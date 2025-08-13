TUI: Ρεκόρ κερδοφορίας στο γ’ τρίμηνο | -2% οι θερινές κρατήσεις, τάση για κρατήσεις τελευταίας στιγμής

Με ιστορικό υψηλό κερδοφορίας έκλεισε το γ’ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025 η TUI Group, καταγράφοντας άνοδο σε όλα τα τμήματα δραστηριότητας και ενισχύοντας την ετήσια πρόβλεψή της για τα κέρδη. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7% και ανήλθαν στα 6,2 δισ. ευρώ, ενώ τα υποκείμενα λειτουργικά κέρδη (Underlying EBIT) ενισχύθηκαν κατά 38% στα 321 εκατ. ευρώ – η καλύτερη επίδοση από τη συγχώνευση του 2014. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) εκτοξεύθηκαν στα 270 εκατ. ευρώ (+94%).

Η ισχυρή αυτή επίδοση επέτρεψε στην εταιρεία να αναθεωρήσει ανοδικά την πρόβλεψή της για το σύνολο της χρήσης, εκτιμώντας πλέον άνοδο του υποκείμενου EBIT κατά 9–11% (από 7–10% προηγουμένως), με αύξηση εσόδων στο κατώτερο εύρος του στόχου 5–10% σε σχέση με τα 23,1 δισ. ευρώ του 2024.

Πρωταγωνιστές: Ξενοδοχεία και Κρουαζιέρες

Ο τομέας Holiday Experiences –που περιλαμβάνει τα Hotels & Resorts, τις Κρουαζιέρες και την TUI Musement– σημείωσε άνοδο EBIT κατά 22% στα 294 εκατ. ευρώ.

Hotels & Resorts: EBIT 131 εκατ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα με το περσινό ρεκόρ, πληρότητα 82% και μέση τιμή διανυκτέρευσης τα 88 ευρώ (+3%).

EBIT 131 εκατ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα με το περσινό ρεκόρ, πληρότητα 82% και μέση τιμή διανυκτέρευσης τα 88 ευρώ (+3%). Κρουαζιέρες: EBIT 143 εκατ. ευρώ (από 91 εκατ.), με 3,1 εκατ. διαθέσιμες επιβατοημέρες (+33%), χάρη στην προσθήκη των Mein Schiff 7 και Mein Schiff Relax.

EBIT 143 εκατ. ευρώ (από 91 εκατ.), με 3,1 εκατ. διαθέσιμες επιβατοημέρες (+33%), χάρη στην προσθήκη των Mein Schiff 7 και Mein Schiff Relax. TUI Musement: Αύξηση 8% στις πωλήσεις εμπειριών (3 εκατ.), με ισχυρή ζήτηση για προϊόντα όπως το TUI Collection και οι περιηγήσεις National Geographic.

Markets + Airline: θετική κερδοφορία αλλά πτώση κρατήσεων για το καλοκαίρι

Στο γ’ τρίμηνο, ο τομέας Markets + Airline –που περιλαμβάνει το tour operating, τις αεροπορικές και τα ταξιδιωτικά γραφεία– κατέγραψε EBIT 50 εκατ. ευρώ (από 17 εκατ. πέρυσι), επωφελούμενος από τη μεταφορά της πασχαλινής περιόδου και τη σταθερά υψηλή πληρότητα πτήσεων (94%). Το διάστημα Απριλίου–Ιουνίου ταξίδεψαν με την TUI 5,9 εκατ. πελάτες, έναντι 5,8 εκατ. πέρυσι, με αύξηση 14% στις δυναμικά πακέτα διακοπών (1 εκατ. πελάτες).

Ωστόσο, για τη θερινή περίοδο 2025, οι κρατήσεις του τομέα Markets + Airline εμφανίζονται μειωμένες κατά 2% σε ετήσια βάση, με μέσες τιμές αυξημένες κατά 3%. Η TUI επισημαίνει ότι η σεζόν χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και τάση για κρατήσεις τελευταίας στιγμής, ενώ έχει επηρεαστεί από τις υψηλές θερμοκρασίες του Ιουνίου και Ιουλίου στις αγορές προέλευσης, καθώς και από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Παρά τις πιέσεις αυτές, η εκκίνηση των κρατήσεων για τον χειμώνα 2025/26 κρίνεται θετική.

