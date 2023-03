TUI Aυστρίας: H Ελλάδα ο απόλυτος προορισμός διακοπών για το 2023 – Τα 6 ελληνικά νησιά που θα... βουλιάξουν

H Ελλάδα είναι ο αδιαμφισβήτητος αγαπημένος προορισμός των Αυστριακών για το 2023, όπως αποκαλύπτει η TUI Aυστρίας, και ακολουθείται από την Ισπανία και την Τουρκία.

Οι Μεσογειακοί προορισμοί σημειώνουν ρεκόρ κρατήσεων, ανάμεσά τους και πολλοί Ελληνικοί, και βρίσκονται στην κορυφή των δημοφιλέστερων προορισμών των Αυστριακών για το 2023. Στην πρώτη θέση προτιμήσεων βρίσκεται η Αττάλεια και ακολουθούν το Ηράκλειο, η Ρόδος, η Μαγιόρκα, η Κως, η Χουργκάντα, η Λάρνακα, η Άνω Αδριατική, η Ίστρια, η Κέρκυρα, η Κάρπαθος, Ζάκυνθος, Καλαβρια, Τενερίφη και Enfidha (Τυνησία).

Μάλιστα, Αττάλεια, Ρόδος, Κρήτη και Μαγιόρκα βρίσκονται επάνω από τα προπανδημικά επίπεδα ζήτησης. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις έχει ήδη γίνει κράτηση για τη μισή χωρητικότητα θέσεων στην Ελλάδα, σε προορισμούς όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κως και η Κέρκυρα.

Το 90% των ερωτηθέντων της έρευνας της TUI δήλωσαν ότι το αγαπημένο τους είδος διακοπών είναι το «ήλιος-θάλασσα» και κορυφαίο τους κίνητρο την ξεκούραση, ενώ το 30% ενδιαφέρεται για city break.

Το 85% θα ταξιδέψει αεροπορικώς και πάνω από τα δύο τρίτα προκρίνουν τη διαμονή σε ξενοδοχείο ή συγκρότημα κατοικιών.

Το αγαπημένο ξενοδοχειακό brand των Αυστριακών είναι το TUI Magic Life (77%) και τα τρία ξενοδοχεία με τις περισσότερες κρατήσεις για αυτό το καλοκαίρι είναι, προς το παρόν, τα TUI Magic Life Belek, TUI Magic Life Masmavi και TUI Magic Life Jacaranda στην Τουρκία.

Παράλληλα, η τάση για all inclusive συνεχίζεται καθώς πάνω από τους μισούς ταξιδιώτες κάνουν κράτηση για πακέτο all in. Ωστόσο, οι ευέλικτες πολιτικές ακύρωσης και αλλαγής κράτησης έχουν γίνει λιγότερο σημαντικές σε σύγκριση με το 2022, με τους μισούς να ενδιαφέρεται φέτος έναντι δύο τρίτων πέρυσι.