DERTOUR | Καλοκαίρι 2023: Διευρυμένο πρόγραμμα για Ελλάδα με 700 ξενοδοχεία – Τάση για all in αλλά και πολυτελείς διακοπές

Η Ελλάδα, η Ισπανία, η Τουρκία, η Τυνησία και η Αίγυπτος αναμένεται να είναι οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των ταξιδιωτών του τουρ οπερέιτορ DERTOUR (Γερμανία & Αυστρία) για το καλοκαίρι του 2023, με την εταιρία να προσφέρει μεγαλύτερη ποικιλία προγραμμάτων στις χώρες αυτές, προσθέτοντας παράλληλα νέα ξενοδοχεία και νέες δραστηριότητες.

Όσον αφορά την Ελλάδα, o τουρ οπερέιτορ ποντάρει για τη σεζόν του 2023 στην ποικιλία της προσφοράς διακοπών, η οποία απευθύνεται σε διαφορετικά target group ταξιδιωτών.

700 ξενοδοχεία στην Ελλάδα

Έτσι, για το καλοκαίρι του 2023, ο DERTOUR πρόσθεσε νέα ξενοδοχεία αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιό του στη χώρα μας σε 700 ξενοδοχειακές μονάδες. Το 10% των ξενοδοχείων αυτών είναι διαθέσιμα προς κράτηση αποκλειστικά μέσω του DERTOUR. Σε αυτά περιλαμβάνονται και δύο νέα, το Sentido More Meni Residence & Suites στην Κω και το καινούριο Sentido Amounda Bay στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Ο τουρ οπερέιτορ επισημαίνει ότι παρατηρείται στροφή στο All-inclusive στους δημοφιλείς προορισμούς διακοπών, στους οποίους είναι και η Ελλάδα. Σε εποχές όπου το κόστος όλων των υπηρεσιών εκτοξεύεται, η ζήτηση για all in αυξάνεται, καθώς προσφέρει στους ταξιδιώτες ασφάλεια σχεδιασμού διακοπών ως προς τα επιπλέον κόστη που προκύπτουν για το ταξίδι. Σε σχεδόν τα μισά ξενοδοχεία του τουρ οπερέιτορ στην Ελλάδα, οι ταξιδιώτες του έχουν την επιλογή μεταξύ all-inclusive και ημιδιατροφής. Συνολικά οκτώ ξενοδοχεία θα προστεθούν στον κατάλογο για το καλοκαίρι του 2023 με προαιρετική επιλογή all inclusive.

Καλοκαίρι 2023: Tάση για all in, δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους και πολυτελείς διακοπές

Αυξημένη ζήτηση παρατηρείται και στο ετήσιο πρόγραμμα «Bike Hiking Outdoor» του τουρ οπερέιτορ, το οποίο δημοσιεύθηκε στα τέλη Νοεμβρίου του 2022 και περιλαμβάνει προγράμματα πεζοπορίας, ποδηλασίας, ιστιοπλοϊας κλπ στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, την Κροατία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ολλανδία, την Ισλανδία και τη Σκωτία. Για το 2023, το πρόγραμμα διευρύνθηκε περαιτέρω.

Παράλληλα, ο τουρ οπερέιτορ διεύρυνε το πρόγραμμα DERTOUR Deluxe, καθώς καταγράφει μεγαλύτερη ζήτηση από ποτέ για πολυτελείς διακοπές. Οι πολυτελείς διακοπές κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2019 και η ζήτηση συνεχίζεται ανοδικά, επισημαίνει ο τουρ οπερέιτορ.

Στη Μεσόγειο, στο DERTOUR Deluxe προστέθηκαν 27 νέα ξενοδοχεία και resort, με το σύνολό τους στην περιοχή να ανέρχεται σε 217 πολυτελή ξενοδοχεία. Από την Ελλάδα προστέθηκε το W Costa Navarino.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο ετήσιο πρόγραμμα DERTOUR Deluxe με τίτλο «Μεσόγειος και Ατλαντικός», το οποίο περιλαμβάνει επίσης διακοπές στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, το Ισραήλ, την Τουρκία και τη Β. Αμερική. Ο κατάλογος έχει ισχύ από την 1η Μαρτίου του 2023 έως τις 30 Απριλίου του 2024.

Επιπλέον, το καλοκαιρινό πρόγραμμα του 2023 των DERTOUR και ITS περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ξενοδοχείων με καθορισμένες τιμές για παιδιά και άλλες εκπτώσεις σε δημοφιλείς Μεσογειακούς προορισμούς, με τη διαμονή σε πολλά από αυτά για παιδιά μικρής ηλικίας να είναι δωρεάν. Η Ελλάδα γίνεται όλο και πιο δημοφιλής προορισμός, ιδιαίτερα για οικογένειες.