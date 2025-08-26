Dertour | Εγκρίθηκε η εξαγορά της Hotelplan από την Ελβετική Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η μητρική εταιρεία της Kuoni, Dertour Group, έλαβε το «πράσινο φως» από την Ελβετική Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξαγορά του Hotelplan Group, έπειτα από τρίμηνη διερεύνηση. Η συμφωνία εγκρίθηκε χωρίς όρους ή περιορισμούς, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Η Dertour αναλαμβάνει ολόκληρο τον Όμιλο Hotelplan στη Γερμανία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο από τον ελβετικό συνεταιρισμό λιανικού εμπορίου Migros. Εξαιρείται το τμήμα εξοχικών κατοικιών Interhome με τα εμπορικά σήματα Interhome και Interchalet, που πηγαίνουν στον ειδικό στο Βερολίνο Hometogo.

Υπενθυμίζεται ότι η Dertour έχει παρουσία στην Ελβετία εδώ και 10 χρόνια, όταν απέκτησε την Kuoni, τότε σημαντικό τουρ οπερέιτορ στην Ελβετία, ο οποίος έκτοτε λειτουργεί ως Kuoni Der Touristik.

Η Dertour UK έχει περίπου 650 υπαλλήλους και σχεδόν 30 καταστήματα λιανικής με το εμπορικό σήμα Kuoni. Τελευταία αναπτύχθηκε μέσω της εξαγοράς της Solmar Villas. Εκτός από την Kuoni, άλλες εξειδικευμένες μάρκες στον όμιλο Dertour UK περιλαμβάνουν τις Carrier, CV Villas, Journey Latin America, Jules Verne και Kirker.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Dertour Group, Christoph Debus, σχολιάζοντας την έγκριση της εξαγοράς, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση, δηλώνοντας:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και ξεκινήσαμε άμεσα όλα τα απαραίτητα βήματα ώστε να ολοκληρωθεί γρήγορα η διαδικασία. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε θερμά τους νέους μας συναδέλφους από την Hotelplan και να εργαστούμε μαζί για ένα κοινό μέλλον, προσφέροντας στους πελάτες μας ακόμη περισσότερες και ποιοτικότερες ταξιδιωτικές επιλογές».

Η εξαγορά της Hotelplan ανακοινώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.