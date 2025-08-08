Τα σχέδια της DERTOUR στην Ελλάδα | Αποκαλυπτική συνέντευξη στο Tornos News του Leif Vase Larsen- Τι λέει για τα ξενοδοχεία και την ...κυβέρνηση

"Θέλουμε να συνεργαστούμε με την ελληνική κυβέρνηση για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της χώρας - Σχέδια για εξαγορά ή κατασκευή νέων ξενοδοχείων"

Τα σχέδια του DERTOUR Group για την Ελλάδα αποκαλύπτει σε συνέντευξη του στο Tornos News o κ. Leif Vase Larsen, CEO International και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου (Executive Board) του DERTOUR Group.

Το υψηλόβαθμο στέλεχος του DERTOUR Group, στη συνέντευξη, που παραχώρησε στη δημοσιογράφο του Tornos News, Σοφία Κοντογιάννη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, αναφέρεται στον αριθμό των τουριστών που αναμένεται να διακινήσει ο Όμιλος κατά τη φετινή σεζόν στη χώρα μας και στην προοπτική να επεκτείνει τη δραστηριότητα του με την εξαγορά υφιστάμενων ή κατασκευή νέων ξενοδοχείων.

Συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση για την ανάπτυξη του τουρισμού

Επίσης, δηλώνει την επιθυμία του Ομίλου να συνεργαστεί με την ελληνική κυβέρνηση σε έναν σχεδιασμό που θα προσφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη με βιώσιμο τρόπο για τον ελληνικό τουρισμό μελλοντικά. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο Όμιλος προσφέρει πακέτα πέραν των πιο δημοφιλών για το καλοκαίρι προορισμών και σε προορισμούς με μικρότερο διεθνές τουριστικό αποτύπωμα στην ημιορεινή και ορεινή Ελλάδα. Επίσης, δηλώνει την αγάπη του για την Ελλάδα καθώς περνάει σχεδόν όλες τις καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένεια του σε ελληνικούς προορισμούς.

Να σημειωθεί ότι με παρουσία σε 16 χώρες και περισσότερα από 180 θυγατρικά σχήματα, ο DERTOUR Group αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη ταξιδιωτική εταιρεία στην Ευρώπη. Απασχολεί περίπου 13.000 εργαζόμενους, διαχειρίζεται 2.000 ταξιδιωτικά πρακτορεία και διαθέτει ιστορία άνω των 100 ετών. Ανήκει στον γερμανικό όμιλο REWE, ο οποίος το 2024 σημείωσε κύκλο εργασιών από πωλήσεις σε τρίτους 96,1 δισ. ευρώ, με συνολικά 16.000 καταστήματα και 380.000 εργαζομένους.

Ο DERTOUR Group τοποθετείται σε τρεις γεωγραφικές ενότητες – Κεντρική, Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη, παρέχει υπηρεσίες Destination Management Companies ενώ διαθέτει και ξενοδοχειακό βραχίονα. Ο Όμιλος διαθέτει ισχυρό portfolio στον ξενοδοχειακό τομέα, με 120 ξενοδοχεία σε 16 προορισμούς και 14 brands, ενώ μέσω των Destination Management Companies έχει παρουσία σε 31 χώρες στις οποίες λειτουργούν 71 γραφεία με 2.000 εργαζόμενους.

Πάνω από 1 εκατ. ταξιδιώτες στην Ελλάδα

Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς για τον DERTOUR. Το 2024, περισσότεροι από 1 εκατ. ταξιδιώτες επέλεξαν την Ελλάδα μέσω των brands του ομίλου. Πάνω από το 1/3 των επισκεπτών κατευθύνθηκε στην Κρήτη και περίπου το 1/5 στη Ρόδο, ενώ charter πτήσεις εξυπηρετούν περίπου 20 προορισμούς. Η DERTOUR είναι ηγέτιδα δύναμη στη Σκανδιναβική αγορά όσον αφορά τα ταξίδια προς την Ελλάδα με ποσοστό 42% επί του συνόλου. Επίσης, ποσοστό 31% αφορά σε αφίξεις από τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία και 23% από την Ανατολική Ευρώπη.

