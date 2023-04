Ταξίδια εξοικείωσης Γερμανών τουριστικών πρακτόρων σε Ρόδο, Κρήτη, Κω

Tαξίδια εξοικείωσης Γερμανών τουριστικών πρακτόρων σε ελληνικούς προορισμούς διοργανώνουν για την περίοδο της Άνοιξης μεγάλοι τουρ οπερέιτορ.

Ειδικότερα, ο Anex Tour διοργανώνει ταξίδι στη Ρόδο με τίτλο «Rhodes - The Gateway to the Orient" στις 14-18 Μαΐου από 6 σημεία αναχώρησης, και στην Κρήτη με τίτλο «Cretan Impressions» στις 1-5 Ιουνίου με αναχώρηση από το Αμβούργο, το Βερολίνο, την Κολονία και τη Βιέννη. Η συμμετοχή κυμαίνεται από 199 έως 499 ευρώ το άτομο, ενώ η διαμονή θα είναι μονόκλινο ή δίκλινο δωμάτιο.

Οι Ferien Touristik και Coral Travel προσκαλούν τους τουριστικούς πράκτορες σε τέσσερα ταξίδια εξοικείωσης στην Ελλάδα και την Τουρκία. Έχει προγραμματιστεί πενταήμερη περιήγηση στην Αττάλεια από τις 28 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου με αναχώρηση από το Αμβούργο, το Μόναχο και τη Φρανκφούρτη έναντι 149 ευρώ σε δίκλινο.

Παράλληλα, στις 11-15 Μαΐου διοργανώνεται ταξίδια από το Ντίσελντορφ, τη Φρανκφούρτη και το Μόναχο στη Σμύρνη και στις 15-20 Μαΐου από το Ντίσελντορφ στην Κρήτη.

Στα highlight των ταξιδιών εξοικείωσης είναι το συνδυαστικό ταξίδι του Coral Travel στο Μπόντρουμ και την Κω. Στις 5 Μαΐου, οι συμμετέχοντες σε αυτό θα ταξιδέψουν από το Ντίσελντορφ στο Μπόντρουμ όπου θα μείνουν στο Be Premium Bodrum και στις 7 Μαΐου θα συνεχίσουν με ferry στην Κω, με διανυκτέρευση στο Grecotel Kos Imperial έως τις 10 Μαΐου.