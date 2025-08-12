Όμιλος Jet2 | Η Κως έκτος ελληνικός προορισμός από Γλασκώβη το 2026
12 Aug 2025, 17:46 | TOUR OPERATORS
Την Κω ως νέο προορισμό εντάσσει στο θερινό της πρόγραμμα για το 2026 από το αεροδρόμιο της Γλασκώβης η Jet2.com και η Jet2holidays, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα της Σκωτίας με την Ελλάδα. Το νέο δρομολόγιο, που θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη, θα ξεκινήσει στις 26 Μαΐου 2026 και θα διαρκέσει έως τις 20 Οκτωβρίου 2026.
Με την προσθήκη της Κω, η εταιρεία ανεβάζει σε έξι τους ελληνικούς προορισμούς από Γλασκώβη για το καλοκαίρι του 2026, μαζί με την Κέρκυρα, το Ηράκλειο Κρήτης, την Κεφαλονιά, τη Ρόδο και τη Ζάκυνθο.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Jet2.com και της Jet2holidays, Steve Heapy, τόνισε πως η αυξημένη ζήτηση από πελάτες και ταξιδιωτικά γραφεία στη Σκωτία για διακοπές στην Ελλάδα οδήγησε στην άμεση απόφαση προσθήκης της Κω στο πρόγραμμα.
«Ως η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία και τουριστικός οργανισμός προς την Ελλάδα από τη Σκωτία, ανταποκριθήκαμε γρήγορα στη ζήτηση, δίνοντας στους πελάτες ακόμη περισσότερες επιλογές από το αεροδρόμιο της Γλασκώβης. Η Κως είναι ένας μαγευτικός προορισμός, και πιστεύουμε ότι η γοητεία της, σε συνδυασμό με την βραβευμένη εμπειρία που προσφέρουμε, θα την καταστήσουν εξαιρετικά δημοφιλή για όσους αναζητούν μία αξέχαστη απόδραση», δήλωσε.
Το καλοκαίρι του 2026, η Jet2.com και η Jet2holidays θα επιχειρούν συνολικά προς 40 προορισμούς από το αεροδρόμιο της Γλασκώβης, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό τους ρόλο στη διασύνδεση της Σκωτίας με την Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
Από την πλευρά του, ο εμπορικός διευθυντής της AGS Airports, Matt Hazelwood, υπογράμμισε ότι η νέα σύνδεση με την Κω ανταποκρίνεται σε μια τάση που καταγράφεται εδώ και καιρό.
«Οι επιβάτες της Γλασκώβης ζητούν περισσότερες επιλογές για την Ελλάδα, και οι συνθήκες της αγοράς δείχνουν ξεκάθαρα την αυξανόμενη τάση των κατοίκων της δυτικής Σκωτίας να ταξιδεύουν προς αυτή την περιοχή της Ευρώπης. Χαιρετίζουμε την απόφαση της Jet2.com να επεκτείνει το ελληνικό της πρόγραμμα για το καλοκαίρι του 2026 και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε ακόμη περισσότερους επιβάτες με προορισμό την Ελλάδα», ανέφερε.
Η εξέλιξη αυτή ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της Ελλάδας στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, με την Κως να μπαίνει δυναμικά στον ταξιδιωτικό χάρτη της Σκωτίας, προσφέροντας νέες ευκαιρίες τόσο για τον τοπικό τουρισμό όσο και για τις ελληνικές επιχειρήσεις φιλοξενίας.