Με στρατηγική στόχευση στη βιωσιμότητα, την αυθεντικότητα και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στους 8-9 μήνες, ο DERTOUR επενδύει σε εμπειρίες, ενισχύοντας παράλληλα τις συνεργασίες με τοπικούς ξενοδόχους. Παράλληλα, ο όμιλος διαθέτει δομημένο σύστημα διαχείρισης κρίσεων, με έμφαση στην ασφάλεια των ταξιδιωτών και συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, μεταξύ άλλων μέσω της πλατφόρμας mySafetyPlan.

Ποιος είναι ο Leif Vase Larsen

Επικεφαλής για τη διεθνή δραστηριότητα του Ομίλου είναι ο κ. Leif Vase Larsen, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου του DERTOUR Group. Είναι Δανός και ζει με την οικογένειά του στην Κοπεγχάγη. Σπούδασε στο Copenhagen Business School και απέκτησε MBA από το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην A.P. Moller Maersk, ενώ στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της ναυτιλίας και των επαγγελματικών ταξιδιών. Το 1999 εντάχθηκε στον όμιλο Kuoni ως CFO για τη Σκανδιναβία και το 2006 ανέλαβε CEO της Kuoni Nordic. Το 2007 προστέθηκαν στις ευθύνες του το αθλητικό θέρετρο Playitas και η Kuoni Ρωσίας. Το 2009 έγινε μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Kuoni και από το 2011 είχε την ευθύνη όλων των ευρωπαϊκών tour operators του ομίλου. Το 2015 εντάχθηκε στον DER Touristik Group ως CEO Northern Europe και μέλος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου. Από την 1η Ιανουαρίου 2023, κατέχει τη θέση του CEO International και συμμετέχει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του DERTOUR Group.

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης έχει ως εξής:

Κε Larsen, πόσοι τουρίστες διακινήθηκαν πέρυσι στη Ελλάδα από τον DERTOUR Group, και πόσοι αναμένονται φέτος;

Συνολικά, ο DERTOUR φέρνει στην Ελλάδα λίγο περισσότερους από ένα εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο. Αυτός ο αριθμός παραμένει σταθερός εδώ και πολλά χρόνια. Θα έλεγα ότι η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο σταθερούς και αξιόπιστους προορισμούς μας, με πολλούς πιστούς πελάτες που επιστρέφουν ξανά και ξανά.

Και φέτος αναμένουμε τον ίδιο αριθμό. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή σεζόν για την Ελλάδα. Υπάρχουν διαφορές από χώρα σε χώρα, αλλά συνολικά η σεζόν εξελίσσεται καλά.

Ποιες είναι οι πιο σημαντικές αγορές σε σχέση με την Ελλάδα;

Οι μεγαλύτερες αγορές προέλευσης για την Ελλάδα, αν μιλήσουμε για περιφέρειες, είναι οι σκανδιναβικές χώρες, η Γερμανία και φυσικά η Ανατολική Ευρώπη. Η μεγαλύτερη περιφέρεια εντός του DERTOUR Group, όσον αφορά τις αφίξεις στην Ελλάδα, είναι οι Σκανδιναβικές χώρες, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία και η Φινλανδία.

Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι ο Apollo, που ελέγχεται από τονDERTOUR Group ιδρύθηκε από Έλληνα μετανάστη πριν από περίπου 35 χρόνια. Συνεπώς, υπάρχει ακόμη ένα ελληνικό DNA στην ταυτότητα του Apollo. Είναι ο μεγαλύτερος "προμηθευτής" πακέτων για την Ελλάδα και η Ελλάδα είναι μακράν ο σημαντικότερος προορισμός της.

Τα Μάταλα της Κρήτης

Κρήτη και Ρόδος κυριαρχούν στο ελληνικό πρόγραμμα του DERTOUR

Ποιοι είναι οι ελληνικοί προορισμοί με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα;

Έχουμε ολόκληρη την Ελλάδα στο πρόγραμμά μας. Συχνά γίνεται λόγος για τη “μεγάλη” και τη “μικρή” Ελλάδα και είμαστε πολύ περήφανοι που περιλαμβάνουμε και τις δύο.

