TUI | Η top "ενδεκάδα" των ελληνικών νησιών για τις διακοπές των Γερμανών

30 Aug 2025, 06:35 | TOUR OPERATORS

TornosNews.gr

Vavoulas.com

Η TUI, σε συνεργασία με το ινστιτούτο έρευνας αγοράς Appinio, πραγματοποίησε έρευνα με τη συμμετοχή 2.000 ταξιδιωτών, προκειμένου να αναδείξει τα πιο δημσοφιλή ελληνικά νησια για τις διακοπές των Γερμανών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η Κρήτη κατέκτησε την κορυφή με ποσοστό 33%, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της ως ο πιο ελκυστικός προορισμός. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ρόδος με 20,7%, ενώ την τριάδα των προτιμήσεων συμπληρώνει η Σαντορίνη με 11,6%.

Ακολουθούν:

  • Μύκονος 10,4%
  • Κως 9,4%
  • Κέρκυρα 9,3%
  • Σάμος 3,6%
  • Ζάκυνθος 2,0%
  • Λευκάδα 1,2%
  • Κάρπαθος 0,8%
  • Παξοί 0,7%

Η έρευνα ανέδειξε και τις ηλικιακές προτιμήσεις: η Κρήτη κερδίζει κυρίως τη γενιά των 25-34 ετών, όπου περισσότεροι από ένας στους τέσσερις την θεωρούν ιδανικό προορισμό. Η Ρόδος είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους 55-65 ετών, ενώ η Σαντορίνη συγκεντρώνει την προτίμηση της ηλικιακής ομάδας 35-44 ετών.

