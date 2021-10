Το 50% των προγραμμάτων του Dertour αποκλειστικά για ταξιδιώτες με ανοσία

O γερμανός τουρ οπερέιτορ Dertour που ανήκει στην DER Touristik (Rewe Group) το Νοέμβριο θα ανακοινώσει οργανωμένες διακοπές για γκρουπ ταξιδιωτών αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή για όσους έχουν αναρρώσει από κορωνοϊό.

Θα θέλαμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα να νιώσουν άνετα σε ομάδες ταξιδιωτών δύο κριτηρίων (εμβολιασμού ή νόσησης), δήλωσε ο διευθυντής προϊόντος της DER Touristik, Sven Schikarsky.

Ειδικότερα, το 50% των προγραμμάτων του καταλόγου Small Groups in Europe (συνολικά 307 προγράμματα) απευθύνεται αποκλειστικά σε ταξιδιώτες που πληρούν τα δύο αυτά κριτήρια καθώς και το 40% του καταλόγου "Group trips around the world" που αποτελείται από 173 προγράμματα.

Ο τουρ οπερείτορ επιμένει ότι παρότι επιθυμεί οι ταξιδιώτες να νιώθουν άνετα, δεν θα αποκλείσει τους ανεμβολίαστους στους οποίους θα προσφέρει εναλλακτικές επιλογές.

Ο Dertour δεν είναι ο πρώτος τουρ οπερέιτορ που προσφέρει ταξίδια αποκλειστικά για ανθρώπους με ανοσία. Μέχρι σήμερα αντίστοιχα μέτρα έχουν ανακοινώσει ορισμένοι σπεσιαλίστες στα πολιτιστικά ταξίδια όπως οι Studiosus και Gebeco.