Φυσικά, ο μεγαλύτερος όγκος τουριστών κατευθύνεται σε προορισμούς όπως η Κρήτη και η Ρόδος. Αλλά προσφέρουμε πακέτα και για μικρότερα νησιά αλλά και για μεγαλύτερα νησιά με λιγότερο ανεπτυγμένες τουριστικές υποδομές, όπως η Λήμνος. Επίσης, έχουμε παρουσία και στην ηπειρωτική χώρα, για παράδειγμα στην Ήπειρο, η οποία αναπτύσσεται ραγδαία για τον Apollo και οι πελάτες μας είναι πολύ ικανοποιημένοι εκεί. Οπότε έχουμε όλη την Ελλάδα. Πάντως, για τον Apollo ο μεγαλύτερος προορισμός είναι η Κρήτη. Έχουμε πολύ δυνατή παρουσία στην Κρήτη.

Σταθερός προορισμός η Ελλάδα

Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των επισκεπτών τη φετινή περίοδο σε ό,τι αφορά στο τι ζητάνε ή σε σχέση με τις δαπάνες τους;

Δεν ξέρω αν είναι κάτι συγκεκριμένο για φέτος. Η Ελλάδα αντιπροσωπεύει διαχρονικά έναν προορισμό υψηλής ζήτησης. Προσφέρει όλα όσα ζητούν οι επισκέπτες: καλό κλίμα, φως, καθαρά νερά, παραλίες, τοπία.

Και το φαγητό εδώ είναι πολύ καλό. Ξέρω ότι πολλοί λένε πως δεν έρχεσαι στην Ελλάδα για το φαγητό, αλλά εμένα μου αρέσει πολύ η ελληνική κουζίνα λόγω της φρεσκάδας της. Όταν κάθομαι σε μία τοπική ταβέρνα, τρώω ντομάτες που δεν τρώω ποτέ στις Σκανδιναβικές χώρες, εδώ είναι φρέσκες και ζουμερές. Το ψάρι είναι εξαιρετικό, ειδικά στα νησιά.

Η Ελλάδα προσφέρει επίσης σταθερότητα και αίσθηση ασφάλειας. Κάποιοι ανταγωνιστικοί προορισμοί είναι πιο εκτεθειμένοι σε γεωπολιτικά ζητήματα. Αυτό κάνει την Ελλάδα έναν σταθερό προορισμό για εμάς.

Υπάρχει μια αυξανόμενη τάση, κυρίως στις Σκανδιναβικές χώρες, για πιο αυθεντικές εμπειρίες. Οι Σκανδιναβοί, και όχι μόνο, θέλουν να επισκέπτονται μικρά νησιά, να δοκιμάζουν τοπικά στοιχεία.

Διαφέρουμε από άλλους tour operators όπως η TUI. Έχω χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τον όρο "TUIfication" για να περιγράψω την τάση τους να προσφέρουν το ίδιο concept σε όλο τον κόσμο. Αντίθετα, εμείς δουλεύουμε περισσότερο με τοπικούς συνεργάτες, και στην Ελλάδα και αλλού.

Πολλές από αυτές τις συνεργασίες κρατούν 10, 15 ή και 30 χρόνια, κάτι που δείχνει τη σταθερότητα τόσο της Ελλάδας όσο και της δικής μας παρουσίας.

Το ψαροχώρι Λουτρό της Κρήτης, στα Σφακιά

Μπορείτε να μας κάνετε και μία πρώτη εκτίμηση για το 2026;

Είναι ακόμα πολύ νωρίς για το 2026. Δεν έχουμε λανσάρει ακόμη όλα τα προϊόντα προς πώληση, πάντως βλέπουμε καλό ρυθμό κρατήσεων. Ωστόσο, η προσοχή μας είναι τώρα στον χειμώνα και στην ολοκλήρωση των πωλήσεων για το υπόλοιπο του καλοκαιριού του 2025. Είμαστε αρκετά αισιόδοξοι και για το 2026 και για τα επόμενα χρόνια.

Υπάρχει ενδιαφέρον για λιγότερο γνωστές περιοχές της Ελλάδας π.χ. αστικούς προορισμούς, ηπειρωτική χώρα, ορεινές διαδρομές, κ.α.;

Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για όλη την Ελλάδα, και για τους δημοφιλείς προορισμούς, αλλά και για περιοχές που εξελίσσονται.

