Anex | Άνοιξαν οι κρατήσεις για το καλοκαίρι του 2026 και με ελληνικά ξενοδοχεία

Η Όμιλος Anex στη Γερμανία, με τα brands Anex Tour, Bucher Reisen, Öger Tours και Neckermann Reisen, άνοιξε τις κρατήσεις για το θερινό πρόγαμμα του 2026.

Στη διάθεση των ταξιδιωτών βρίσκονται ήδη οι δημοφιλέστεροι προορισμοί της Μεσογείου, όπως Τουρκία, Ισπανία και Ελλάδα, αλλά και χώρες της Βόρειας Αφρικής, όπως η Αίγυπτος. Συνολικά είναι διαθέσιμο περίπου το 70% του ξενοδοχειακού προγράμματος, ανάμεσά τους πολλά καταλύματα που προτιμούν σταθερά οι πελάτες που κλείνουν νωρίς: το Seashell Resort και το Fame Residence Lara στη Ριβιέρα της Τουρκίας, το Mitsis Rinela Beach Resort & Spa στην Κρήτη, το Hotel BG Caballero στη Μαγιόρκα και το Rixos-Premium Magawish Suites & Villas στη Χουργκάντα. Σύμφωνα με την εταιρεία, νέες μονάδες θα προστίθενται καθημερινά στη λίστα.

Εκπτώσεις έως και 50% για έγκαιρες κρατήσεις

Η υπεύθυνη προϊόντων της Anex για την Τουρκία, Sebnem Iscen, τόνισε ότι οι πελάτες που θα κλείσουν έγκαιρα τις διακοπές τους απολαμβάνουν όχι μόνο μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών αλλά και προνομιακές τιμές σε ξενοδοχεία με υψηλή ζήτηση, τα οποία συνήθως εξαντλούνται γρήγορα.

Σύμφωνα με τον Anex, για το καλοκαίρι του 2026 οι εκπτώσεις σε ορισμένα ξενοδοχεία φτάνουν έως και το 50% για κρατήσεις που γίνονται νωρίς. Παράλληλα, οι ταξιδιώτες μπορούν να εξασφαλίσουν τις διακοπές τους με τον ευέλικτο ναύλο Anex-Flextarif, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα δωρεάν ακύρωσης ή αλλαγής έως και 14 ημέρες πριν την αναχώρηση, χωρίς την ανάγκη αιτιολόγησης.