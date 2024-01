TUI: Η Αθήνα στις ανερχόμενες ταξιδιωτικές τάσεις των Σουηδών για το 2024 - Υπόδειγμα αειφόρου τουρισμού η Ρόδος

H Aθήνα πρωταγωνιστεί στις κυριότερες ταξιδιωτικές τάσεις των Σουηδών για το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η TUI από τη Σουηδική αγορά.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, τα ταξίδια σε μεγάλες πόλεις είναι ανάμεσα στις 5 κορυφαίες ταξιδιωτικές τάσεις των Σουηδών για τη νέα χρονιά, με τα περισσότερα βλέμματα, εκτός από την Αθήνα, να περιστρέφονται γύρω από την Κωνσταντινούπολη και τη Βιέννη.

Σε έρευνα της Sifo, Kantar Media, που διενεργήθηκε σε δείγμα 1.000 Σουηδών, οι ονειρικοί προορισμοί της πλειονότητας για χειμερινές διακοπές ήταν Ευρωπαϊκές πόλεις.

Σύμφωνα με την διευθύντρια επικοινωνίας της TUI, Dian Martinez Valencia, μετά τη πανδημία, πολλοί ταξιδιώτες νιώθουν άνετα να επισκεφθούν και πάλι μεγάλες πόλεις ενώ η οικονομική συγκυρία συμβάλει στην επιλογή συντομότερης διάρκειας ταξιδιών όπως το city break, παρά διακοπές μεγάλης διάρκειας.

Άλλη τάση που εντοπίζει η TUI για το 2024 στους Σουηδούς ταξιδιώτες είναι η άνθηση των «Sleepcations» (αντί για «workations»), οι οποίες επικεντρώνονται στην ξεκούραση, στον ύπνο και στη μικρότερη δυνατή καταπόνηση. Η τάση αυτή συγκεντρώνει ζήτηση από τους ταξιδιώτες που προτίθενται να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα για τις διακοπές τους, και οι οποίοι αναζητούν πεντάστερα ξενοδοχεία με εγκαταστάσεις όπως σπα και δωμάτια με πισίνες σε εξωτικούς προορισμούς όπως οι Μαλδίβες, η Ζανζιβάρη και ΝΑ Ασία.

Επόμενη τάση είναι τα ταξίδια FOBO (Φόβος Καλύτερων Επιλογών). Οι περισσότεροι ταξιδιώτες έχουν ακούσει για το FOMO (fear of missing out) όμως η τάση του FOBO (fear of better options) φαίνεται πως αναδύεται δυναμικά το 2024. Την τρέχουσα εποχή που χαρακτηρίζεται από «σφιχτούς» προϋπολογισμούς και ατέλειωτη προσφορά ταξιδιωτικών επιλογών, πολλοί ταξιδιώτες βιώνουν άγχος όταν καλούνται να κάνουν κράτηση διακοπών.

Σύμφωνα με έρευνα της βρετανικής First Choice του ομίλου TUI, δύο στους πέντε ταξιδιώτες νιώθουν εξαντλημένοι από το άγχος της απόφασης κατά την κράτηση ενός ταξιδιού. Το 37% αναφέρουν ότι η πληθώρα επιλογών και πληροφορίας τους προκαλεί ένα αίσθημα μετανιώματος και λανθασμένης απόφασης μετά την κράτηση.

Σύμφωνα με έρευνα της Sifo που διενήργησε η TUI, επτά στους 10 Σουηδούς θεωρούν πιο σημαντικό το να νιώσουν ότι οι διακοπές τους είναι value for money παρά να πετύχουν χαμηλό κόστος διακοπών.

Σύμφωνα με στοιχεία της TUI, στην επιδίωξή τους να επιτύχουν καλύτερο value for money για τις διακοπές τους, οι Σουηδοί έχουν προβεί ήδη σε 12% περισσότερες κρατήσεις για το καλοκαίρι του 2024 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Το 2024 αναδύεται επίσης η τάση για το κυνήγι προορισμών που δίνουν καλό περιεχόμενο για τα social media. Αυξανόμενη τάση πλέον είναι η επιλογή προορισμού και δραστηριοτήτων βάσει των δυνατοτήτων τους για αναπαραγωγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το 48% των ερωτηθέντων έρευνας διεθνούς τράπεζας αναφέρουν ότι επιθυμούν να ταξιδέψουν σε προορισμό που θα εντυπωσιάσει στα social media, ενώ η πλειονότητα, έξι στους 10, της γενιάς Gen Z και millennial ανέφεραν ότι επιλέγουν προορισμό διακοπών ακριβώς επειδή φαίνεται εντυπωσιακός σε φωτογραφίες ή/και βίντεο. Μερικοί από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στο Instagram αυτή τη στιγμή, βάσει των hashtag, είναι το Μπαλί, οι Μαλδίβες και το Ντουμπάι.

Τέλος, ανερχόμενη τάση του 2024 θα είναι τα αειφόρα ταξίδια που συνδυάζουν τη χρησιμότητα με την απόλαυση. Σε διεθνή μελέτη την οποία επικαλείται η TUI, τρεις στους τέσσερις ταξιδιώτες, αυξημένοι έναντι των προηγούμενων χρόνων, αναφέρουν ότι επιθυμούν να ταξιδεύουν με πιο αειφόρο τρόπο. Αντίστοιχο ποσοστό ανέφερε ότι θα επέλεγαν ταξιδιωτική εταιρία που προσφέρει περισσότερες αειφόρες εναλλακτικές.

Πολλοί επίσης επιθυμούν να κάνουν πιο υπεύθυνες επιλογές κατά τη διάρκεια των διακοπών, στηρίζοντας την τοπική κοινότητα. Η TUI κάνει αναφορά στη Ρόδο ως υποδειγματικό προορισμό ειφόρου τουρισμού λόγω του στόχου για ουδέτερων εκπομπών μέχρι το 2030.