Στον Apollo έχουμε πολύ ισχυρή παρουσία στα Χανιά, στην περιοχή του Πλατανιά. Όμως βλέπουμε και την ανάπτυξη της νότιας Κρήτης, που προσφέρει τελείως διαφορετική εμπειρία σε σχέση με τον βορρά. Η Κρήτη δεν είναι μία ομοιογενής εμπειρία, έχει μεγάλη ποικιλία.

Το Μέτσοβο

Η Ήπειρος, επίσης, αναπτύσσεται πολύ γρήγορα για εμάς. Διαθέτουμε πολλά ξενοδοχεία στα βουνά, όπως στα Ζαγοροχώρια και τα Τζουμέρκα, όπου πρόκειται για μια εντελώς ξεχωριστή εμπειρία.

Συμβάλαμε και στη διατήρηση του αεροδρομίου των Ιωαννίνων. Βρισκόταν κάποια στιγμή κοντά στο να κλείσει, αλλά με τις πτήσεις charter που ξεκινήσαμε, καταφέραμε να το στηρίξουμε.

Υπάρχει επίσης ενδιαφέρον για λιγότερο γνωστά, διεθνώς, νησιά, όπως η Λήμνος και η Λέσβος. Κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης, διατηρήσαμε τη Λέσβο στο πρόγραμμά μας, κάτι που μας έδωσε πολλή θετική φήμη τοπικά. Είναι ένα πολύ όμορφο νησί, αν και τώρα έχει αρχίσει να γεμίζει με πολλούς τουρίστες.

Η ερώτηση όμως είναι: Τι θέλει η Ελλάδα; Να αναπτυχθούν και οι λιγότερο γνωστές περιοχές μέσω συνεργασίας με tour operators σαν εμάς, ή να βασιστεί μόνο σε low-cost αεροπορικές που έρχονται και φεύγουν στην υψηλή περίοδο από μεγάλους προορισμούς όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Κως; Δεν βλέπουμε χαμηλού κόστους πτήσεις σε μέρη όπως η Λέσβος, τα Ιωάννινα ή η Κάρπαθος ή και αλλού.

Ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα και με διευρυμένη σεζόν

Προσπαθούμε να αναπτύξουμε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο με στόχο τη θερινή σεζόν, αλλά και με διευρυμένες περιόδους, με διαφοροποιημένα προϊόντα που απευθύνονται σε ειδικές ομάδες επισκεπτών. Η χαμηλή περίοδος δεν πουλάει από μόνη της. Χρειάζεται ενεργή προσπάθεια, κατάλληλα προϊόντα, δραστηριότητες, όπως πεζοπορία ή αθλητικές δράσεις, που να προσελκύσουν ταξιδιώτες τον Απρίλιο και τον Μάιο.

Έχουμε μακροχρόνιες συνεργασίες γιατί βοηθάμε τους συνεργάτες μας στα δύσκολα και μας θυμούνται στα καλά. Όταν υπάρχει μεγάλη ζήτηση, ξέρουν ότι ήμασταν δίπλα τους και τότε. Έτσι διατηρείται μια σχέση εμπιστοσύνης.

Θα βλέπατε πιθανή απευθείας επένδυση του DERTOUR Group στην Ελλάδα, π.χ. μέσω εξαγοράς ξενοδοχειακού χαρτοφυλακίου;

Ναι. Θα έλεγα πως είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι με τους τοπικούς μας συνεργάτες και θέλουμε ακόμη περισσότερους, αλλά θα μπορούσαμε επίσης να επενδύσουμε σε ξενοδοχεία ή να χτίσουμε ξενοδοχεία. Μπορεί να πει κανείς ότι ο ξενοδοχειακός τομέας είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του tour operating, άρα πρέπει να είμαστε ενεργοί και εκεί.

Δεν βλέπω τον όμιλο να κατέχει 50 ή 100 ξενοδοχεία στην Ελλάδα, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε 5, για παράδειγμα, αυτό το νούμερο το λέω ενδεικτικά. Αν υπάρξει μια καλή ευκαιρία για επένδυση στην Ελλάδα, θα τη δούμε πολύ σοβαρά. Όπως είπα και πριν, η Ελλάδα είναι μια ασφαλής, αξιόπιστη ευρωπαϊκή χώρα, μέλος της ΕΕ, με ένα νομικό σύστημα στο οποίο μπορείς να βασιστείς.

