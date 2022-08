TUI Bελγίου: Το 22% των ταξιδιωτών επέλεξε Ελλάδα – Κρήτη, Ρόδος στους top προορισμούς

Η Ελλάδα συγκέντρωσε το 22% των προτιμήσεων των Βέλγων ταξιδιωτών της TUI, με την Κρήτη και τη Ρόδο να είναι ανάμεσα στους 5 κορυφαίους προορισμούς τους για το καλοκαίρι του 2022.

Σύμφωνα με την TUI Βελγίου, κυριότεροι προορισμοί των Βέλγων ήταν η Ισπανία, η Ελλάδα, η Τουρκία, η Τυνησία και η Αίγυπτος, με την υψηλή τους σεζόν να θυμίζει επίπεδα 2019. Το ένα τρίτο των Βέλγων πελατών της TUI επέλεξε Ισπανία και το 17% Τουρκία.

Η Τουρκική ριβιέρα (Αττάλεια), γνωστή για τα ποιοτικά all inclusive ξενοδοχεία της που προσφέρουν εξαιρετικό value for money, ήταν με διαφορά ο δημοφιλέστερος προορισμός τους για αυτό το καλοκαίρι. Ακολούθησαν η Μαγιόρκα, η Τενερίφη, η Κρήτη και η Ρόδος.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του τουρ οπερέιτορ, το 2022, 70% περισσότεροι Βέλγοι έκαναν κράτηση πτήσης για διακοπές σε σύγκριση με το καλοκαίρι του 2021. Για τους μήνες αναχώρησης, Ιούλιο και Αύγουστο, η TUI κατέγραψε αύξηση κατά 53% στον αριθμό των ταξιδιωτών έναντι του καλοκαιριού του 2021. Αυτά αποτελούν ενδείξεις επιστροφής της εμπιστοσύνης των Βέλγων στα ταξίδια.

Φέτος, οι Βέλγοι προτίμησαν και πάλι σε μεγαλύτερο βαθμό τα τουριστικά γραφεία παρά την κράτηση online.

Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές, οι κρατήσεις τους πραγματοποιούνταν λίγο πριν την αναχώρηση, με 4 στις 10 κρατήσεις για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να έχουν πραγματοποιηθεί μετά τις 15 Ιουνίου, παρά τη μείωση των διαθέσιμων επιλογών.

Ως αποτέλεσμα, ο μέσος προϋπολογισμός για κράτηση πτήσεων τελευταίας στιγμής αυτή τη χρονιά ήταν 26% υψηλότερος σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019: 1.248 ευρώ έναντι 987 ευρώ το 2019.