Newmarket Holidays: Νέο πρόγραμμα διακοπών στην Ελλάδα για το 2024

Nέα προγράμματα περιηγήσεων με συνοδό στην Ελλάδα περιλαμβάνει η προσφορά της βρετανικής Newmarket Holidays για το 2024.

Πρόκειται για το πρόγραμμα Ancient Greece Uncovered με προορισμούς της Ελλάδας ανάμεσα στους οποίους είναι και η Ναύπακτος.

Επιπλέον, νέο πρόγραμμα για το 2024 είναι και το Flavours of the Douro στην Πορτογαλία, ενώ τα προγράμματα που διευρύνθηκαν έπειτα από την επιτυχία του πρώτου λανσαρίσματός τους το 2023 είναι τα Royal Caledonian στα Χάιλαντ της Σκωτίας, Classic Sardinia και Andalucía by Little Boats.

Η εταιρία προσφέρει έκπτωση 15% σε επιλεγμένα δρομολόγια με καλές πωλήσεις, προσφέροντας τη δυνατότητα στα τουριστικά γραφεία για προκρατήσεις.

Τα προγράμματα του 2024 είναι ήδη διαθέσιμα προς κράτηση.