσλήψεις 01.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 3 Ένα βήμα πιο κοντά η πρώτη Μεσογειακή Βιοκλιματική Τράπεζα Σπόρων στα Χανιά 01.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Μαγιόρκα: | Το 40% των εξοχικών κατοικιών δεν έχει άδεια μίσθωσης (!) 01.09.2025 | ΔΙΕΘΝΗ
- 5 Αγώνας τριάθλου ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece τον Οκτώβριο στη Μεσσηνία 01.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Leonardo Hotels: Το NYX Hotel Thessaloniki ξεκινά τη λειτουργία του με πληρότητα άνω του 90% 01.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 7 Celestyal: Εκπτώσεις έως και 50% σε 45 κρουαζιέρες 01.09.2025 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
- 8 Τι εγκρίθηκε και τι όχι σε επένδυση με ξενοδοχείο στην Αίγινα 01.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 9 ΕΤΑΔ: Νέος Πρόεδρος ο κ. Δημήτρης Πολίτης 01.09.2025 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
- 10 Daios Cove: Επένδυση 1,5 εκατ. ευρώ σε νέο λιμένα - Στρατηγική αναβάθμιση για τον τουρισμό πολυτελείας στην Κρήτη 01.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