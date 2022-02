On the Beach | Βρετανικός τουρισμός: Αύξηση κρατήσεων για το καλοκαίρι κατά 50% έναντι του 2019 τον Φεβρουάριο

Αυξημένες πωλήσεις κατά 50% έναντι των επιπέδων του 2019 την ανάλογη εποχή είχε ο on line ταξιδιωτικός πράκτορας On the Beach κατά τις τέσσερις εβδομάδες που προηγήθηκαν μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου. Αυτή η σημαντική αύξηση κρατήσεων προήλθε από την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 11 Φεβρουαρίου, όπως τονίστηκε στην ενημέρωση ενόψει της ετήσιας γενικής συνέλευσης του ομίλου σήμερα Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου.

Πριν από την εμφάνιση της παραλλαγής Omicron τον Νοέμβριο, οι πωλήσεις του ομίλου τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2019 – το τελευταίο πλήρες οικονομικό έτος που δεν επηρεάστηκε από τον Covid.

Η On the Beach είπε ότι οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της παραλλαγής Omicron «επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό» τις πωλήσεις τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο και στις αρχές Ιανουαρίου. Οι πωλήσεις επέστρεψαν στα επίπεδα του 2019 στις 13 Ιανουαρίου και απογειώθηκαν μετά την άρση των περιορισμών.

Η εταιρεία, όπως τονίζεται στην ενημέρωση, έχει «επενδύσει ουσιαστικά» για να κατακτήσει μερίδιο αγοράς, αυξάνοντας το προσωπικό στους τομείς τεχνολογίας και εξυπηρέτησης πελατών και επενδύοντας στο μάρκετινγκ για να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα του brand. Παράλληλα, προχώρησε στην παροχή ορισμένων επιπλέον υπηρεσιών στους πελάτες που κάνουν κράτηση για διακοπές premium το καλοκαίρι του 2022.

Η προγραμματισμένη χωρητικότητα των αεροπορικών εταιρειών μικρών αποστάσεων σε προορισμούς που "πουλάει" το On the Beach για το καλοκαίρι ξεπέρασε πρόσφατα τη χωρητικότητα για το καλοκαίρι του 2019.

Οι πρώιμες κρατήσεις για τις θερινές διακοπές φέτος ήταν πιο ισχυρές σε ξενοδοχεία υψηλότερης αξίας, ιδιαίτερα για προορισμούς στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Simon Cooper, διευθύνων σύμβουλος του On the Beach Group, δήλωσε: "Μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον ταξιδιωτικό κλάδο, ήταν εξαιρετικά ευχάριστο να βλέπουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τη ζήτηση να επιστρέφουν μετά τη χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών στο Ηνωμένο Βασίλειο και στους προορισμούς μας". Υπογράμμισε επίσης τις αυξημένες πωλήσεις του on line πράκτορα στα υψηλότερης αξίας ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων, ιδιαίτερα για διακοπές στην Ανατολική Μεσόγειο.