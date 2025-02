To ελληνικό γιώτινγκ στην έκθεση ΒΟΟΤ

Σημαντικός αριθμός ελληνικών εταιρειών συμμετείχε και στη φετινή ΒΟΟΤ, μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση Σκαφών Αναψυχής και Θαλάσσιου Τουρισμού παγκοσμίως, η οποία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Ντύσσελντορφ.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 1.500 εκθέτες από 67 χώρες, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών ανήλθε σε 200.000 από 113 χώρες.

Οι θεματικές ενότητες της Boot 2025 εκτεινόταν σε 16 εκθεσιακούς χώρους και περιλάμβαναν μεταξύ άλλων, Μηχανοκίνητα σκάφη, εξωλέμβιες μηχανές, βάρκες ισχύος, Powerboat World, Πολυτελή σκάφη, Ταχύπλοα, Super yachts, Εσωτερική διακόσμηση σκαφών και yachts, Εξοπλισμό, Αξεσουάρ (εξοπλισμό μαρίνας, εξοπλισμό σκαφών και αξεσουάρ, εργαλεία για σκάφη, ρούχα για θαλάσσια σπορ κ.α.), Καταδύσεις και καταδυτικό εξοπλισμό, Θαλάσσιο τουρισμό και κωπηλασία, Ιστιοπλοΐα καθώς και Θαλάσσια σπορ (surfing, kneeboardingsurfing, kite-surfing).

Για μία ακόμη χρονιά, στο πλαίσιο της Έκθεσης έλαβαν χώρα πολυάριθμες δραστηριότητες, στις οποίες μπορούσε να συμμετάσχει το κοινό οι οποίες αποτέλεσαν πόλο έλξης για τους επισκέπτες και συνέβαλαν στο θετικό κλίμα που διατηρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.

Η βιωσιμότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή διοργάνωση εστίασε ιδιαιτέρως σε θέματα βιωσιμότητας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο του Forum Blue Innovation Dock, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και συζητήσεις σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα των σκαφών και τις καινοτόμες λύσεις στους τομείς της πρόωσης, των καυσίμων και των υλικών. Επιπλέον, παρουσιάστηκε η Ατζέντα της ΕΕ για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική βιομηχανία σκαφών έως το 2030. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε σημαντικά τρέχοντα θέματα που απασχολούν τον κλάδο όπως εναλλακτική πρόωση, φυσικά υλικά, επενδυτικά κίνητρα για κατασκευαστές και ανακαίνιση υποδομών σε μαρίνες. Εξάλλου, μέσω της συνεργασίας της BOOT με το Γερμανικό Ίδρυμα Ωκεανών, η Έκθεση προωθεί σημαντικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες για την προστασία των ωκεανών από το 2017.

Συνολικά, στη φετινή έκθεση συμμετείχαν 27 ελληνικές εταιρείες και φορείς, Ειδικότερα, συμμετείχαν οι εξής εταιρείες: Athenian Yachts Enterprises S.A., BISKINIS BROS S.A., BSK Marine P.C., Cavo Yachting LLC, Chamber of Commerce and Industry of the Dodecanese EA, D MARINAS HELLAS SINGLE MEMBERSHIP S.A., DELPHIS TECHNOLOGIES S.A, DIVERSO PLATAMON MARINE PC, EGOCHARTER PC Iryna Bortnyk, GOSALTY IKE, Greek Marinas Association, Ionian Charter Elena Vrioni EA, Ionische Yacht Charter Ltd., Istion Yachting S.A., M. SIDERIS & SIA OE, Municipality of Halki EA, Municipality of Karpathos, MUNICIPALITY OF KEA ISLAND, Nero-Sport Dive Center Dennis Mohr, Olympic Marine SA , OLYMPIC RIBS P.C. Fiberform composites Composites & Boats Manufacturing, Rhodes Tourism Promotion Organization, Sail Aegean MCPY EA L.L.C., Sea Alliance Group Greece P.C., SeaStar Sailing SMPC, Skorpios Charter Ltd., ZEN MARINE BOATS EA.

Από την έρευνα ικανοποίησης που διενεργούν οι διοργανωτές της ΒΟΟΤ προκύπτει ότι υπήρξε μεγάλη ικανοποίηση των επισκεπτών, με το 94% αυτών να δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από το εύρος μηχανοκίνητων και ιστιοπλοϊκών σκαφών, εξοπλισμού για σέρφινγκ και καταδύσεις που παρουσιάστηκαν, καθώς και από τις προτάσεις τουριστικών προϊόντων και ναύλωσης σκαφών. Σημαντικό χαρακτηριστικό της έκθεσης είναι η υψηλή διεθνής επισκεψιμότητά της τόσο από πλευράς εκθετών όσο και επισκεπτών. Πάνω από το 63% των εκθετών προέρχονταν από το εξωτερικό, με τις μεγάλες χώρες παραγωγής όπως η Ιταλία, Ολλανδία και Γαλλία να πρωτοστατούν μεταξύ αυτών.

Η επόμενη ΒΟΟΤ θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 25 Ιανουαρίου 2026.

(*) Οι πληροφορίες προέχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Ντύσσελντορφ.