Άρα υπάρχουν σχέδια για εξαγορά, επένδυση ή ανέγερση ξενοδοχείων στο μέλλον.

Ναι, και είμαστε έτοιμοι και οικονομικά, αλλά φυσικά πρέπει να είναι η σωστή ευκαιρία και όχι εις βάρος των τοπικών συνεργατών μας. Δεν θέλουμε να χτίσουμε τεράστια συγκροτήματα 500 δωματίων που λειτουργούν σαν "μηχανές". Αν και υπάρχουν τουρίστες που επιλέγουν τέτοιες μονάδες, η πλειονότητα που έρχεται στην Ελλάδα μένει σε μικρότερα ξενοδοχεία.

Αυτό είναι και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που κάνουν την Ελλάδα ελκυστική. Τα μικρά, τοπικά ξενοδοχεία προσφέρουν μια εντελώς διαφορετική εμπειρία από άλλους προορισμούς.

Γίνεται συχνά λόγος για την ανάγκη διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος. Σχεδιάζετε ειδικές καμπάνιες ή tailor-made προϊόντα για την Ελλάδα;

Προσπαθούμε διαρκώς να διαφοροποιήσουμε το χαρτοφυλάκιό μας, με διαφορετικά concepts που απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες - στόχους. Αυτό γίνεται σε όλες τις κύριες περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος DERTOUR.

Μιλήσαμε πολλές φορές και με Έλληνες υπουργούς για το πώς μπορεί να επεκταθεί η τουριστική περίοδος. Είναι σαφώς πιο δύσκολο να γεμίσεις ένα ξενοδοχείο τον Απρίλιο ή στις αρχές Μαΐου, σε σχέση με τον Ιούλιο. Για να γίνει αυτό, χρειάζονται διαφορετικές δραστηριότητες, νέες προτάσεις, και βέβαια αυτές πρέπει να είναι και οικονομικά βιώσιμες.

Άρα, η διαφοροποίηση είναι μια συνεχής προσπάθεια. Κάποιες φορές προσπαθούμε να μπούμε και σε νέες περιοχές ή να αναπτύξουμε νέα προϊόντα. Ένα μικρό παράδειγμα είναι το σκι, πολύ μικρό ποσοστό, αλλά ενδεικτικό.

Θα μπορούσε να είναι και η πεζοπορία στα βουνά, στην Ήπειρο ή αλλού. Ψάχνουμε συνεχώς εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες εκτός αιχμής.

Ένα καλό παράδειγμα είναι τα αθλητικά ξενοδοχεία. Έχουμε ξενοδοχεία που λειτουργούν για οικογένειες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αλλά την περίοδο χαμηλής ζήτησης φιλοξενούν ομάδες, όπως είναι μεταξύ άλλων και η Ολυμπιακή Επιτροπή της Σουηδίας για τα training camps.

Οι αθλητικές ομάδες δεν έρχονται μέσα στο καλοκαίρι, γιατί έχει πολλή ζέστη. Έρχονται τον Απρίλιο, τον Μάιο, το πολύ αρχές Ιουνίου, όταν ο καιρός είναι πιο ήπιος και μπορούν να κάνουν υπαίθρια αθλήματα. Αυτή είναι μία από τις στρατηγικές μας για να επεκτείνουμε την περίοδο και να διαφοροποιήσουμε το προϊόν.

Ο DERTOUR Group έχει δώσει έμφαση στην ψηφιοποίηση της εμπειρίας. Πώς μεταφράζεται αυτό στην ελληνική αγορά;

Οι πελάτες μας γίνονται ολοένα και πιο ψηφιακοί, κι εμείς πρέπει να τους ακολουθήσουμε. Ένα βασικό εργαλείο είναι η νέα μας εφαρμογή, η οποία συνοδεύει τον ταξιδιώτη ακόμα και πριν από την κράτηση.

Όταν γίνει η κράτηση, το ταξίδι εμφανίζεται στην εφαρμογή. Πριν την αναχώρηση, ο χρήστης λαμβάνει υπενθυμίσεις για τον προορισμό, την πτήση, τις διαθέσιμες δραστηριότητες.