Δηλώσεις Διοίκησης

Ο CEO της TUI Group, Sebastian Ebel, δήλωσε:

«Βλέπουμε ισχυρή ανάπτυξη και αυξήσαμε τους στόχους μας για το σύνολο της χρονιάς. Πετύχαμε ρεκόρ για τα brands ξενοδοχείων και κρουαζιέρων μας. Προχωρούμε εντατικά στον μετασχηματισμό του παραδοσιακού τουριστικού πρακτορείου σε όλες τις αγορές προέλευσης, αυξάνοντας το μερίδιο των διαφοροποιημένων προϊόντων, βελτιώνοντας την αποδοτικότητά μας και μειώνοντας το κόστος μέσω παγκόσμιων πλατφορμών παραγωγής. Αυτό μας επιτρέπει να αναπτυχθούμε κερδοφόρα.

Το τρίτο τρίμηνο και οι πρώτοι εννέα μήνες του οικονομικού έτους 2025 ήταν δυνατοί. Η στρατηγική μας αποδίδει. Επωφελούμαστε από το ολοκληρωμένο και διαφοροποιημένο μοντέλο μας και μειώσαμε περαιτέρω την εποχικότητα, παρά τις οικονομικές δυσκολίες στην Ευρώπη, τα κύματα καύσωνα και τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Επιταχύνουμε τον μετασχηματισμό του Markets + Airline με τυποποιημένες, παγκόσμιες πλατφόρμες που αυξάνουν την κερδοφορία και μειώνουν το κόστος, προσφέροντας περισσότερα προϊόντα σε περισσότερους προορισμούς. Παράλληλα, διευρύνουμε τις αγορές προέλευσης, με την ατομικότητα, την ευελιξία και την ασφάλεια των πακέτων μας στο επίκεντρο.

Συνεχίζουμε να βασιζόμαστε στη δύναμη πωλήσεων των δικών μας και συνεργαζόμενων ταξιδιωτικών γραφείων και επεκτείνουμε την εφαρμογή μας. Τον Μάιο λανσάραμε το TUI Tours στη Γερμανία, που επιτρέπει στους πελάτες να εξατομικεύουν πολυήμερα ταξίδια σε πραγματικό χρόνο. Η αγορά FIT, αξίας 20 δισ. ευρώ στις βασικές μας αγορές, αναπτύσσεται ταχέως και σκοπεύουμε να επεκτείνουμε την πλατφόρμα και σε άλλες χώρες.

Στον τομέα Holiday Experiences συνεχίζουμε τη στρατηγική “asset-right” για ανάπτυξη του ξενοδοχειακού μας χαρτοφυλακίου, κυρίως σε Αφρική και Ασία, δημιουργώντας συστάδες προορισμών. Στις κρουαζιέρες, το 2026 θα παραλάβουμε ακόμη ένα πλοίο κλάσης InTUItion».

Ο CFO της TUI Group, Mathias Kiep, τόνισε:

«Μειώσαμε ελαφρώς την καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου το τρίμηνο. Μετά την ανάκτηση αξιολόγησης BB, εκδώσαμε ομολογιακό δάνειο 250 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για πρόωρη αποπληρωμή μισθώσεων αεροσκαφών και απόκτηση κυριότητας, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα, τις χρηματοδοτικές συνθήκες και τις ταμειακές ροές μας».

Προοπτικές

Για το δ’ τρίμηνο, η TUI προβλέπει περαιτέρω ανάπτυξη στο Holiday Experiences, με υψηλότερες πληρότητες και τιμές σε ξενοδοχεία και κρουαζιέρες. Στο Markets + Airline, η θερινή σεζόν συνεχίζει να κινείται σε ανταγωνιστικό περιβάλλον και με τάση για κρατήσεις τελευταίας στιγμής, ωστόσο οι μέσες τιμές είναι υψηλότερες και οι πρώτες ενδείξεις για τον χειμώνα είναι θετικές.