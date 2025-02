DERTOUR: Η Ελλάδα στους 3 πιο περιζήτητους προορισμούς των Γερμανών για το 2025

Στους τρεις πιο περιζήτητους προορισμούς των Γερμανών ταξιδιωτών που έκλεισαν διακοπές μέσω των τουρ οπερέιτορ του DERTOUR για το καλοκαίρι του 2025, βρίσκεται η Ελλάδα, μετά την Τουρκία, που βρίσκεται στην πρώτη θέση, και την Ισπανία, στη δεύτερη. Το top5 των κορυφαίων προορισμών κοντινής και μεσαίας απόστασης, συμπληρώνουν η Αίγυπτος και η Τυνησία.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής προϊόντος του DERTOUR και των αδελφών brand ITS και Meiers Weltreisen, κ. Sven Schikarsky, καταγράφεται αύξηση 15% στον αριθμό των ταξιδιωτών για την θερινή σεζόν του 2025 σε συνέχεια μιας ήδη πολύ ισχυρής καλοκαιρινής σεζόν πέρυσι.

Οι ελκυστικές εκπτώσεις των early bird, που φτάνουν το 45%, είναι ένας από τους παράγοντες που έδωσαν ώθηση στις προκρατήσεις στους τουρ οπερέιτορ του DERTOUR, με τους ταξιδιώτες να επιλέγουν κυρίως τετράστερες και πεντάστερες ξενοδοχειακές μονάδες και γεύματα all inclusive.

To επερχόμενο καλοκαίρι είναι πιο ποικιλόμορφο και πιο εξατομικευμένο από ποτέ, επισημαίνει ο κ. Schikarsky, με τους ταξιδιώτες να επιδιώκουν πιο πολυτελείς εμπειρίες, αναζητώντας παράλληλα το καλό value for money.

Οι τουρ οπερέιτορ DERTOUR, ITS και Meiers Weltreisen ξεκινούν την καλοκαιρινή σεζόν με 12.000 ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων 1.200 καινούρια και 365 αποκλειστικά, καθώς και πάνω από 2.000 περισσότερα tour.

Το Πάσχα ως ευκαιρία για επιπλέον διακοπές

Το θετικό «momentum» της τάσης κρατήσεων επεκτείνεται και στις διακοπές του Πάσχα, οι οποίες γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς, επισημαίνει ο κ. Schikarsky, ιδιαίτερα στις οικογένειες ως ευκαιρία για επιπλέον απόδραση.

Χάρη στο γεγονός ότι τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα καταστήματα ανοίγουν νωρίτερα αλλά και στις υψηλές θερμοκρασίες, οι Μεσογειακοί προορισμοί λειτουργούν το Πάσχα όλο και πιο πολύ ως μια ρεαλιστική προσθήκη στις καλοκαιρινές διακοπές, ιδιαίτερα για όσους αναζητούν ηλιόλουστες διακοπές εκτός σεζόν. Δημοφιλέστεροι προορισμοί για το Πάσχα είναι η Τουρκία, η Ισπανία, η Αίγυπτος, ο Ινδικός Ωκεανός και η Ταϊλάνδη.

Σταθερά υψηλή η προτίμηση των Γερμανών στα πακέτα διακοπών

Παράλληλα, όπως έδειξε έρευνα της DERTOUR σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 Γερμανών, η οποία διεξήχθη από το Ινστιτούτο ερευνών Appinio, τα πακέτα διακοπών συνεχίζουν να αποτελούν τον δημοφιλέστερο τύπο κράτησης στη Γερμανία. Το 75% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι έχουν κάνει κράτηση τουλάχιστον μία φορά για πακέτο διακοπών, ωστόσο πολλοί δεν ήταν σαφείς για το ποιες υπηρεσίες περιλάμβανε το πακέτο.

Μόλις το 36% γνωρίζει ότι σε περίπτωση κρίσης ή απεργίας, επωφελείται από την προστασία που προσφέρει ο τουρ οπερέιτορ, καλύπτοντας πλήρως την αλλαγή κράτησης ή την ακύρωση, ενώ το 27% λανθασμένα πιστεύουν ότι πάντα θα μένουν σε ένα κατάλυμα στο πλαίσιο ενός πακέτου διακοπών, αφού τα πακέτα διακοπών είναι εξατομικευμένα σε μεγάλο βαθμό.

Αυξανόμενος αριθμός Γερμανών αναζητά πλέον προορισμούς έξω από την πεπατημένη, με το νησί της Κροατίας Losinj να αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ξεκούραση, εμπειρίες στη φύση και διακοπές με πρόσημο την αειφορία, επισημαίνει ο κ. Schikarsky.