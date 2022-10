Στο γιώτινγκ εισέρχεται η Four Seasons – Πολυτέλεια και σουίτες με πισίνα εν πλω

H Four Seasons λανσάρει ένα νέο τμήμα της το οποίο θα προφέρει υπηρεσίες γιώτινγκ.

Το πρώτο γιωτ πρόκειται να ταξιδέψει στα τέλη του 2025, και η Four Seasons Yachts φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια νέα κατηγορία πολυτελούς τρόπου ζωής και μια απαράμιλλη εμπειρία ταξιδιώτη στη θάλασσα.

Το γιωτ θα έχει μήκος 207 μέτρα, 14 καταστρώματα και θα προσφέρει σχεδόν 50% μεγαλύτερο χώρο ανά επισκέπτη σε σύγκριση με ο,τι προσφέρεται τώρα στην αγορά, δίνοντας στους επισκέπτες της Four Seasons απόλυτη ιδιωτικότητα, ευελιξία και ευρύχωρη εμπειρία σουίτας στη θάλασσα.

Το γιωτ θα διαθέτει 95 σουίτες και εκτενές δίκτυο δωματίων δημιουργώντας μια προσαρμόσιμη εμπειρία βίλας, ενώ καθεμία από αυτές θα διαθέτει παράθυρα από το έδαφος μέχρι το ταβάνι και πρόσβαση στο κατάστρωμα.

Κατά μέσο όρο, οι σουίτες θα έχουν επιφάνεια 54 τμ και το 60% των χώρων φιλοξενίας του γιωτ ξεπερνά τα 76 τ.μ. Η πιο πολυτελής εξ αυτών, η Funnel Suite, έχει τέσσερα επίπεδα, προσφέροντας συνολικά πάνω από 892 τ.μ. επιφάνειας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, συμπεριλαμβανομένης πισίνας και σπα.

«Η Four Seasons Yachts αντιπροσωπεύει το επόμενο κεφάλαιο της μακρόχρονης ιστορίας μας στην καινοτομία στον κλάδο και μια στιγμή-ορόσημο για την εταιρεία μας καθώς συνεχίζουμε να αξιοποιούμε νέες ευκαιρίες για να διευρύνουμε τον κόσμο της Four Seasons», δήλωσε ο πρόεδρος της Four Seasons Hotels and Resorts, Christian Clerc.