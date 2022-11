Ο Thomas Cook διαψεύδει φήμες περί πώλησής του

Η Thomas Cook διέψευσε δημοσίευμα του Sky News, σύμφωνα με το οποίο η ιδιοκτήτρια εταιρεία, η κινεζική Fosun Tourism Group σχεδιάζει να την πουλήσει.

«Η Fosun Tourism Group δεν σχεδιάζει να πουλήσει την Thomas Cook», δήλωσε εκπρόσωπος της Thomas Cook στο Travel Weekly.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, "πηγές" ανέφεραν ότι ο κινεζικός όμιλος, που δραστηριοποιείται σε πολλά επιχειρηματικά πεδία, σκέφτεται είτε να αντλήσει κεφάλαια από επενδυτές είτε να πουλήσει την Thomas Cook. Ο on line τουρ οπερέιτορ είχε φέτος περίπου 100.000 κρατήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ δραστηριοποιείται και στην Κίνα.

Η Fosun απέκτησε το όνομα και τα πνευματικά περιουσιακά στοιχεία του Thomas Cook για 11 εκατομμύρια λίρες τον Νοέμβριο του 2019, δύο μήνες μετά την κατάρρευση του ταξιδιωτικού γίγαντα αφού δεν κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο λίρες που απαιτούνταν για να διασφαλίσει την επιβίωσή του.

Η νέα διαδικτυακή επιχείρηση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020.

Η Thomas Cook UK είδε τα επίπεδα κρατήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2022 να ξεπερνούν τις 42.000, αυξημένα κατά 740% από έτος σε έτος.

Τα έσοδα του βραχίονα του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκαν κατά 340% τους πρώτους εννέα μήνες του έτους σε περίπου 120 εκατομμύρια £, καθώς αναβίωσε το σλόγκαν "Don’t just Book it, Thomas Cook it" στη διαφημιστική της καμπάνια για να αξιοποιήσει την άρση των περισσότερων ταξιδιωτικών περιορισμών Covid σε όλη την Ευρώπη.

Η φημολογία περί πώληση της Thomas Cook αναπτύχθηκε μετά την ανάλογη φημολογία ότι η Fosun φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης της ξενοδοχειακής αλυσίδας Club Med. Οι φήμες διαψεύστηκαν από τη γαλλική εταιρεία.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις εκπροσώπου της Fosun, η κινεζική επενδυτική εταιρεία θα παραμείνει στον φαρμακευτικό κλάδο, όπως και στο λιανικό εμπόριο και στον τουρισμό. Προτίθεται να διαθέσει "μη βασικά περιουσιακά στοιχεία" ώστε να αντλήσει από 7 έως 11 δισεκατομμύρια ευρώ.