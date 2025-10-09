Το ChatGPT λανσάρει ταξιδιωτικές εφαρμογές με τις Expedia και Booking.com

Η OpenAI ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας εφαρμογών τρίτων μέσα στο ChatGPT, με τις ταξιδιωτικές πλατφόρμες Expedia και Booking.com να αποτελούν τους πρώτους συνεργάτες. Οι χρήστες μπορούν πλέον να ερευνούν και να κάνουν κρατήσεις ταξιδιών απευθείας μέσα από τον συνομιλητή, χωρίς να εγκαταλείπουν το περιβάλλον του ChatGPT.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την παρουσίαση του Apps SDK (Software Development Kit) της OpenAI, ενός νέου εργαλείου που επιτρέπει σε προγραμματιστές να δημιουργούν ολοκληρωμένες εμπειρίες εντός του ChatGPT. Με περίπου 800 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, η πλατφόρμα ανοίγει ένα νέο κανάλι διανομής για μεγάλες εμπορικές μάρκες — με τις ταξιδιωτικές εταιρείες να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Μέσα από τις νέες ενσωματώσεις, οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πραγματικά δεδομένα πτήσεων και ξενοδοχείων, να συγκρίνουν τιμές και να βλέπουν διαδραστικούς χάρτες — όλα μέσα στο ChatGPT. Η OpenAI επιβεβαίωσε ότι σύντομα θα προστεθούν και άλλες εφαρμογές, όπως Tripadvisor, Uber και TheFork, καθώς και συνεργασίες με Spotify, Canva, Figma, Zillow και Coursera.

Η Booking.com δήλωσε ότι η νέα δυνατότητα «ενισχύει τη συνεργασία της με την OpenAI, προσφέροντας στους ταξιδιώτες έναν νέο τρόπο να ανακαλύπτουν ξενοδοχεία, κατοικίες και μοναδικά καταλύματα».

Οι εφαρμογές βασίζονται στο Model Context Protocol (MCP) της OpenAI, μια τεχνολογία που επιτρέπει στο ChatGPT να συνδέεται με εξωτερικά εργαλεία και βάσεις δεδομένων με ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο. Οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιούν τις εφαρμογές είτε ονομαστικά κατά τη συνομιλία είτε να τις βλέπουν να προτείνονται αυτόματα όταν το ChatGPT αναγνωρίσει σχετική ανάγκη.

Κύρια σημεία