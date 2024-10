Τουρισμός | On the Beach: Κυρίαρχη η Τουρκία στα πακέτα διακοπών των Βρετανών - πτώση τιμών στα ελληνικά ξενοδοχεία

Η Τουρκία αναδείχθηκε κορυφαίος προορισμός για πακέτα διακοπών στο εξωτερικό αυτό το καλοκαίρι του on line τουρ οπερέιτορ της Βρετανίας On the Beach, έχοντας αύξηση κρατήσεων κατά 18% έναντι του 2023.

Η Τουρκία ξεπέρασε την ηπειρωτική Ισπανία και τις Καναρίους Νήσους στους δημοφιλείς προορισμούς για διακοπές στην παραλία των Βρετανών. Ακολούθησαν οι Βαλεαρίδες Νήσοι και η Ελλάδα.

Η Τουρκία βαθμολογήθηκε επίσης ως ο φθηνότερος προορισμός για διακοπές τεσσάρων και πέντε αστέρων με τη μέση τιμή για ένα ταξίδι επτά διανυκτερεύσεων, all-inclusive να κοστίζει 520 £ ανά άτομο.

Η Ελλάδα σημείωσε πτώση των μέσων τιμών κατά 18% και η Ισπανία κατά 13%, σύμφωνα με την ανάλυση του ΟΤΑ.

Παρά την πτώση τους από την πρώτη θέση, τα Κανάρια Νησιά παρέμειναν hotspot προορισμός με αύξηση 10% στις κρατήσεις, παρά τις εντάσεις στην Τενερίφη και σε άλλα νησιά, λόγω των διαδηλώσεων κατά του υπερτουρισμού.

Το Μαρόκο σημείωσε αύξηση 81% στις κρατήσεις από έτος σε έτος για να σκαρφαλώσει στην ένατη θέση με το Agadir να έχει τη μεγαλύτερη αύξηση επισκεπτών.

Οι προορισμοί μεγάλων αποστάσεων συνεχίζουν να αυξάνονται με τις διακοπές σε Λας Βέγκας, Νέα Υόρκη, Ταϊλάνδη, Μεξικό και Ντουμπάι να αυξάνονται σε πωλήσεις.

Οι κορυφαίοι προορισμοί, σύμφωνα με το μερίδιο στις κρατήσεις του On the Beach

Τουρκία (21%)

Τα Κανάρια (19,5%)

Ισπανία (18,2%)

Βαλεαρίδες (14,1%)

Ελλάδα (11%)

Αίγυπτος (3,2%)

Πορτογαλία (2,6%)

ΗΑΕ (1,6%)

Μαρόκο (1,6%)

Κύπρος (1,6%)

*Το υπόλοιπο 5,6% των κρατήσεων κατανέμεται σε άλλους προορισμούς

Σύμφωνα με τα στελέχη του On the Beach, η Τουρκία θα εξακολουθήσει να κυριαρχεί και το επόμενο έτος, μαζί με τις Καναρίους Νήσους και την ηπειρωτική Ισπανία.