TUI: «Περιορισμένος ο αντίκτυπος των φετινών πυρκαγιών στους ταξιδιώτες»
18 Aug 2025, 10:40 | TOUR OPERATORS
Ο διευθύνων σύμβουλος της TUI, Sebastian Ebel, υποστήριξε ότι οι δασικές πυρκαγιές που πλήττουν την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι δεν έχουν επηρεάσει ουσιαστικά τους πελάτες του ομίλου, σημειώνοντας πως οι συνέπειες είναι «σημαντικά μικρότερες» σε σύγκριση με το 2023.
Μιλώντας με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τριμήνου (Απρίλιος–Ιούνιος) και εννεαμήνου της εταιρείας, ο Ebel τόνισε:
«Κάθε πυρκαγιά είναι αρνητική εξέλιξη. Ωστόσο, φέτος οι χώρες εμφανίζονται καλύτερα προετοιμασμένες. Δεν χρειάστηκε να απομακρύνουμε κανέναν πελάτη από ξενοδοχεία – το φαινόμενο είναι περισσότερο κάτι που βλέπουμε στα μέσα ενημέρωσης».
Πρόσθεσε ότι δεν αναμένει ουσιαστική επίπτωση στις κρατήσεις, «εκτός αν ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά σε άμεση γειτνίαση με τουριστικό ξενοδοχείο».
Αντιπαράθεση με τα στοιχεία για την ένταση των πυρκαγιών
Η εικόνα που παρουσιάζει η TUI έρχεται σε αντίθεση με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), σύμφωνα με τα οποία, από τις αρχές του έτους έως την περασμένη εβδομάδα, έχουν καταγραφεί 1.628 πυρκαγιές άνω των 30 εκταρίων, έναντι 1.089 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η καμένη έκταση μάλιστα είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2023.
Ο δείκτης Fire Weather Index του EFFIS προβλέπει ότι οι «ακραίες έως πολύ ακραίες συνθήκες» θα συνεχιστούν «σε ολόκληρη την ήπειρο», με ιδιαίτερα αυξημένους κινδύνους στη βορειοδυτική Ισπανία και Πορτογαλία, σε μεγάλο μέρος της Γαλλίας, στα Βαλκάνια, στην Ελλάδα, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στη Σλοβενία, στην Αυστρία και στην Ουγγαρία, καθώς και σε τμήματα της Σουηδίας, της Νορβηγίας και της ανατολικής Φινλανδίας.
Το Σαββατοκύριακο, χιλιάδες πυροσβέστες συνέχισαν να δίνουν μάχη με μεγάλες εστίες στην Ισπανία και την Πορτογαλία, ενώ το Σάββατο η θερμοκρασία σε περιοχές της Ισπανίας ξεπέρασε τους 44°C.
Στην Ελλάδα, εκκενώσεις πραγματοποιήθηκαν στα νησιά Κεφαλονιά και Ζάκυνθο την περασμένη εβδομάδα, ενώ τον Ιούλιο το βρετανικό Foreign Office εξέδωσε ενεργή ταξιδιωτική προειδοποίηση για πυρκαγιές στην Κύπρο. Ωστόσο, η Ένωση Ξενοδόχων Κύπρου ανέφερε ότι τα ξενοδοχεία δεν έχουν επηρεαστεί.
Ισχυρή κερδοφορία παρά τις προκλήσεις
Σε οικονομικό επίπεδο, η TUI ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 225 εκατ. ευρώ για το τρίμηνο Απριλίου–Ιουνίου, υπερδιπλάσια σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 7%, φτάνοντας τα 6,2 δισ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι οι καλοκαιρινές κρατήσεις ήταν μειωμένες κατά 2% σε ετήσια βάση.
Η θετική αυτή εικόνα, σύμφωνα με την εταιρεία, δείχνει ότι η ζήτηση για ταξίδια παραμένει ισχυρή και ότι οι ταξιδιώτες δεν αποθαρρύνονται από την αυξημένη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων στην Ευρώπη.