Κατά την άφιξη στον προορισμό, μπορεί να αγοράσει εκδρομές από την εφαρμογή και να λάβει ειδοποιήσεις. Δεν υπάρχουν πλέον οι κλασικές πινακίδες της Apollo στα ξενοδοχεία. Όλα περνάνε από την εφαρμογή. Φυσικά, υπάρχουν ακόμη ξεναγοί που επισκέπτονται τα ξενοδοχεία, αλλά το βασικό σημείο επαφής είναι η εφαρμογή.

Μέσω αυτής, προσπαθούμε να έρθουμε πιο κοντά στον πελάτη και να είμαστε διαθέσιμοι για να αγοράσει εκδρομές, να κάνει κρατήσεις για ξενοδοχειακές υπηρεσίες, κ.λ.π.

Λατρεύω την Ελλάδα...

Επισκέπτεστε συχνά την Ελλάδα; Υπάρχει κάποιος αγαπημένος προορισμός;

Περνώ σχεδόν όλες μου τις καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα με την οικογένειά μου. Λατρεύω την Ελλάδα, τη φιλοξενία, την αίσθηση, την ποικιλομορφία της. Εξαρτάται πολύ από το πού βρίσκεσαι.

Όταν έρχομαι εδώ για την εργασία μου, βλέπω την Ελλάδα αλλιώς, καθώς είμαι σε συναντήσεις, μιλάω με ξενοδόχους, συνεργάτες, DMCs κ.λπ. Αλλά μου αρέσει εξίσου να έρχομαι και ως τουρίστας και να βιώνω το προϊόν από μέσα. Έτσι, βλέπω τόσο τα δυνατά σημεία όσο και τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση, όπως είναι για παράδειγμα, το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο. Είναι ίσως το αεροδρόμιο με τον μεγαλύτερο συνωστισμό που έχω βιώσει. Ξέρω ότι χτίζεται το νέο στο Καστέλι, αλλά θα πάρει τουλάχιστον 3-4 χρόνια.

Προτιμώ τα μικρότερα νησιά και τα λιγότερο πολυσύχναστα αεροδρόμια. Μου αρέσει να γνωρίζω τόσο την πεπατημένη, όσο και την "άγνωστη" Ελλάδα. Φέτος πήγα στο Ρέθυμνο, το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου μέρη. Έχει ζωή, πανεπιστήμιο, παραλία, ενεργή τοπική κοινότητα. Πέρυσι ήμουν στη Λήμνο, πρόπερσι στην Ήπειρο…Κάθε μέρος έχει τη δική του ταυτότητα. Και οι άνθρωποι διαφέρουν, για παράδειγμα, οι Κρητικοί είναι διαφορετικοί από τους Ηπειρώτες, κι αυτό έχει ενδιαφέρον.

Κλείνοντας, υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε σε σχέση με τη γενικότερη στρατηγική του ομίλου τα επόμενα χρόνια;

Η Ελλάδα ήταν και θα συνεχίσει να είναι βασικός πυλώνας για εμάς. Είναι ένας πολύ σταθερός, αξιόπιστος και καλός προορισμός. Πιστεύω και γνωρίζω πως θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην Ελλάδα, αλλά ίσως και σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού.

Έχουμε κοινό συμφέρον να αναπτύξουμε την Ελλάδα ως «βιώσιμο προορισμό». Ευτυχώς δεν έχουμε δει εδώ φαινόμενα αντι-τουριστικών διαδηλώσεων όπως στην Ιταλία ή την Ισπανία. Για να το διατηρήσουμε αυτό, πρέπει να αναπτύξουμε βιώσιμα την Ελλάδα.

Πώς αποφεύγουμε την υπερεκμετάλλευση ορισμένων νησιών ή περιοχών; Πρέπει να αναπτύξουμε όλη την Ελλάδα. Νομίζω πως η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να απευθυνθεί και σε εμάς. Έχουμε κοινό συμφέρον.

Δεν θέλουμε να εξαντλήσουμε έναν προορισμό, γιατί αυτό θα στραφεί και εναντίον μας. Και φαντάζομαι κι εσείς δεν θέλετε να εξαντληθεί η χώρα σας. Άρα, αυτή είναι μια ανοιχτή πρόσκληση: Να δούμε πώς μπορούμε, μαζί, να αναπτύξουμε την Ελλάδα με βιώσιμο τρόπο.