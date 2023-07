Ρόδος: Η TUI αναστέλλει τις διακοπές της σε 41 ξενοδοχεία μέχρι τα μέσα Αυγούστου- ποια είναι τα ξενοδοχεία

H TUI ανέστειλε τις διακοπές της σε περισσότερα από 40 resort στο νότιο τμήμα της Ρόδου μέχρι τα μέσα Αυγούστου, καθώς οι προσπάθειες για τον έλεγχο της πυρκαγιάς συνεχίζονται με αρνητικούς παράγοντες τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους.

Η εταιρία είχε ήδη αναστείλει όλες τις εξερχόμενες πτήσεις προς Ρόδο μέχρι το Σάββατο, 29 Ιουλίου, καθώς και τις νέες αναχωρήσεις μέχρι τη Δευτέρα, 31 Ιουλίου. Ωστόσο το βράδυ της Τρίτης επιβεβαίωσε ότι δεν θα υλοποιήσει τις διακοπές σε 41 ξενοδοχεία στο νότιο τμήμα του νησιού με αναχώρηση έως και την Παρασκευή, 11 Αυγούστου.

Ωστόσο, οι διακοπές στο βόρειο τμήμα της Ρόδου θα συνεχιστούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό από το Σάββατο, καθώς η περιοχή αυτή δεν έχει επηρεαστεί καθόλου από τις πυρκαγιές.

Ο επικεφαλής του Ομίλου της TUI Σεμπάστιαν Έμπελ, επισκέφθηκε τη Ρόδο την Τρίτη για να έχει μια σαφή εικόνα της κατάστασης, πραγματοποιώντας μια 10ωρη περιοδεία στο νησί.

Στη συνέχεια δήλωσε: «Η Ρόδος είναι ένα μεγάλο νησί και οι διαφορές μεταξύ του βορρά και του νότου που έχει πληγεί από τις πυρκαγιές είναι εντυπωσιακές – η απόσταση από το βορρά προς το νότο είναι περίπου 80 χιλιόμετρα.

Θέλουμε να υπογραμμίσουμε την μακροπρόθεσμη υποστήριξη του νησιού σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές της Ρόδου και της περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου. Ειδικά σε αυτή την τρομερή κατάσταση, στεκόμαστε δίπλα στις ομάδες μας, τους συνεργάτες και τους φίλους μας».

Περισσότερα από 300 συνεργάτες της TUI βρίσκονται στο νησί και φροντίζουν για την ασφάλεια των παραθεριστών της TUI, παρέχοντάς τους εναλλακτικά καταλύματα, φαγητό και ποτά.

Μέχρι στιγμής ο τουρ οπερέιτορ έχει πραγματοποιήσει πέντε πτήσεις επαναπατρισμού και αεροσκάφη της θα πετούν άδεια στο νησί μέχρι το Σάββατο.

Το Βρετανικό ΥΠΕΞ ανανέωσε τη σύστασή του για ταξίδια στην Ελλάδα το απόγευμα της Τρίτης, προειδοποιώντας για «ακραίες θερμοκρασίες» σε πολλές περιοχές της χώρας μας και για ενεργά μέτωπα πυρκαγιάς σε κατοικημένες περιοχές, και συστήνει επικοινωνία με τον ταξιδιωτικό οργανισμό πριν την αναχώρηση για το ταξίδι.

Τα 41 ξενοδοχεία της TUI, που δεν θα λειτουργήσουν μέχρι τις 11 Αυγούστου είναι:

Absolutel Kiotari

Amaryllis Hotel Lardos

Ambelia Hotel (ex Zenith Seaside Hotel)

Amfitriti Hotel and Studios

Aqua Grand of Lindos Exclusive Deluxe Resort

Atrium Prestige

Boutique 5 Hotel and Spa

Cosmos Maris

Eleni Studios

Evi Studios

Finas Hotel and Apartments

Gennadi Grand

Gonos Villa

Hotel Ziakis

Island Blue Hotel

Labranda Kiotari Miraluna

Lindia Thalassa Resort

Lindian Village

Lindos Blue

Lindos Grand Resort and Spa

Lindos Imperial Resort and Spa

Lindos Mare

Lindos Princess

Lindos Royal

Lindos View

Lindos Village Resort and Spa

Lindos White Hotel and Suites

Mayia Exclusive Resort and Spa

Mitsis Hotel Rodos Village

Mitsis Lindos Memories Hotel

Mitsis Rodos Maris Resort and Spa

Pefki Islands

Pefkos Village Resort

Plimiri

Princess Andriana Resort and Spa

Princess Sun Hotel

Rafael Studios

Rodos Princess Beach Hotel

Stella

TUI Blue Sensatori Atlantica Dreams Resort

White Olive Premium Lindos

